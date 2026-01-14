14 ianuarie: Sfântul Vasile cel Mare pe stil vechi, sărbătoare în calendarul creștin-ortodox

14 ianuarie: Sfântul Vasile cel Mare pe stil vechi, este sărbătoare în calendarul creștin-ortodox. Ziua de 14 ianuarie dată corespunde datei de 1 ianuarie din calendarul pe stil nou.

Această prăznuire ocupă un loc deosebit în viața spirituală a credincioșilor, fiind legată atât de personalitatea unuia dintre cei mai mari Părinți ai Bisericii, cât și de începutul anului bisericesc civil.

Calendarul de stil vechi folosit de unele Biserici Ortodoxe se bazează pe calendarul iulian, introdus în Antichitate.

În timp, acesta a acumulat o diferență de 13 zile față de calendarul gregorian (stil nou), utilizat astăzi în viața civilă.

Astfel, sărbătorile fixe, precum cea a Sfântului Vasile cel Mare, sunt celebrate cu 13 zile mai târziu față de stilul nou.

Pentru credincioșii care urmează calendarul iulian, această rânduială reprezintă continuitatea tradiției liturgice moștenite din vechime.

14 ianuarie: Sfântul Vasile cel Mare pe stil vechi. Cine a fost acesta

Sfântul Vasile cel Mare s-a născut în jurul anului 330, în Cezareea Capadociei (în Asia Mică), într-o familie profund creștină.

A primit o educație aleasă, studiind la Atena, unde a legat o prietenie profundă cu Sfântul Grigorie Teologul.

Mai târziu, a ales viața monahală, iar prin trăirea sa exemplară și prin învățătura profundă a fost ales arhiepiscop al Cezareei Capadociei.

Sfântul Vasile a fost un mare teolog, apărător neobosit al dreptei credințe împotriva ereziilor vremii, în special a arianismului.

El a contribuit decisiv la formularea învățăturii despre Sfânta Treime și a lăsat o moștenire teologică, liturgică și socială impresionantă.

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, săvârșită de câteva ori pe an în Biserica Ortodoxă, stă mărturie profunzimii sale duhovnicești.

Importanța sărbătorii

Sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare are o semnificație aparte, fiind asociată cu înnoirea sufletească și cu începutul unui nou an.

În tradiția populară, Sfântul Vasile este văzut ca un ocrotitor al familiei, al copiilor și al celor nevoiași.

De asemenea, numeroase obiceiuri și urări de Anul Nou sunt legate de această zi, mai ales în comunitățile care respectă stilul vechi.

Credincioșii își trimit mesaje de Sfântul Vasile.

Din punct de vedere spiritual, această sărbătoare îi îndeamnă pe credincioși la milostenie, responsabilitate socială și statornicie în credință, valori promovate intens de Sfântul Vasile în întreaga sa viață.

Prin exemplul său, el rămâne un model de ierarh, teolog și om al faptelor, a cărui influență se resimte până astăzi în viața Bisericii Ortodoxe.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News