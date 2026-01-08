2026 aduce sfârșitul salariilor „confidențiale”. Ce obligații noi au angajatorii și ce drepturi primesc salariații

Anul 2026 va marca o schimbare majoră pe piața muncii din România. Începând cu 7 iunie 2026, statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, trebuie să aplice Directiva UE privind transparența salarială, care are ca obiectiv principal reducerea diferențelor salariale nejustificate și asigurarea unei plăți egale pentru muncă de valoare egală.

Noile reguli pun capăt practicii salariilor „la confidențial” și obligă angajatorii să fie mult mai transparenți atât în procesul de recrutare, cât și în relația cu angajații existenți.

Salariul trebuie comunicat înainte de interviu

Una dintre cele mai importante schimbări vizează recrutarea. Angajatorii vor fi obligați să:

publice intervalul salarial încă din anunțul de angajare sau

comunice oficial salariul înainte de prima etapă a interviului.

Scopul este ca viitorii candidați să poată decide informat dacă aplică sau nu pentru un loc de muncă, fără a pierde timp în procese de recrutare inutile.

Angajații pot cere informații despre salariile comparabile

Directiva introduce drepturi clare și pentru salariații deja angajați. Aceștia vor putea solicita:

informații privind nivelul salarial mediu, defalcat pe sexe,

poziții similare sau echivalente, care presupun muncă de valoare egală.

Important de subliniat: nu este vorba despre acces la salariile individuale, ci la medii salariale pentru posturi comparabile. Legea interzice explicit orice formă de represalii împotriva angajaților care solicită aceste informații.

Clarificarea muncii de „valoare egală”

Angajatorii vor fi obligați să definească transparent criteriile care stabilesc valoarea muncii prestate, luând în calcul elemente precum:

competențele,

responsabilitățile,

efortul depus,

condițiile de muncă.

Aceste criterii trebuie să fie obiective și aplicate uniform, pentru a preveni discriminarea salarială.

Principalele schimbări care intră în vigoare din iunie 2026

Transparență salarială : criterii clare de salarizare, bonusuri și beneficii

: criterii clare de salarizare, bonusuri și beneficii Acces la date : angajații pot solicita informații comparative privind salariile

: angajații pot solicita informații comparative privind salariile Protecție legală : interdicția sancționării sau concedierii pentru astfel de solicitări

: interdicția sancționării sau concedierii pentru astfel de solicitări Termen-limită: România trebuie să aplice directiva până la 7 iunie 2026

Așa cum au explicat mai mulți specialiștii citați de Antena3CNN, transparența nu înseamnă afișarea tuturor salariilor dintr-o firmă, ci accesul la date relevante pentru munca de valoare egală.

O „revoluție” pe piața muncii

Economiștii spun că data de 7 iunie 2026 va schimba fundamental regulile jocului pe piața muncii:

Angajatorii vor trebui să prezinte clar salariul și întregul pachet de beneficii- de la bonuri de masă și sporuri, până la alte venituri suplimentare – astfel încât oamenii să poată decide în cunoștință de cauză dacă aplică sau nu pentru un job.

România, în urma altor state europene

În prezent, transparența salarială este încă limitată în România. Potrivit unui studiu realizat de eJobs, doar 4 din 10 anunțuri de angajare publicate menționează salariul.

În schimb, în țări precum Spania, Germania, Danemarca, Suedia sau Portugalia, procesul de transparentizare salarială a început deja, iar angajatorii s-au adaptat treptat la noile cerințe.

De ce contează această schimbare

Pentru angajați, noile reguli înseamnă:

mai multă claritate,

șanse egale,

reducerea discriminării salariale.

Pentru angajatori, urmează o perioadă de ajustare, care presupune audituri interne, redefinirea grilelor de salarizare și o comunicare mult mai deschisă cu angajații.

