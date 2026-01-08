Connect with us

Economie

2026 aduce sfârșitul salariilor „confidențiale”. Ce obligații noi au angajatorii și ce drepturi primesc salariații

Ratele românilor vor crește

Publicat

acum 35 de secunde

Anul 2026 va marca o schimbare majoră pe piața muncii din România. Începând cu 7 iunie 2026, statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, trebuie să aplice Directiva UE privind transparența salarială, care are ca obiectiv principal reducerea diferențelor salariale nejustificate și asigurarea unei plăți egale pentru muncă de valoare egală.

Noile reguli pun capăt practicii salariilor „la confidențial” și obligă angajatorii să fie mult mai transparenți atât în procesul de recrutare, cât și în relația cu angajații existenți.

Salariul trebuie comunicat înainte de interviu

Una dintre cele mai importante schimbări vizează recrutarea. Angajatorii vor fi obligați să:

  • publice intervalul salarial încă din anunțul de angajare sau
  • comunice oficial salariul înainte de prima etapă a interviului.

Scopul este ca viitorii candidați să poată decide informat dacă aplică sau nu pentru un loc de muncă, fără a pierde timp în procese de recrutare inutile.

Angajații pot cere informații despre salariile comparabile

Directiva introduce drepturi clare și pentru salariații deja angajați. Aceștia vor putea solicita:

  • informații privind nivelul salarial mediu, defalcat pe sexe,
  • poziții similare sau echivalente, care presupun muncă de valoare egală.

Important de subliniat: nu este vorba despre acces la salariile individuale, ci la medii salariale pentru posturi comparabile. Legea interzice explicit orice formă de represalii împotriva angajaților care solicită aceste informații.

Clarificarea muncii de „valoare egală”

Angajatorii vor fi obligați să definească transparent criteriile care stabilesc valoarea muncii prestate, luând în calcul elemente precum:

  • competențele,
  • responsabilitățile,
  • efortul depus,
  • condițiile de muncă.

Aceste criterii trebuie să fie obiective și aplicate uniform, pentru a preveni discriminarea salarială.

Principalele schimbări care intră în vigoare din iunie 2026

  • Transparență salarială: criterii clare de salarizare, bonusuri și beneficii
  • Acces la date: angajații pot solicita informații comparative privind salariile
  • Protecție legală: interdicția sancționării sau concedierii pentru astfel de solicitări
  • Termen-limită: România trebuie să aplice directiva până la 7 iunie 2026

Așa cum au explicat mai mulți specialiștii citați de Antena3CNN, transparența nu înseamnă afișarea tuturor salariilor dintr-o firmă, ci accesul la date relevante pentru munca de valoare egală.

O „revoluție” pe piața muncii

Economiștii spun că data de 7 iunie 2026 va schimba fundamental regulile jocului pe piața muncii:

Angajatorii vor trebui să prezinte clar salariul și întregul pachet de beneficii- de la bonuri de masă și sporuri, până la alte venituri suplimentare – astfel încât oamenii să poată decide în cunoștință de cauză dacă aplică sau nu pentru un job.
România, în urma altor state europene

În prezent, transparența salarială este încă limitată în România. Potrivit unui studiu realizat de eJobs, doar 4 din 10 anunțuri de angajare publicate menționează salariul.

În schimb, în țări precum Spania, Germania, Danemarca, Suedia sau Portugalia, procesul de transparentizare salarială a început deja, iar angajatorii s-au adaptat treptat la noile cerințe.

De ce contează această schimbare

Pentru angajați, noile reguli înseamnă:

  • mai multă claritate,
  • șanse egale,
  • reducerea discriminării salariale.

Pentru angajatori, urmează o perioadă de ajustare, care presupune audituri interne, redefinirea grilelor de salarizare și o comunicare mult mai deschisă cu angajații.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Ratele românilor vor crește
Economieacum 35 de secunde

2026 aduce sfârșitul salariilor „confidențiale”. Ce obligații noi au angajatorii și ce drepturi primesc salariații
Administrațieacum 31 de minute

Investiție pentru renovarea unor blocuri în cartierul Ampoi 2 din Alba Iulia. Cât vor costa lucrările
Blajacum 2 ore

Asociația Pro Infrastructură: România poate depăși în 2026 recordul la autostrăzi inaugurate. Precizări despre centura de la Blaj
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 24 de ore

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 31 de minute

Investiție pentru renovarea unor blocuri în cartierul Ampoi 2 din Alba Iulia. Cât vor costa lucrările
Administrațieacum 23 de ore

Peste 1000 de locuitori din Alba nu au încă energie electrică. 41 de echipe DEER sunt în teren
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Economieacum 35 de secunde

2026 aduce sfârșitul salariilor „confidențiale”. Ce obligații noi au angajatorii și ce drepturi primesc salariații
Actualitateacum 2 zile

Câți bani are România în rezervele valutare ale BNR. Date oficiale
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum o săptămână

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 3 zile

Vedeta CFR Cluj, Louis Munteanu, pleacă la un club din SUA pe o sumă record. Câți bani a dat pe el, DC United
Blajacum 3 zile

Volei Alba Blaj debutează în 2026 cu un meci în Liga Campionilor. Pe 8 ianuarie, duel pe terenul echipei franceze Volero Le Cannet
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 20 de ore

România și Alba Iulia, în Cartea Recordurilor 2025. Care sunt performanțele confirmate de Guinness World Records
Evenimentacum o zi

Sfântul Ioan Botezătorul. Programul slujbelor oficiate la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, în perioada 7-10 ianuarie
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 săptămâni

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Actualitateacum 2 săptămâni

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 11 ore

Cum pot fi identificate simptomele de hipotermie. Reguli de protecție și prim-ajutor
Evenimentacum 18 ore

Aproape 100 de oameni au ajuns la Urgențe la Spitalul din Alba Iulia din cauza zăpezii în ultimele zile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 15 ore

DiscoverEU: 40.000 de permise gratuite de călătorie cu trenul, oferite tinerilor de 18 ani din UE
Actualitateacum 2 zile

Mineriada din 1990, propusă pentru includere în manualele școlare de Istoria comunismului. Proiect inițiat de Florin Roman
Mai mult din Educatie