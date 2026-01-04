2026 - un an memorabil în fenomene astronomice: Eclipse solare și de luna, parade planetare, roiuri de meteoriți și superluni

2026 promite să fie un an astronomic memorabil, cu o varietate impresionantă de fenomene. Superluni și roiuri de meteori, eclipse și parade planetare, fenomene perfecte pentru observatorii amatori și pasionații de cerul nopții.

Parade planetare și fenomene speciale

Potrivit Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu ( astro-urseanu.ro) pe parcursul anului 2026 vor avea loc mai multe aliniamente spectaculoase. Iată câteva dintre ”paradele planetare” ale anului:

Februarie – o paradă de șase planete pe cerul serii.

– o paradă de șase planete pe cerul serii. 19 mai – după apus, Luna în seceră va străluci între Jupiter și Venus.

– după apus, Luna în seceră va străluci între Jupiter și Venus. Iunie – apropierea vizuală a lui Jupiter și Venus, creând un duo strălucitor.

– apropierea vizuală a lui Jupiter și Venus, creând un duo strălucitor. Octombrie – apropiere spectaculoasă între Lună și Jupiter

– apropiere spectaculoasă între Lună și Jupiter Decembrie – un trio vizibil format din Lună, Venus și Jupiter, la care se va alătura Marte

Eclipse de soare și de lună în 2026

Eclipsele sunt printre cele mai captivante fenomene astronomice ale anului:

Eclipse de Lună în 2026

3 martie 2026 – Eclipsă totală de Lună (Lună sângerie), vizibilă pe emisfera de noapte, inclusiv în mare parte din Europa și Africa.

28 august 2026 – Eclipsă parțială de Lună, vizibilă și din România dacă cerul e senin la începutul dimineții. Luna va fi parțial acoperită de umbra Pământului

Eclipse solare în 2026

17 februarie 2026 – Eclipsă inelară (inele de foc), vizibilă complet doar din Antarctica, dar cu fază parțială observabilă din părți din Africa și America de Sud.

12 august 2026 – Eclipsă totală de Soare, cu cărare de totalitate prin Groenlanda, Islanda, Spania și Rusia; o formă parțială va fi observabilă și din Europa

Roiuri de meteori în 2026

Pasionații de cer înstelat vor putea observa în 2026 următoarele curente meteorice principale:

Liride – 21–22 aprilie

– 21–22 aprilie Eta Aquaride – 5–6 mai

– 5–6 mai Delta Aquaride sudice – 30–31 iulie

– 30–31 iulie Alpha Capricornide – 30–31 iulie

– 30–31 iulie Perseide – 12–13 august (considerate unele dintre cele mai spectaculoase ale anului)

– 12–13 august (considerate unele dintre cele mai spectaculoase ale anului) Orionide – 21–22 octombrie

– 21–22 octombrie Tauride sudice și nordice – 4–5 și 11–12 noiembrie

– 4–5 și 11–12 noiembrie Leonide – 16–17 noiembrie

– 16–17 noiembrie Geminide – 13–14 decembrie

– 13–14 decembrie Ursine – 21–22 decembrie

Perseidele și Geminidele sunt anticipate ca fiind cele mai spectaculoase”, spun prtrivit American Meteor Society, iar în 2026 Perseidele ar putea avea un maxim fără interferența Lunii.

Superluni și luni pline

Anul 2026 a început cu Luna plină a lupului, prima dintre cele trei superluni. Luna se află aproape de Pământ și pare mai mare și mai luminoasă pe cer. Următoarele superluni vor avea loc în noiembrie și decembrie.

În mod normal apar 12 luni pline pe an, dar în 2026 vor fi 13, inclusiv o lună albastră (a doua lună plină într-o singură lună calendaristică), pe 31 mai.

Conform datelor astrale ale anului, pauzele de Lună Plină sunt programate astfel:

1 feb – Luna zăpezii

3 mar – Luna viermelui

1 apr – Luna roz

1 mai – Luna florilor

31 mai – Lună albastră

29 iun – Luna căpșunii

29 iul – Luna cerbului

28 aug – Luna sturionului

26 sept – Luna recoltei

26 oct – Luna vânătorului

24 nov – Luna castorului

23 dec – Luna rece

(Programul fazelor Lunii din 2026 este detaliat și cu ore și distanțe luna-Pământ pe astro-urseanu.ro.)

