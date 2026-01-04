Connect with us

Eveniment

2026 - un an memorabil în fenomene astronomice: Eclipse solare și de luna, parade planetare, roiuri de meteoriți și superluni

perseide 2025

Publicat

acum O oră

2026 promite să fie un an astronomic memorabil, cu o varietate impresionantă de fenomene. Superluni și roiuri de meteori,  eclipse și parade planetare, fenomene perfecte pentru observatorii amatori și pasionații de cerul nopții.

Parade planetare și fenomene speciale

Potrivit Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu ( astro-urseanu.ro)   pe parcursul anului 2026 vor avea loc mai multe aliniamente spectaculoase. Iată câteva dintre ”paradele planetare” ale anului:

  • Februarie – o paradă de șase planete pe cerul serii.
  • 19 mai – după apus, Luna în seceră va străluci între Jupiter și Venus.
  • Iunie – apropierea vizuală a lui Jupiter și Venus, creând un duo strălucitor.
  • Octombrie – apropiere spectaculoasă între Lună și Jupiter
  • Decembrie – un trio vizibil format din Lună, Venus și Jupiter, la care se va alătura Marte

Eclipse de soare și de lună în 2026

Eclipsele sunt printre cele mai captivante fenomene astronomice ale anului:

Eclipse de Lună în 2026

  • 3 martie 2026 – Eclipsă totală de Lună (Lună sângerie), vizibilă pe emisfera de noapte, inclusiv în mare parte din Europa și Africa.
  • 28 august 2026 – Eclipsă parțială de Lună, vizibilă și din România dacă cerul e senin la începutul dimineții. Luna va fi parțial acoperită de umbra Pământului

Eclipse solare în 2026

  • 17 februarie 2026 – Eclipsă inelară (inele de foc), vizibilă complet doar din Antarctica, dar cu fază parțială observabilă din părți din Africa și America de Sud.
  • 12 august 2026 – Eclipsă totală de Soare, cu cărare de totalitate prin Groenlanda, Islanda, Spania și Rusia; o formă parțială va fi observabilă și din Europa

Roiuri de meteori în 2026

Pasionații de cer înstelat vor putea observa în 2026 următoarele curente meteorice principale:

  • Liride – 21–22 aprilie
  • Eta Aquaride – 5–6 mai
  • Delta Aquaride sudice – 30–31 iulie
  • Alpha Capricornide – 30–31 iulie
  • Perseide – 12–13 august (considerate unele dintre cele mai spectaculoase ale anului)
  • Orionide – 21–22 octombrie
  • Tauride sudice și nordice – 4–5 și 11–12 noiembrie
  • Leonide – 16–17 noiembrie
  • Geminide – 13–14 decembrie
  • Ursine – 21–22 decembrie

Perseidele și Geminidele sunt anticipate ca fiind cele mai spectaculoase”, spun prtrivit American Meteor Society, iar în 2026 Perseidele ar putea avea un maxim fără interferența Lunii.

Superluni și luni pline

Anul 2026 a început cu Luna plină a lupului, prima dintre cele trei superluni. Luna se află aproape de Pământ și pare mai mare și mai luminoasă pe cer. Următoarele superluni vor avea loc în noiembrie și decembrie.

În mod normal apar 12 luni pline pe an, dar în 2026 vor fi 13, inclusiv o lună albastră (a doua lună plină într-o singură lună calendaristică), pe 31 mai.

Conform datelor astrale ale anului, pauzele de Lună Plină sunt programate astfel:

  • 1 feb – Luna zăpezii
  • 3 mar – Luna viermelui
  • 1 apr – Luna roz
  • 1 mai – Luna florilor
  • 31 mai – Lună albastră
  • 29 iun – Luna căpșunii
  • 29 iul – Luna cerbului
  • 28 aug – Luna sturionului
  • 26 sept – Luna recoltei
  • 26 oct – Luna vânătorului
  • 24 nov – Luna castorului
  • 23 dec – Luna rece

(Programul fazelor Lunii din 2026 este detaliat și cu ore și distanțe luna-Pământ pe astro-urseanu.ro.)

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 16 minute

Tatuajele nu sunt complet inofensive. Ce arată studiile științifice despre cerneala din piele
perseide 2025
Evenimentacum O oră

2026 - un an memorabil în fenomene astronomice: Eclipse solare și de luna, parade planetare, roiuri de meteoriți și superluni
Evenimentacum 2 ore

VIDEO: Cum au ajuns imagini din Alba Iulia într-un videoclip cu mesaje suveraniste făcut cu AI. Cadre dintr-un clip al Primăriei
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 12 ore

Cine deszăpezește străzile din Alba Iulia? Licitația în valoare de 33 milioane de lei a fost anulată. Cum motivează Primăria
Administrațieacum o zi

VIDEO: Localnicii din Alba Iulia nemulțumiți de modul în care primăria gestionează deszăpezirea: ”Au fost luați prin surprindere”
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 7 ore

Ryanair analizează eliminarea mai multor zboruri operate spre România. Principalele destinații vizate
Economieacum 24 de ore

Bolojan anunță schimbări majore la pensii: vârsta de pensionare trebuie crescută în toate domeniile
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Evenimentacum 6 zile

Cum s-au schimbat intențiile de vot ale românilor la finalul anului 2025 față de 2024. Sondaj IRES
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 6 ore

Calendar competiții de ciclism în 2026. Concursuri de șosea și mountain bike, ciclocros, downhill și competiții dedicate copiilor
Aiudacum 2 zile

Andrei Rațiu, interviu în care vorbește despre copilăria din Alba, acordat jurnaliștilor de la Fanatik
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 16 minute

Tatuajele nu sunt complet inofensive. Ce arată studiile științifice despre cerneala din piele
horoscop 2026
Evenimentacum o zi

Horoscop Weekend 3-4 Ianuarie 2026: Primul weekend al anului 2026 vine cu energii proaspete și oportunități de reconectare
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o săptămână

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Actualitateacum o săptămână

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 16 minute

Tatuajele nu sunt complet inofensive. Ce arată studiile științifice despre cerneala din piele
Evenimentacum 2 ore

Zăpada din Alba a trimis mai mulți oameni la spital: 30 de persoane au ajuns la urgențe cu traumatisme
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Când se întorc elevii la școală din vacanța de iarnă. Când au liber din nou, pentru vacanța de schi
Educațieacum 3 zile

Vacanța de schi 2026: Când sunt programate zilele libere pentru elevii din Alba și din țară
Mai mult din Educatie