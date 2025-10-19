22 octombrie: Reclame internaționale cu impact și inspirație, la Biblioteca Județeană din Alba Iulia. „Traducerea în publicitate”

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” din Alba Iulia organizează evenimentul „Traducerea în publicitate”, miercuri, 22 octombrie de la ora 10:00, la Sala de lectură.

Potrivit reprezentanților bibliotecii, evenimentul este dedicat în special adolescenților și studenților pasionați de limbi străine, media, publicitate sau storytelling.

Astfel, la eveniment vor fi:

Exemple cool de reclame internaționale traduse cu impact;

Trucuri despre cum să adaptezi un mesaj pentru culturi diferite;

Discuții interactive și idei inedite;

Inspirație pentru cariere în comunicare, marketing sau traduceri.

Coordonatorul întâlnirii este bibliotecara Amelia Groza, care le va arăta participanților cum un simplu slogan, tradus inteligent, poate transforma o idee bună într-un mesaj viral.

Atelierul Traducerea în publicitate are loc în cadrul proiectului 3.35 Atelier de traduceri, un proiect cultural al Consiliului Județean Alba și al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, de promovare a culturii scrise la nivel internațional, care constă în ateliere de traduceri și retroversiuni, în colaborare cu unul sau mai mulți parteneri.

