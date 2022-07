23 iulie: Ziua mondială a balenelor şi delfinilor. România, puternic afectată de dispariția mai multor specii marine

Pe 23 iulie, întreaga lume sărbătoreşte Ziua mondială a balenelor şi delfinilor. România este puternic afectată de dispariția mai multor specii din apele sale, iar unul dintre factorii principali este poluarea apelor.

Conform cercetărilor, numărul mamiferelor marine, a păsărilor, peștilor și reptilelor din oceanele lumii a scăzut cu 49% din 1970 până în 2010.

De această problemă se lovește și Marea Neagră, unde numărul delfinilor a înregistrat o scădere dramatică. În anii ’40 erau estimate la 1 – 2 milioane de exemplare, afirmă reprezentanții organizației Act for Tomorrow.

Din cauza pescuitului industrial al acestor specii, a poluării, dar și a reducerii bazei trofice, numărul lor a scăzut.

În perioada 2013-2014, experți ai Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină Grigore Antipa au făcut parte din echipa internațională care a studiat impactul advers al pescuitului asupra populației de cetacee din Marea Neagră, în cadrul unui proiect finanțat de Comisia Europeană.

Pentru prima dată după mulți ani, s-a realizat o estimare a numărului delfinilor și au ajuns la o estimare de aproximativ 450.000 de exemplare.

Acest număr se împarte între cele trei specii reprezentate, încadrate în două familii:

Familia Delphinidae – cu două specii: Delphinus delphis şi Tursiops truncatus

Familia Phocoenidae – cu specia Phocoena phocoena.

Doar pe litoralul românesc al Mării Negre sunt zeci de delfini care eşuează în fiecare an.

Situaţia cea mai gravă a fost în 2017, când au murit 139 de delfini.

Motivele pentru care numărul acestor mamifere se împuținează este datorat mai multor factori:

poluarea provenind de la o varietate de surse

schimbările climatice

schimbări având ca sursă uscatul, majoritatea provenind din agricultură, industrie, activități forestiere

dezvoltarea costieră, incluzând urbanism, industrie, turism și construcția de diguri

utilizarea directă a mediului marin și a resurselor sale, precum: traficul maritim, pescuitul și acvacultura prin reducerea resurselor de hrană ale delfinilor prin suprapescuit sau pescuit ilegal.

”Din păcate, un factor care nu trebuie ignorat este poluarea apelor și faptul că majoritatea vietăților din mări își duc viața trăind, la propriu, printre deșeurile produse de oameni.

O mare parte din speciile marine prezente la noi în țară sunt protejate, asemenea delfinilor, lucru grăitor despre cât de poluată este marea noastră și cât de nocive sunt acțiunile noastre pentru aceste viețuitoare.

Pentru a trage un semnal de alarmă asupra importanței protejării acestor specii, alături de Kaufland Romania, am realizat prima rețea de sisteme de colectare selectivă de pe plajele de la Marea Neagră, sub forma unor animale marine gigant, care reprezintă speciile aflate pe cale de dispariție din apele din România, șase dintre acestea fiind reprezentate de delfini” au transmis reprezentanții Act for Tomorrow.

sursa: Facebook Act for Tomorrow, sursa foto: arhivă

