Se deschide sezonul de schi la Păltiniș Arena: Pârtie cu zăpadă conservată peste vară, concurs și apres-ski party. PROGRAM

Se deschide sezonul de schi la Păltiniș Arena. Complexul de schi și agrement Păltiniș Arena deschide sezonul de iarnă sâmbătă, 29 noiembrie 2025, într-un moment așteptat cu nerăbdare de pasionații sporturilor de iarnă.

Nu este un sezon obișnuit, deoarece pârtia D va fi deschisă încă din prima zi, datorită unei cantități de zăpadă conservată.

Zăpada conservată prin snow-farming. Inovație și sustenabilitate

Potrivit organizatorilor, într-o perioadă în care schimbările climatice afectează tot mai mult producția naturală de zăpadă, Păltiniș Arena a făcut un pas înainte: 10.000 de metri cubi de zăpadă de anul trecut au fost păstrați sub o prelată specială, printr-un proces cunoscut sub numele de snow-farming.

Acest sistem permite deschiderea timpurie a pârtiilor și stabilitatea stratului de zăpadă, completând producția artificială și reducând dependența exclusivă de ninsoarea naturală.

Concursul “Slalom Paralel Special”. Deschiderea competițională a sezonului

Păltiniș Arena va organiza Slalom Paralel Special vineri, 28 noiembrie 2025. Este vorba despre deschiderea competițională a sezonului, printr-un concurs dinamic și provocator dedicat schiorilor de elită și celor experimentați.

Traseul de aproximativ 200 de metri pe pârtia D va fi amenajat exclusiv cu zăpada conservată, iar concurenții vor fi testați pe porți de slalom și minimum două rampe tehnice.

Concursul va debuta cu recunoaștere în derapaj controlat, urmată de manșe de antrenament cronometrate cu doi sportivi coborând simultan pe trasee paralele.

În calificări, fiecare schior va parcurge traseul contracronometru, iar timpii obținuți vor decide formarea grupelor de două persoane pentru duelurile finale.

Formatul este eliminatoriu: câștigătorii fiecărei manșe merg mai departe, până rămân doar patru sportivi pentru finala mică și finala mare.

Regulament și premii

Regulamentul prevede o vârstă minimă de participare de 13 ani. Premiile vor fi echipamente sportive oferite de Flava Shop și Magazinul H2O.

De asemenea, pe lângă echipamentele sportive, vor fi și premii în bani din partea brandului Haix:

1.000 de lei pentru fiecare loc 1,

700 lei pentru fiecare loc 2,

500 lei pentru fiecare loc 3.

Valoarea totală a premiilor în produse este de peste 10.000 de lei.

Ziua de deschidere și petrecere pe pârtie

Astfel, deschiderea oficială a sezonului va avea loc pe 29 noiembrie 2025, cu pârtia D gata de lansare din prima zi datorită zăpezii conservate prin snowfarming.

„Suntem pregătiți cu toate tunurile de zăpadă, peste 40 ca număr, ca din primul moment în care temperaturile o vor permite să începem să producem zăpadă pentru a acoperi toate pârtiile complexului”, spun reprezentanții complexului Păltiniș Arena.

De asemenea, organizatorii anunță că, după deschiderea pârtiei și primele ore de schi, în jurul amiezii va avea loc și primul apres-ski party al sezonului, alături de trupa Los Vagabondos, pentru a marca debutul unui nou sezon de distracție pe munte.

Programul complet al sezonului de schi 2025-2026 la Păltiniș Arena

Extrasezon 1 (29 noiembrie – 19 decembrie 2025)

Sâmbătă: 09:00 – 21:00

Duminică: 09:00 – 17:00

Pârtiile sunt închise luni–vineri, cu excepția zilei de 1 decembrie (09:00 – 17:00).

Vârf de sezon 1 (20 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026)

Luni – Duminică: 09:00 – 21:00

Excepții:

24 decembrie: 09:00 – 16:00

31 decembrie: 09:00 – 21:00 & 22:00 – 04:00

1 ianuarie: 10:00 – 21:00

11 ianuarie: 09:00 – 17:00

Extrasezon 2 (12 ianuarie – 8 februarie 2026)

Luni – Vineri: 10:00 – 17:00 (miercuri până la 21:00)

Sâmbătă: 09:00 – 21:00

Duminică: 09:00 – 17:00

Vârf de sezon 2 (9 februarie – 1 martie 2026)

Luni – Marți – Joi – Vineri: 09:00 – 17:00

Miercuri: 09:00 – 21:00

Sâmbătă: 09:00 – 21:00

Duminică: 09:00 – 17:00

Extrasezon 3 (2 martie – 15 martie 2026)

Luni – Vineri: 10:00 – 17:00

Sâmbătă – Duminică: 09:00 – 17:00

Tarife Păltiniș Arena 2025-2026

Skipass-uri pe puncte (extrasezon și vârf de sezon)

30 puncte: copii 95 lei, studenți/elevi/pensionari 105 lei, adulți 115 lei

60 puncte: copii 190 lei, studenți/elevi/pensionari 210 lei, adulți 230 lei

Skipass-uri pe zile – luni–vineri (extrasezon)

1 zi: copii 0-6 ani: 20 lei*, copii 7-11 ani: 95 lei, studenți/elevi/pensionari: 105 lei, adulți: 115 lei

2 zile: 30 lei* / 180 lei / 200 lei / 220 lei

3 zile: 40 lei* / 255 lei / 285 lei / 315 lei

4 zile: 50 lei* / 320 lei / 360 lei / 400 lei

5 zile: 60 lei* / 375 lei / 425 lei / 475 lei

Skipass weekend – extrasezon

1 zi: copii 7-11 ani: 115 lei, elevi/studenți/pensionari: 135 lei, adulți: 145 lei

2 zile: 220 lei / 260 lei / 280 lei

(*copiii 0-6 ani beneficiază de tarif redus în baza skipass-ului părinților)

Skipass tabere (extrasezon)

1 zi: 80 lei / 85 lei / 95 lei / 105 lei

5 zile: 300 lei / 325 lei / 375 lei / 425 lei

Skipass sezon 2025-2026

copii 0-6 ani: 400 lei*

copii 7-11 ani: 1.300 lei

studenți/elevi/pensionari: 1.440 lei

adulți: 1.995 lei

*valabil și pentru nocturnă

Tarife vârf de sezon la Păltiniș Arena (zile și weekend)

(Valorile cresc proporțional, exemplu: 1 zi adulți – 165 lei, 2 zile – 320 lei, 3 zile – 465 lei etc.)

Nocturnă – miercuri și sâmbătă (17:00 – 21:00)

copii 0-6 ani: 20 lei*

copii 7-11 ani: 95 lei

studenți/elevi/pensionari: 105 lei

adulți: 115 lei

Telescaun urcare / urcare-coborâre

copii: 15 lei / 30 lei

elevi/studenți/pensionari: 20 lei / 40 lei

adulți: 25 lei / 50 lei

Pentru informații suplimentare, program și rezervări, accesați site-ul oficial sau paginile de social media Păltiniș Arena.

