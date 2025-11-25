Connect with us

DSP Alba: A crescut numărul cazurilor de infecții respiratorii și de pneumonii în județ. Situația din ultima săptămână

Direcția de Sănătate Publică Alba a transmis marți cea mai recentă situație cu evoluția gripelor, virozelor și pneumoniilor înregistrate în ultima perioadă în județ.

Potrivit reprezentanților DSP Alba, în săptămâna 17 – 23 noiembrie au fost înregistrate:

  • 0 cazuri de gripă,
  • 2.845 de cazuri de infecții acute căi respiratorii superioare (cu 14,49 % mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară), dintre care 87 internate,
  • 351 de cazuri de pneumonii (cu 10,03 % mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară).
