FOTO: 98 de ani de la moartea lui Ion I.C. Brătianu. PNL Alba Iulia a depus o coroană de flori la statuia din centrul muncipiului

Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa a depus marți, alături de colegii din organizația locală PNL, o coroană de flori la statuia lui Ion I.C. Brătianu, unul dintre cei mai importanți oameni de stat ai României moderne, la 98 de ani de la trecerea sa în eternitate.

„A fost un moment de respect și recunoștință față de un lider vizionar, artizan al Marii Uniri și promotor al democrației liberale. Moștenirea sa politică și morală rămâne un reper de responsabilitate, patriotism și devotament față de binele public pentru noi toți.

Ne înclinăm în fața memoriei sale și continuăm, cu modestie și determinare, munca pentru o administrație mai bună și o Românie modernă, exact în spiritul valorilor pe care Ion I.C. Brătianu le-a apărat întreaga viață”, a scris Gabriel Pleșa, pe pagina de Facebook.

sursa foto: Ionuț Văidean

