Sondaj național: Un sfert dintre tinerii români nu știu dacă localitatea lor a beneficiat de fonduri europene sau nu
Sondaj național: Tinerii români au auzit de fondurile europene, dar aproape jumătate nu știu unde să găsească informații oficiale, arată datele unui sondaj realizat de Mercury Research.
Sondajul a fost prezentat de G4Media și Europuls și analizează percepția tinerilor între 18 și 35 de ani asupra fondurilor europene și a impactului acestora în România.
Studiul, realizat în cadrul COHERO4EU – „Eroii coeziunii: bune practici și perspective din România”, vine într-un moment cheie, în contextul discuțiilor privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034.
Rezultatele indică faptul că, deși majoritatea tinerilor au auzit despre fondurile europene, o treime dintre ei nu cunosc detalii, iar aproximativ 45% nu știu unde să găsească informații oficiale legate de acestea.
Tinerii se informează în principal din mediul online, rețelele sociale (58%) și panourile de informare ale proiectelor (46%).
De asemenea, se observă diferențe regionale: aproximativ un sfert dintre tineri nu știu dacă localitatea lor a beneficiat de fonduri europene, procent care ajunge la o treime în regiunea Centru.
Cei care au membri ai familiei în diaspora sunt mai bine informați și au o atitudine mai pozitivă față de Uniunea Europeană.
Concluziile sondajului mai arată:
- Există o legătură directă între nivelul de cunoștințe despre UE și atitudinea față de aceasta;
- Tinerii consideră că România a avut de câștigat din fondurile europene, primind mai mult decât a contribuit;
- Pentru viitor, prioritățile vizează domeniile sănătății și educației, infrastructura rutieră și de utilități fiind percepută ca suficient dezvoltată prin fonduri europene.
Studiul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ național de 1.003 tineri cu vârste între 18 și 35 de ani, din toate regiunile țării.
