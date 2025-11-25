CCR a declarat neconstituțională legea care reglementează plata pensiilor private: Curtea Constituțională a admis, marți, sesizarea care vizează legea privind pensiile private, referitoare la Pilonul II și Pilonul III.

Curtea Constituţională a României s-a reunit marți, de la ora 10, pentru a dezbate sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi, separat, ale partidului AUR, în legătură cu legea privind plata pensiilor private.

Judecătorii CCR au admis în parte sesizarea, constatând că sunt neconstituționale prevederile care includ discriminarea pozitivă a bolnavilor cu afecțiuni oncologice față de cei cu alte boli cu risc vital imediat.

Potrivit legii declarate acum neconstituționale, bolnavii cu afecțiuni oncologice puteau retrage banii într-o singură tranșă.

”Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind plata pensiilor private – Admitere”, transmite scurt Curtea Constituțională, care urmează să publice mai multe detalii .

Proiectul prevedea că, prin excepție, bolnavii oncologici pot să retragă întreaga sumă din Pilonul II, față de celelalte persoane care se pensionează și care pot face doar retrageri eșalonate.

Decizia CCR a fost luată cu majoritate de voturi, potrivit G4Media.

Legea privind modul de retragere a banilor din Pilonul II și Pilonul III a fost adoptată de parlament în octombrie și prevedea că “membrul unui fond de plată poate primi maximum 30% din valoarea activului său personal transferat către fondul de plată, la cerere, o singură dată, sub formă de plată unică acordată înaintea începerii plății pensiilor lunare.

În sesizarea sa, Înalta Curte a reclamat că legea încalcă dreptul la proprietate privată, argumentând că “administratorii fondurilor au doar un drept de gestiune, iar statul exercită o supraveghere publică, fără a putea dispune de aceste active”.

Și AUR a reclamat faptul că legea “creează un precedent periculos, permițând statului să schimbe regulile chiar înainte de plata drepturilor pentru care oamenii au contribuit”.

