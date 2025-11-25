Connect with us

Programul Rabla ar putea fi anulat în 2026. Ce spune ministrul Mediului, Diana Buzoianu

acum 2 ore

Programul Rabla ar putea fi anulat. Momentan nu sunt bani pentru continuarea în 2026 a programului Rabla: anunțul făcut de ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Ministrul Mediului a declarat marți, 25 noiembrie, că Programul Rabla ar putea fi anulat în 2026 din cauza austerității. 

Mai exact, Diana Buzoianu a declarat că momentan nu sunt fonduri pentru continuarea programului. 

„Momentan nu a fost făcut încă bugetul AFM, eu mi-am exprimat public preferința, deși înțeleg nevoia pentru mai multe tipuri de proiecte. Este clar că anul viitor prioritatea va trebui să fie finalizarea proiectelor din PNRR, o parte semnificativă din aceste proiecte care și-au pierdut fondurile, finanțarea, vor fi mutate pe AFM.

În același timp, avem o discuție cât se poate de așezată ca în cazul în care vom găsi totuși buget pentru Rabla anul viitor, dar momentan încă acest buget identificat, să fie suplimentar cu câteva condiții care n-au fost aplicate până în anul acesta. De exemplu, eu susțin sa fie aplicat programul Rabla pentru mașini produse în Europa.

Nu mai există versiunea de fonduri europene pentru anul următor, dar în acest moment buget identificat pentru Programul Rabla nu există. Va trebui să avem o discuție serioasă pentru gândirea bugetului de anul viitor al AFM- ului”, a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului, citată de digi24.ro.

Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

