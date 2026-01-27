27 ianuarie, Ziua Internațională a Comemorării Victimelor Holocaustului. Povestea femeii din Alba și fotografia simbol din 1944

Ziua Internațională a Comemorării Victimelor Holocaustului este marcată în fiecare an pe 27 ianuarie. În 2026 se împlinesc 81 de ani de la eliberarea Lagărului de la Auschwitz.

În această zi sunt comemorate milioanele de femei, bărbați și copii evrei, precum și toate celelalte victime, printre care se numără sute de mii de romi și sinti, persoane cu dizabilități, prizonieri politici și membri ai minorităților sexuale, uciși în timpul Holocaustului.

Această dată pentru comemorare a fost stabilită prin Rezoluția Adunării Generale a Națiunilor Unite numărul 60/7 din 1 noiembrie 2005, adoptată la a 42-a ședință plenară.

La 24 ianuarie 2005, în cadrul unei ședințe speciale, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a marcat a 60-a aniversare a eliberării lagărelor de concentrare naziste și sfârșitul Holocaustului care a avut ca rezultat uciderea a 6 milioane de evrei europeni și a altor milioane de persoane de alte naționalități, de către regimul nazist german.

Așadar, 27 ianuarie reprezintă data la care, în anul 1945, cel mai mare lagăr nazist de exterminare de la Auschwitz-Birkenau (astăzi în Polonia) a fost eliberat de armata sovietică.

Ziua Internațională a Comemorării Victimelor Holocaustului. Povestea femeii din Alba

Irina Berenstein şi-a văzut părinţii, bunicii şi şapte fraţi intrând pe uşa camerei de gazare de la Auschwitz.

Fiică a unui bijutier, Irina, născută Aron, originară din Alba Iulia, a fost deportată la vârsta de 20 de ani, în martie 1944.

Aceasta a scăpat ca prin minune, dar din nefericire, și-a pierdut 11 oameni dragi în lagărul de la Auschwitz. Printre aceștia se numără și șase frați, cu vârste între 10 și 17 ani.

"Tatăl meu, bijutier iscusit-de fapt, am fost o familie de bijutieri, avea o prăvălie în Alba Iulia. Pe când aveam 5 ani, am rămas orfană de mamă.

M-a luat la el fratele mai mare, Eugen, care era tot bijutier, dar la Cluj-Napoca. După ce Ardealul a fost ocupat, au început şi persecuţiile", a povestit aceasta.

Povestea unei fotografii, simbol pentru nevinovații uciși în lagăre

O poveste tristă este dată de această fotografie care îl arată Istvan Reiner, în vârstă de 3-4 ani, luat din ghetou înainte de a fi deportat în lagărul de moarte de la Auschwitz.

Istvan era din Miskolc, Ungaria și a fost deportat împreună cu bunicul său.

A murit în camera de gazare în 1944, la doar câteva zile după fotografie.

⁣⁣În momentul în care fotografia a fost făcută, el nu știa încă ce soartă îl aștepta. Copilul a pozat fericit pentru aparatul foto, fără să știe că de fapt zilele îi erau numărate, iar altcineva a decis deja sfârșitul lui.

Zâmbetul lui va aminti pentru totdeauna lumii cum arată imaginea pură a inocenței.

Micuțul Istvan a fost de alfel inspirația lui Roberto Benigni în extraordinarul său film ”La vita e bella” din 1997.

De unde vine cuvântul Holocaust

Cuvântul holocaust era folosit din secolul al XVII-lea pentru a denumi moartea violentă a unui număr mare de oameni.

Spre deosebire de cuvântul masacru, de origine latină („ucidere în masă de oameni de către alți oameni”), cuvântul holocaust se putea referi și la dezastre sau catastrofe.

Winston Churchill, de exemplu, l-a folosit înaintea celui de-Al Doilea Război Mondial, iar alții îl folosesc pentru a descrie Genocidul armean din Primul Război Mondial.

Din anii 1950, utilizarea sa a fost restrânsă și este folosită astăzi doar cu referire la masacrarea evreilor de către naziști în ajunul și în timpul celui de Al Doilea Război Mondial.

Cuvântul biblic „șoa”, cu sensul de „calamitate” a devenit termenul standard în ebraică pentru holocaust încă din anii 1940, în Ierusalim într-o carte numită Sho’at Yehudei Polin (Holocaustul evreilor din Polonia).

În primăvara anului 1942, istoricul Ben Zion Dinur (Dinaburg) din Ierusalim a folosit termenul șoa pentru a descrie exterminarea evreilor din Europa, denumind aceasta o catastrofă care simboliza situația unică a evreilor.

Termenul "Holocaust", folosit pentru genocidul evreilor, din anii '50

Începând din anii 1950, termenul „holocaust” se referă, de regulă, la genocidul evreilor.

Atrocitățile regimului nazist nu s-au limitat la evrei. Unii autori au folosit noțiunea holocaust în sens mai larg, pentru a descrie și alte acțiuni ale regimului nazist.

Holocaustul este comemorat în multe țări din lume, fie la 27 ianuarie, fie în alte zile naționale specifice fiecărei istorii locale sau comunitare.

Printre acestea se numără Austria, Germania, Franța, Marea Britanie, Israel, Italia, România și Statele Unite.

foto: United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of John Kovacs, austchwitz.org

