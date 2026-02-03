O femeie din Alba care a bătut o minoră a fost trimisă în judecată: A tras-o de păr și a trântit-o cu capul de perete

Un dosar penal pentru ”loviri sau alte violențe” a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară la Judecătoria Aiud. Mai exact, în data de 2 februarie 2026 rechizitoriul a fost admis, iar judecata va începe pe rolul instanței.

Este vorba despre un caz în care o femeie a bătut o minoră. Fapta s-a întâmplat în data de 1 iulie 2024, dar a trecut de cameră preliminară abia în anul 2026.

Potrivit motivării instanței, la data de 1 iulie 2024, în jurul orei 16:40, în timp ce se afla la domiciliul său din oraşul Ocna Mureș, sat Micoșlaca, a exercitat acte de violență fizică asupra persoanei vătămate minore prin aceea că tras-o de păr, a zgâriat-o în zona feței și a trântit-o cu capul de perete, cauzându-i leziuni fizice care au necesitat pentru vindecare un număr de 3-4 zile de îngrijiri medicale.

Pentru faptele sale, femeia va ajunge în fața magistraților Judecătoriei Aiud.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News