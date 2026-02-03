Connect with us

Ora de vară 2026. Când se schimbă ceasul anul acesta și ce efecte poate avea asupra organismului

ora de vară

Publicat

acum O oră

Ora de vară 2026. România va trece la ora de vară în ultima duminică din luna martie, când ceasurile vor fi date înainte cu o oră.

Astfel, pe măsură ce zilele devin tot mai lungi, iar nopțile mai scurte, ne apropiem de momentul în care românii trebuie să își schimbe ceasurile.

Mai exact, schimbarea va avea loc în noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie, când ora 03:00 va deveni ora 04:00.

Așadar, duminică, 29 martie, va fi cea mai scurtă zi din an.

Ora de vară în România

În România, ora de vară este corelată cu orarul de vară practicat în statele Uniunii Europene (UE).

Ora oficială de vară, ora Europei Orientale la care trece ţara noastră în noaptea de sâmbătă spre duminică, a fost introdusă în România pentru prima dată în 1932, scrie Agerpres.

Până în 1939, a funcţionat în fiecare an, între prima duminică din aprilie, ora 00.00, şi prima duminică din octombrie, ora 01.00 (ore locale). Între anii 1941 şi 1979 nu s-a mai folosit ora de vară, potrivit www.astro-urseanu.ro.

România a semnat Convenţia fusurilor orare în 1979, iar în 1997, prin Ordonanţa nr. 20 privind stabilirea orarului de vară şi a orei oficiale de vară pe teritoriul României, la art (1) se precizează că:

"În cadrul orarului de vară se stabileşte ora oficială de vară, decalată cu o oră în avans faţă de ora Europei Orientale, aplicabilă din ultima duminică a lunii martie, ora 3.00, care devine ora 4.00, până la ultima duminică a lunii octombrie, ora 4.00, care devine ora 3.00".

Cum a apărut "ora de vară"

Benjamin Franklin a sugerat în anul 1784 această metodă într-o satiră, în care menţiona că s-ar realiza o economie de lumânări prin folosirea luminii de dimineaţă a soarelui.

Ideea folosirii orei de vară este atribuită neozeelandezului George Vernon Hudson, entomolog care a susţinut că ar avea nevoie de mai multă lumină pentru a studia insectele şi care a venit cu această idee în 1895.

Schimbarea orei a fost aplicată pentru prima dată în timpul Primului Război Mondial, în 1916, de câteva ţări din Europa.

Primii care au introdus ora de vară au fost germanii, începând cu 1916 (între 30 aprilie - 1 octombrie), potrivit sursei menţionate.

Au urmat britanicii, care au introdus ora de vară tot în 1916 (între 21 mai - 16 octombrie), apoi Belgia, Danemarca, Franţa, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Suedia, Turcia.

La 31 martie 1918, ora de vară a fost introdusă şi în Statele Unite. Pentru o perioadă mai îndelungată, a fost aplicată în SUA, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, între 3 februarie 1942 şi 30 septembrie 1945.

În 1966, a devenit obligatorie la nivel național, iar în anii ’80, președintele Ronald Reagan a prelungit perioada în care era folosită, pentru a conserva energia.

De atunci, ora de vară a rămas stabilită pe o perioadă cuprinsă între echinocţiul de primăvară şi cel de toamnă.

Ora de vară 2026. Ce efecte poate avea asupra organismului

Schimbarea orei poate îngreuna adaptarea organismului la un nou program de somn, iar unele persoane pot avea dificultăți în a adormi sau în a se trezi la timp. Acest dezechilibru poate duce la tulburări temporare de somn, odihnă insuficientă și stări de oboseală ori somnolență pe parcursul zilei.

Oboseala acumulată ca urmare a perturbării ritmului biologic poate afecta capacitatea de concentrare, atenția și performanța la locul de muncă sau la școală, fiind însoțită uneori de iritabilitate, dureri de cap sau scăderea nivelului de energie.

Specialiștii avertizează că, în primele zile după trecerea la ora de vară, crește riscul de erori și accidente, atât la locul de muncă, cât și în trafic, deoarece organismul are nevoie de timp pentru a se adapta la noul program.

Ultimele articole pe alba24
