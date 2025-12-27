Connect with us

400 de radare inteligente, amplasate pe drumurile din România, în 2026 și 2027. Vor putea verifica și valabilitatea ITP și RCA

Publicat

acum 5 secunde

400 de radare inteligente vor fi amplasate pe drumurile din România, în 2026 și 2027. În prima fază vor putea verifica viteza și Rovinieta, dar în etapa a doua va reuși identificarea valabilității ITP și RCA.

Anunțul a fost făcut de directorul general al Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

El a spus că au demarat procedurile pentru instalarea acestor sisteme moderne de monitorizare a traficului pe drumurile naționale și autostrăzi.

CNAIR a transmis către ANAP documentația necesară pentru achiziția sistemului electronic e-SIGUR, care prevede montarea a 400 de camere video dotate cu radar, precum și a echipamentelor aferente pentru supravegherea traficului rutier.

ANAP trebuie să valideze documentația, apoi urmează o achiziție publică.

Proiectul are o durată de implementare estimată la 22 de luni, iar finanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021–2027.

Ce capacități va avea noul sistem de supraveghere

Noul sistem va permite următoarele:

  • monitorizarea vitezei de deplasare,
  • recunoașterea automată a numerelor de înmatriculare,
  • verificarea deținerii rovinietei,
  • procesarea automată a datelor privind abaterile de la regulile de circulație.

Ulterior, capacitatea lui va fi extinsă pentru a putea alerta rapid echipajele de urgență în cazul producerii unor incidente, pentru analiza fluxurilor de trafic și pentru verificarea valabilității ITP și RCA.

