VIDEO: Imagini impresionante cu tunelurile de pe Autostrada Sibiu - Pitești A1, realizate după noua metodă austriacă

Publicat

acum O oră

O serie de imagini impresionante cu tunelurile de pe Autostrada Sibiu - Pitești A1, au fost publicate de un pasionat de infrastructură.

O serie de imagini filmate în ultimele zile de Raducu P Drum, un pasionat de infrastructură, prezintă modul în care arată în prezent tunelurile realizate de Porr Construct SRL, prin noua metoda austriacă.

YouTube video

Ambele galerii ale primului tunel (cel scurt) se construiesc exclusiv prin excavare – ”noua metodă austriacă NATM”.

Pentru tunelul al 2-lea, cel lung de aproape 2 km, se combină forarea cu tehnologia ”cut and cover”.

Această metodă presupune realizarea tunelului în săpătură deschisă, urmând ca excavațiile să se desfășoare sub incinta ecranelor de piloți și plăcii de deasupra, executată de la suprafață.

După evacuarea materialului din incinta creată, se realizează ”cămășuiala” tunelului, la fel ca la cel executat prin forare.

Tunelul de la Curtea de Argeș (Dealul Momâia) are o lungime totală de 1350 metri galerie dublă (2700 metri total).

Una din galerii este numită Alina, iar cealaltă este numită Daniela. Tunelul Daniela este pe sensul de mers Sibiu-Pitești iar Tunelul Alina, pentru sensul de mers Pitești-Sibiu, scrie Economedia.

Vezi și VIDEO: Lucrările la tunelul de autostradă Robești-Câineni, realizat prin dinamitare, avansează cu 10-12 metri pe zi

Nu doar aceste imagini impresionante cu tunelurile de pe Autostrada Sibiu - Pitești merită remarcate, ci și ritmul de lucru.

Stadiul fizic al lucrărilor pe şantierul secţiunii Tigveni – Curtea de Argeş a ajuns la mijlocul lunii ianuarie la aproape 85%.

Dacă se menţine ritmul actual, circulaţia pe acest tronson al autostrăzii Sibiu – Piteşti (A1) va fi deschisă încă de anul acesta, potrivit directorului general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

”Se montează sistemele specializate în tunelul Momaia (secţiunea 4 a autostrăzii Sibiu – Piteşti)! Constructorul austriac (PORR) lucrează acum la montarea: sistemelor anti-incendiu, sistemelor de evacuare a noxelor, dar şi a fumului (în caz de incendiu), sistemelor de iluminat.

Urmează: montarea uşilor antifoc la trecerile dintre cele două galerii rutiere ale tunelului (două treceri pietonale şi o trecere auto), aplicarea vopselei anticorozive pe pereţii galeriilor, colmatarea rosturilor de dilataţie a căilor de rulare.

Stadiul fizic al lucrărilor pe şantierul secţiunii Tigveni – Curtea de Argeş (9,86 km) a ajuns la aproape 85%.

În ritmul actual, circulaţia pe secţiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Piteşti (A1) va fi deschisă încă de anul acesta, mai devreme faţă de termenul contractual (februarie 2027)”, a notat Pistol, pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

Proiectul, în valoare de 1,67 miliarde de lei (fără TVA), este finanţat prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

Foto: Raducu P Drum - captură video

Ultimele articole pe alba24
