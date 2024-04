6 aprilie: Ziua internaţională a sportului pentru dezvoltare şi pace. Această zi a fost desemnată de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite pentru a evidenția puterea sportului ca mijloc de promovare a înțelegerii reciproce, cooperării, toleranței și păcii.

Scopul principal al acestei zile este de a sublinia rolul crucial pe care sportul îl poate juca în promovarea dezvoltării durabile, a incluziunii sociale și a păcii globale.

Sportul este recunoscut ca un instrument puternic pentru a depăși barierele culturale, etnice și lingvistice și pentru a promova valori precum fair-play-ul, respectul reciproc și echitatea.

În ziua de 6 aprilie, organizațiile, instituțiile, comunitățile și persoanele din întreaga lume sărbătoresc și promovează rolul sportului în îmbunătățirea vieții oamenilor și în construirea unui viitor mai pașnic și mai echitabil.

Activitățile desfășurate în această zi includ evenimente sportive, conferințe, campanii de conștientizare și proiecte de dezvoltare comunitară care implică sportul ca instrument central.

Sportul oferă un potenţial extraordinar pentru susţinerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD), a păcii şi a drepturilor omului.

Organizaţia Naţiunilor Unite a recunoscut încă de la început puterea şi universalitatea sportului, folosindu-l pentru a uni indivizi şi grupuri prin sprijinirea eforturilor de dezvoltare a sportului, participând la evenimente de la nivel global până la nivel de bază şi dezvoltând propriile campanii şi iniţiative legate de sport.

Ziua internaţională a sportului pentru dezvoltare şi pace reprezintă modalitatea de a recunoaşte rolul pozitiv pe care sportul şi activitatea fizică îl joacă în comunităţi şi în viaţa oamenilor de pe tot globul, transmite Agerpres.

Sportul are puterea de a schimba lumea; este un drept fundamental şi un instrument puternic pentru a consolida legăturile sociale şi a promova dezvoltarea durabilă şi pacea, precum şi solidaritatea şi respectul pentru toţi.

În cadrul temei globale, în aceeaşi zi, la sediul ONU din New York, au loc o serie de discuţii, care vor sublinia puterea sportului în promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) şi a drepturilor omului.

Discuţiile se vor concentra pe trei teme principale: durabilitatea şi acţiunea climatică, egalitatea de gen şi lupta împotriva rasismului şi a discursului instigator la ură. Evenimentul este transmis în direct pe UN Web TV şi pe canalul YouTube al ONU.

Ziua de 6 aprilie a fost declarată Ziua internaţională a sportului pentru dezvoltare şi Pace (IDSDP), în 2013, prin Rezoluţia 67/296 de către Adunarea Generală a ONU.

Adoptarea acestei zile semnifică recunoaşterea tot mai mare de către ONU a influenţei pozitive pe care o poate avea sportul asupra promovării drepturilor omului şi dezvoltării sociale şi economice.

În 2022, tema globală a Zilei internaţionale a sportului pentru dezvoltare şi pace a fost „Securing a Sustainable and Peaceful Future for All: The Contribution of Sport” fiind un alt mijloc de a încuraja utilizarea sportului ca instrument de promovare a drepturilor omului şi a dezvoltării durabile.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News