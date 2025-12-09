9 decembrie: Zămislirea Sfintei Fecioare Maria. Semnificațiile sărbătorii pentru credincioși. Dezlegare la pește

Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana este prăznuită anual pe 9 decembrie. Este zi cu dezlegare la pește, potrivit Calendarului Ortodox 2025.

Sfântul Ioachim era din seminția lui Iuda și descendent al Regelui David, potrivit creștinortodox.ro.

Ana era fiica preotului Matan, aparținând seminției lui Levi. Aceasta s-a căsătorit în Nazaret cu Ioachim, iar la bătrânețe, ea a dat naștere Maicii Domnului.

Cei doi trăiau o viață curată înaintea lui Dumnezeu și, cu fiecare praznic, împărțeau două părți din câștigul lor pentru a ajuta pe cei sărmani și pentru a oferi lui Dumnezeu.

Conform Sinaxarului, într-o zi, când erau în vârstă, Sfântul Ioachim și Sfânta Ana au ajuns la Ierusalim pentru a aduce jertfe Domnului.

Marele Preot Isahar l-a mustrat pe Ioachim, spunând: „De ce aduci darul înaintea mea? Nu știi că ești considerat nedemn să aduci daruri cu noi, deoarece nu ai lăsat urmaș în Israel?”.

După această mustrare, Ioachim, simțindu-se rușinat și defăimat, nu s-a mai întors acasă, ci a mers în pustiu și s-a rugat lui Dumnezeu să-i dăruiască rod pântecelui Anei.

De asemenea, Ana a înălțat neîncetat rugăciuni către Dumnezeu.

Ca răspuns la aceste rugăciuni, Dumnezeu a trimis îngerul Său și le-a vestit nașterea Maicii Domnului, care a fost menită să aducă mântuirea omenirii.

Sfinții Ioachim și Ana nu au avut copii până la vârsta bătrâneții, când Arhanghelul Gavriil a coborât la fiecare dintre ei, vestindu-le bucuria concepției Fecioarei Maria.

Diferența dintre zămislirea Sfintei Fecioare Maria și cea a lui Hristos

Între zămislirea Sfintei Fecioare Maria și cea a lui Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu, există o diferență esențială, lucru consemnat și în Sinaxar:

„Sfânta Fecioară Maria a fost zămislită prin făgăduință, dar din unire și sămânță bărbătească. Numai Domnul nostru Iisus Hristos a fost zămislit fără unire și fără sămânță bărbătească și S-a născut din Sfânta Fecioară Maria într-un mod mai presus de minte, pe care doar El îl cunoaște; fiind Dumnezeu desăvârșit, a luat trup desăvârșit”.

Zile cu dezlegare rămase în Postul Crăciunului

Marți, 9 decembrie: dezlegare la pește

Sâmbătă, 13 decembrie: dezlegare la pește

Duminică, 14 decembrie: dezlegare la pește

Marți, 16 decembrie: dezlegare la ulei și vin

Joi, 18 decembrie: dezlegare la pește

Marți, 23 decembrie: dezlegare la ulei și vin

