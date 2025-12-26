A crescut numărul ”pensionarilor speciali” din România. Câte pensii speciale au fost plătite în ultimele luni ale anului 2025

Un număr de de 11.788 de persoane au primit pensie specială în noiembrie 2025, potrivit datelor statistice centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Cei mai mulți pensionari care primesc pensie de serviciu sunt beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor și judecătorilor, respectiv 5.768, dintre care 2.547 cu pensie din BASS. În cazul acestora s-a înregistrat și cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.416 lei, din care 7.517 din BASS și 22.259 de la bugetul de stat.

Potrivit CNPP, de Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României au beneficiat, în noiembrie anul curent, 784 de persoane (688 cu pensie din BASS). Pensia medie era de 6.975 de lei, din care 3.012 de lei pensie din bugetul de stat.

Pensii pentru foști parlamentari

În ceea ce privește beneficiarii Legii 215/2015 pentru modificarea și completarea Legii 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, numărul acestora era de 872 de persoane (635 cu pensie BASS), pensia medie ridicându-se la 6.225 de lei (3.537 de lei de la bugetul de stat).

Conform CNPP, de Legea 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România beneficiau 1.337 de pensionari (toți cu pensie din BASS), iar pensia medie se ridica la 13.132 de lei, din care 8.078 lei suportați din bugetul de stat.

Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de Conturi s-au acordat unui număr de 677 de persoane (672 cu pensie din BASS), media fiind de 10.202 de lei, din care 2.419 de lei cota suportată din bugetul de stat.

De asemenea, de Legea 130/2015 pentru completarea Legii 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al Parchetelor beneficiau 2.350 de pensionari (1.934 cu pensie din BASS), pensia medie fiind de 7.071 de lei, din care 4.320 de lei suportați din bugetul de stat.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News