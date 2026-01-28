A crescut rata șomajului în Alba și în țară. Unde sunt cele mai multe persoane fără loc de muncă

Rata șomajului a crescut în Alba și în țară, la finalul lunii decembrie 2025, comparativ cu perioadele anterioare. În județ, rata șomajului a ajuns la 4,20%. Comparativ, la finalul anului 2024, era de 3,45%. Peste 6.300 de persoane sunt înregistrate fără loc de muncă.

Agenția Națională pentru ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a prezentat situația șomajului, la sfârșitul lunii decembrie 2025.

Rata șomajului înregistrat la nivel național a fost de 3,29%. A înregistrat o creștere atât față de luna precedentă, cât și față de luna decembrie 2024, cu 0,01 puncte procentuale.

Numărul total de şomeri la finele lunii decembrie 2025 a fost de 263.714 de persoane, mai mare cu 1.296 de persoane faţă de cel înregistrat la finele lunii anterioare.

Majoritatea șomerilor, din mediul rural

Din totalul şomerilor înregistraţi, 61.155 au fost şomeri indemnizaţi şi 202.559 neindemnizaţi. Numărul şomerilor indemnizaţi a crescut cu 3.416 de persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a scăzut cu 2.120 de persoane faţă de luna precedentă.

Ponderea şomerilor neindemnizaţi în numărul total al şomerilor (76,81%) a scăzut faţă de luna precedentă cu 1,19 pp.

Rata şomajului masculin a crescut cu 0,03 pp (de la 3,11% în luna noiembrie la 3,14% în luna decembrie), iar rata şomajului feminin a avut aceeași valoare ca în luna noiembrie 2025.

Numărul şomerilor femei la 31 decembrie 2025 era de 126.571 de persoane, în timp ce numărul şomerilor bărbaţi era de 137.143 de persoane.

Pe medii de rezidenţă, numărul şomerilor la finele lunii decembrie se prezintă astfel:

71.012 de şomeri provin din mediul urban

192.702 de şomeri provin din mediul rural

Situația în Alba

În județul Alba, rata șomajului a ajuns la 4,20% la finalul lunii decembrie 2025, față de 4,13% în noiembrie 2025 și 3,45% în decembrie 2024. Sunt 6.394 de șomeri (în decembrie 2024 erau doar 5.310), din care:

1.867 indemnizați

4.527 neindemnizați

Rata șomajului este mai ridicată în rândul femeilor (4,75% - 3.190 de persoane), față de bărbați (3,77%).

Pe medii de rezidență, dintre șomeri, 4272 sunt din mediul urban și 2122 din mediul urban.

Pe localități, cei mai mulți șomeri sunt la Alba Iulia (486 persoane), Blaj (371), Sebeș (300), Aiud (246).

În mediul rural, localitățile cu cei mai mulți șomeri sunt: Cetatea de Baltă (335), Jidvei (306), Scărișoara (193), Roșia Montană (192), Săsciori (180). Crăciunelu de Jos (174), Ighiu (165), Șona (163), Bistra (126), Avram Iancu (105), Unirea (102).

Situația pe județe

Potrivit ANOFM, numărul de şomeri a crescut în 22 de județe. Cele mai mare creșteri sunt în: Dâmbovița, cu 319 de persoane, Sibiu, cu 298 de persoane, Constanța, cu 288 de persoane, Satu-Mare cu 255 de persoane, Giurgiu, cu 252 de persoane, Teleorman, cu 252 de persoane.

Numărul de şomeri a scăzut în 19 județe. Cele mai mari scăderi sunt în: Covasna, cu 261 de persoane, Mureș, cu 248 de persoane, Dolj, cu 232 de persoane, Neamț, cu 218 de persoane, precum şi în municipiul Bucureşti, cu 211 de persoane.

Rata şomajului a crescut în 21 de județe. Cele mai mari creșteri sunt în: Giurgiu, cu 0,37 pp, Teleorman, cu 0,23 pp, Satu-Mare și Dâmbovița, cu 0,20 pp, Sibiu, cu 0,15 pp, Sălaj și Tulcea, cu 0,14 pp.

Rata şomajului a scăzut în 17 județe. Cele mai mari scăderi sunt în: Covasna, cu 0,33 pp, Neamț, cu 0,14 pp, Mureș, cu 0,12 pp, Suceava, cu 0,11 pp, Dolj, cu 0,10 pp. În municipiul București rata șomajului a scăzut cu 0,02 pp.

Judeţele cu cea mai mare pondere a şomerilor neindemnizaţi în numărul total al şomerilor sunt: Dolj (90,50%), Călărași (89,13%), Vaslui (88,92%), Teleorman (87,55%), Galați (86,47%), Satu-Mare (86,47%) și Iași (85,62%).

În municipiul București ponderea şomerilor neindemnizaţi în numărul total al şomerilor înregistrați este de 71,63%

Cele mai ridicate niveluri ale ratei şomajului au fost atinse în judeţele: Teleorman (9,28%), Mehedinţi (9,05%), Vaslui (8,90%), Dolj (8,60%), Suceava (6,65%), Covasna și Galați (6,48%), Sălaj (6,39%), Olt (6,19%), Ialomița (5,94%), Călărași (5,82%) și Neamț (5,66%).

Nivelul minim al ratei şomajului în luna decembrie, de 0,47%, se înregistrează în municipiul București. Ecartul dintre nivelul de maxim şi cel de minim al şomajului este de 8,81 pp.

Șomeri după nivelul de educație

Șomerii fără studii si cei cu nivel de educație primar au o pondere însemnată în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM (29,53%).

Şomerii cu nivel de educație gimnazial reprezintă 34,07% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 4,80 %.

La finele lunii decembrie 2025, erau înregistraţi în evidenţele ANOFM 7.998 de tineri cu vârsta sub 25 de ani aflaţi în şomaj de peste 6 luni (ceea ce reprezintă 29,46% din totalul şomerilor cu vârsta sub 25 de ani) şi 91.495 de adulţi aflaţi în şomaj de peste 12 luni, ponderea şomerilor de lungă durată adulți în numărul total de şomeri adulți fiind de 38,68%.

După nivelul de instruire și încadrarea în nivelul de ocupabilitate stabilit prin profilare la finele lunii decembrie, erau înregistraţi în evidenţele ANOFM 54.461 de șomeri cu nivel de instruire primar, din care 30,98% sunt șomeri foarte greu ocupabili. Din cei 23.405 de șomeri fără studii 36,98% sunt șomeri foarte greu ocupabili.

