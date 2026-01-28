Vaccinarea anti-HPV poate preveni până la 90% dintre cazurile de cancer de col uterin atunci când este implementată la scară largă, a transmis miercuri Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România. Asociația subliniază și importanța depistării precoce, prin screening regulat, ca măsură complementară.

În săptămâna 22 - 28 ianuarie, marcată la nivel internațional ca Săptămâna de luptă împotriva cancerului de col uterin, FABC a organizat o serie de webinarii educative dedicate asociațiilor membre din întreaga țară, având ca obiectiv creșterea nivelului de informare privind prevenția acestei afecțiuni, cu accent pe vaccinarea împotriva virusului papiloma uman (HPV).

”În cadrul webinariilor organizate, au fost prezentate informații bazate pe dovezi științifice privind rolul infecției cu HPV în apariția cancerului de col uterin (peste 95% dintre cazuri fiind asociate cu acest virus), eficiența vaccinării anti-HPV, care poate preveni până la 90% dintre cazurile de cancer de col uterin atunci când este implementată la scară largă și importanța depistării precoce prin screening regulat, ca măsură complementară vaccinării”, informează un comunicat de presă al FABC, citat de AGERPRES.

Cancerul de col uterin reprezintă una dintre principalele cauze de mortalitate prin cancer în rândul femeilor din România, deși poate fi prevenit aproape în totalitate prin măsuri eficiente de sănătate publică.

Conform datelor europene, România are cea mai mare mortalitate și incidență din UE la cancerul de col uterin, cu rate ale mortalității de peste trei ori mai mari decât media europeană, iar ratele de screening pentru această afecțiune sunt foarte scăzute ceea ce afectează detectarea precoce și tratamentul eficient.

De asemenea, a evidențiat FABC, vaccinarea anti-HPV, deși disponibilă, are acoperire vaccinală redusă în rândul populației eligibile comparativ cu țările europene unde vaccinarea este larg implementată.

Potrivit FABC, incidența și mortalitatea ridicate sunt strâns legate de absența unui program național de screening organizat și funcțional, precum și de accesul inegal la servicii de prevenție.

În prezent, un procent semnificativ al cazurilor de cancer de col uterin din România este diagnosticat în stadii avansate de boală, când intervențiile terapeutice sunt limitate, iar costurile pentru sistemul de sănătate cresc semnificativ, a explicat organizația.

'Ne bucură inițiativa ministrului Sănătății de a demara un screening național în ceea ce privește cancerul de col uterin, prin finalizarea unui registru de screening și o campanie eficientă de informare a populației'', a declarat Cezar Irimia, președintele FABC.

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a subliniat necesitatea dezvoltării programului național de screening, sustenabil și accesibil, creșterea finanțării pentru prevenție, susținerea vaccinării anti-HPV ca prioritate de sănătate publică și informarea corectă și continuă a populației.

