Titlurile de stat Fidelis vândute în ianuarie intră la tranzacționare, la Bursa de Valori București

Titlurile de stat Fidelis vândute prin oferta publică din ianuarie intră la tranzacționare, la Bursa de Valori București. Este vorba despre titlurile de stat emise de Ministerul Finanțelor în perioada 16-23 ianuarie.

Oferta Fidelis, una dintre principalele modalități prin care statul român se împrumută direct de la populație, a cuprins șapte emisiuni de titluri de stat, dintre care trei denominate în euro și patru în lei. Una dintre emisiuni a fost destinată donatorilor de sânge, categorie care beneficiază, potrivit regulilor programului, de condiții mai avantajoase față de investitorii obișnuiți.

Titlurile de stat Fidelis au fost disponibile în ianuarie cu dobânzi de până la 7,50%.

Titlurile de stat Fidelis sunt instrumente de economisire adresate persoanelor fizice, cu dobânzi fixe, neimpozabile, și pot fi tranzacționate ulterior pe piața secundară a BVB. Investitorii care le cumpără în oferta publică le pot păstra până la scadență sau le pot vinde înainte de termen, la prețul pieței, potrivit Mediafax.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News