Eveniment

A mers beat în casa părinților săi și a fost condamnat. Motivul pentru care un bărbat din Alba Iulia a ajuns în fața instanței

Publicat

acum 22 de secunde

Un bărbat din Alba Iulia care nu a respectat un ordin de protecție a fost condamnat de magistrații judecătoriei din oraș. Mai exact, în data de 24 decembrie 2025, judecătorii l-au condamnat pe acesta. 

Faptele pentru care bărbatul se face vinovat au fost detaliate de magistrați, în motivarea instanței.

Potrivit documentului emis de judecători, bărbatul avea un ordin de protecție emis pe numele său, în data de 7 februarie 2025. Mai exact magistrații i-au interzis să se apropie de părinții săi pe durata a șase luni.

Din câte se pare bărbatul a fost violent cu părinții săi, iar aceștia au cerut un ordin de protecție. Însă, ”la data de 15 februarie 2025, în jurul orei 15:35, sub pretextul recuperării unor articole de îmbrăcăminte și aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, inculpatul s-a prezentat la locuința părinților săi” au notat magistrații.

La scurt timp polițiștii au intrat pe fir și au observat că fapta s-a confirmat. Drept urmare, bărbatul s-a ales cu un nou dosar penal.

La sfârșitul anului, în data de 24 decembrie 2025, bărbatul și-a aflat sentința. Acesta a fost condamnat la șase luni de închisoare cu suspendare. Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

