A scăzut numărul de locuințe date în folosință. Unde au fost construite cele mai multe clădiri rezidențiale

Publicat

acum 2 ore

A scăzut numărul de locuințe date în folosință. Situația prezentată de Institutul Național de Statistică arată că în trimestrul II 2025 au fost date în folosință 13.647 locuințe, în scădere cu 929 locuințe, față de trimestrul II 2024.

Situația este similară pe semestre. În semestrul I 2025 au fost date în folosință 24.609 de locuințe, în scădere cu 1.327 locuințe, față de semestrul I 2024, potrivit INS.

Pe medii de rezidență, în trimestrul II 2025, cele mai multe locuințe au fost construite în mediul urban (52,9 %), notează Mediafax.

Repartiția pe fonduri de finanțare a locuințelor terminate relevă faptul că, în trimestrul II 2025, față de trimestrul II 2024, a scăzut numărul locuințelor realizate atât din fonduri private cu 764 locuințe, cât si din fonduri publice cu 165 locuințe.

Locuințe terminate pe regiuni de dezvoltare în trimestrul II 2025, comparativ cu trimestrul II 2024

Distribuția în profil regional în trimestrul II 2025, comparativ cu trimestrul II 2024, evidențiază scăderea numărului locuințelor terminate în următoarele regiuni de dezvoltare:

  • București–Ilfov (- 896 locuințe)
  • Centru (-589)
  • Sud–Vest Oltenia (-216)
  • Vest (-55)
  • Sud–Muntenia (-38)
  • Sud-Est (-32).

Creșteri ale numărului de locuințe terminate s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare Nord–Est (+459 locuințe) și Nord–Vest (+438).

Semestrul I 2025 față de semestrul I 2024

În semestrul I 2025 au fost date în folosință 24.609 locuințe, în scădere cu 1.327 locuințe, față de semestrul I 2024.

Pe medii de rezidență, în semestrul I 2025, cele mai multe locuințe au fost date în folosință în mediul urban, ca pondere reprezentând 55,2% din total. Repartiția pe surse de finanțare a locuințelor terminate relevă faptul că, în semestrul I 2025, față de semestrul I 2024, a scăzut atât numărul locuințelor realizate din fonduri private (-1.270 locuințe), cât și numărul celor realizate din fonduri publice (-57 locuințe).

Locuințe terminate pe regiuni de dezvoltare în semestrul I 2025, comparativ cu semestrul I 2024

Distribuția în profil regional în semestrul I 2025 față de semestrul I 2024, pune în evidență o scădere a numărului de locuințe terminate, în următoarele regiuni de dezvoltare după cum urmează:

  • Centru (-575 locuințe)
  • Vest (-398)
  • București–Ilfov (-239)
  • Sud–Est (-212)
  • Sud-Muntenia (-200)
  • Sud–Vest Oltenia (-140).

