Pârtii de schi din Alba, Cluj, Hunedoara, Sibiu și Vâlcea. Acces, tarife și facilități în Șureanu, Păltiniș, Apuseni și Parâng

Județul Alba rămâne una dintre destinațiile preferate ale pasionaților de sporturi de iarnă din centrul țării și nu numai. Cu aproximativ 25 de kilometri de pârtii de schi, dar și cu acces rapid către stațiuni importante din județele învecinate, zona oferă alternative pentru toate nivelurile de experiență, de la începători la schiori avansați.

Cele mai cunoscute pârtii din Alba sunt cele de la Șureanu și Arieșeni - Vârtop. Pentru pasionații de schi din Alba Iulia și Sebeș, cea mai ușor accesibilă, pe autostradă și drum complet asfaltat, este Păltiniș Arena, aflată, în județul Sibiu la mai puțin de o oră de Alba Iulia.

În continuare, prezentăm o sinteză actualizată a principalelor domenii schiabile din Alba și județele apropiate, cu informații despre acces, instalații și tarife.

Pentru sezonul actual, tarifele practicate la pârtiile din Alba și județele învecinate sunt, în mare parte, identice cu cele din sezonul anterior, fără majorări oficiale anunțate. Pentru evitarea surprizelor, este recomandată verificarea programului și a prețurilor chiar înainte de plecare.

Domeniul Schiabil Șureanu (județul Alba)

UPDATE: Reprezentanții Domeniului Schiabil Șureanu au anunțat că pârtiile se deschid parțial de sâmbătă, 3 ianuarie, de la ora 12.

”Vești bune de la munte! Ninsorile din ultimele zile ne permit să deschidem sezonul parțial. Sâmbătă, 3 ianuarie 2026, începand cu ora 12:00, vor fi deschise pârtiile A1 si A3. De duminică, 4 ianuarie 2026, de la ora 10:00, urmează deschiderea treptată și a altor pârtii, în funcție de condițiile meteo”, au precizat aceștia.

Domeniul Schiabil Șureanu este cea mai extinsă zonă de schi din județul Alba.

Date generale

11 pârtii, inclusiv pârtie-școală

Lungime totală: aproximativ 18 km

Altitudine maximă: 2.060 m

Instalații: 2 teleschiuri și 1 telescaun (funcționale: teleschi Curmătura și telescaun Aușel)

Nu există tunuri de zăpadă

Fără nocturnă

Pârtie de sănii: da

Acces

Sebeș – Șugag – Lacul Oașa – Poarta Raiului – Șureanu

82 km din Sebeș, aproximativ 2 ore

Ultimii 18 km sunt drum forestier; lanțurile sunt recomandate/obligatorii iarna

Servicii

Școală de schi și centru de închirieri

Restaurant la baza pârtiilor

Salvamont și Jandarmeria Montană

Hotel recomandat de Alba24 în apropiere de domeniul schiabil: Poarta Raiului 4*

Tarife (nemodificate față de sezonul anterior)

1 zi: 110 lei adulți / 90 lei copii

3 zile: 310 lei adulți / 250 lei copii

6 zile: 600 lei adulți / 490 lei copii

Abonamente pe puncte: între 60 și 450 lei

Baby ski: 50 lei/zi

Garanție cartelă: 20 lei

Pârtiile de schi de la Arieșeni – Vârtop (Alba / Bihor)

Una dintre cele mai populare zone din Apuseni, potrivită pentru familiile cu copii

Pârtii

Vârtop 1, Vârtop 2 (Alba)

Piatra Grăitoare (Bihor)

Lungime totală: aprox. 3 km

Altitudine maximă: 1.400 m

Nocturnă și tunuri de zăpadă: da

Acces auto

Alba Iulia – Abrud – Câmpeni – Albac – Arieșeni

Aproximativ 2h30

Tarife

Teleschi: 3,5 – 6 lei/urcare

Abonamente multiple: până la 300 lei adulți

Piatra Grăitoare:

1 urcare telescaun: 10 lei adulți / 5 lei copii

Abonament zi: 250 lei (luni–joi), 290 lei (weekend)

Garanție cartelă: 10 lei

Tarifele sunt identice cu cele din sezonul precedent.

Domeniul schiabil Păltiniș Arena (județul Sibiu)

Este cea mai accesibilă stațiune de schi din zonă pentru turiștii din Alba Iulia și Sebeș.

Păltiniș Arena: Date generale

Altitudine: 1.400 m

Pârtii ușoare și medii, toate cu nocturnă

Tunuri de zăpadă, școală de schi, fun park

Nocturnă

Acces

Alba Iulia – Sibiu ( autostradă) – Orlat – Păltiniș (drum asfaltat)

80 km, aproximativ 1h20

Tarife schi Păltiniș Arena

Tarife vârf sezon

20 Decembrie 2025 - 11 Ianuarie 2026

9 februarie - 1 martie 2026

Tarife extrasezon

29 Noiembrie - 19 Decembrie 2025 /

12 Ianuarie - 8 Februarie 2026

2 - 15 Martie 2026

Skipass 1 zi:

70 lei adulți

50 lei copii (7–11 ani)

Weekend: până la 90 lei/zi

Abonamente pe mai multe zile: până la 315 lei

Prețurile sunt aceleași ca în sezonul trecut.

Skipass online: AICI

Pârtiile de schi din județul Cluj: Băișoara, Buscat, Feleacu, Mărișel

Buscat Ski Resort

6 pârtii (ușor – negru)

Altitudine maximă: 1.676 m

Tarife

1 urcare telescaun: 10 lei

All day: 120 lei adulți

2 zile: 200 lei

Garanție cartelă: 10 lei

Feleacu Ski Resort

La 12 km de Cluj-Napoca

Tarife:

1 urcare: 5 lei

20 urcări: 80 lei

Mărișel Ski Resort

4 pârtii + săniuș

Abonament zi:

135 lei adulți (luni–vineri)

160 lei adulți (weekend)

Pârtiile de schi din județul Hunedoara: Straja și Parâng

Straja

Aproximativ 26 km de pârtii

4 telescaune, 6 teleschiuri, telegondolă

Tarife

1 zi: 110 lei

2 zile: 200 lei

4 ore: 60 lei

Puncte: 10 puncte – 30 lei

Parâng

9 pârtii

Altitudine: până la 1.800 m

Tarife

De la 14,5 lei/urcare

Abonament 1 zi: până la 60 lei adulți

Partiile de schi din județul Vâlcea: Transalpina Ski Resort – Vidra

Domeniul schiabil de la Lacul Vidra rămâne dependent de condițiile de operare și de deciziile administratorului.

7 pârtii

Altitudine: 1.350 – 2.000 m

Acces din Petroșani sau Voineasa

Tarifele și programul sunt anunțate sezonier, în funcție de deschiderea oficială.

