Eveniment
Pârtii de schi din Alba, Cluj, Hunedoara, Sibiu și Vâlcea. Acces, tarife și facilități în Șureanu, Păltiniș, Apuseni și Parâng
Județul Alba rămâne una dintre destinațiile preferate ale pasionaților de sporturi de iarnă din centrul țării și nu numai. Cu aproximativ 25 de kilometri de pârtii de schi, dar și cu acces rapid către stațiuni importante din județele învecinate, zona oferă alternative pentru toate nivelurile de experiență, de la începători la schiori avansați.
Cele mai cunoscute pârtii din Alba sunt cele de la Șureanu și Arieșeni - Vârtop. Pentru pasionații de schi din Alba Iulia și Sebeș, cea mai ușor accesibilă, pe autostradă și drum complet asfaltat, este Păltiniș Arena, aflată, în județul Sibiu la mai puțin de o oră de Alba Iulia.
În continuare, prezentăm o sinteză actualizată a principalelor domenii schiabile din Alba și județele apropiate, cu informații despre acces, instalații și tarife.
Pentru sezonul actual, tarifele practicate la pârtiile din Alba și județele învecinate sunt, în mare parte, identice cu cele din sezonul anterior, fără majorări oficiale anunțate. Pentru evitarea surprizelor, este recomandată verificarea programului și a prețurilor chiar înainte de plecare.
Domeniul Schiabil Șureanu (județul Alba)
UPDATE: Reprezentanții Domeniului Schiabil Șureanu au anunțat că pârtiile se deschid parțial de sâmbătă, 3 ianuarie, de la ora 12.
- ”Vești bune de la munte! Ninsorile din ultimele zile ne permit să deschidem sezonul parțial. Sâmbătă, 3 ianuarie 2026, începand cu ora 12:00, vor fi deschise pârtiile A1 si A3. De duminică, 4 ianuarie 2026, de la ora 10:00, urmează deschiderea treptată și a altor pârtii, în funcție de condițiile meteo”, au precizat aceștia.
Domeniul Schiabil Șureanu este cea mai extinsă zonă de schi din județul Alba.
Date generale
- 11 pârtii, inclusiv pârtie-școală
- Lungime totală: aproximativ 18 km
- Altitudine maximă: 2.060 m
- Instalații: 2 teleschiuri și 1 telescaun (funcționale: teleschi Curmătura și telescaun Aușel)
- Nu există tunuri de zăpadă
- Fără nocturnă
- Pârtie de sănii: da
Acces
- Sebeș – Șugag – Lacul Oașa – Poarta Raiului – Șureanu
- 82 km din Sebeș, aproximativ 2 ore
- Ultimii 18 km sunt drum forestier; lanțurile sunt recomandate/obligatorii iarna
Servicii
- Școală de schi și centru de închirieri
- Restaurant la baza pârtiilor
- Salvamont și Jandarmeria Montană
- Hotel recomandat de Alba24 în apropiere de domeniul schiabil: Poarta Raiului 4*
Tarife (nemodificate față de sezonul anterior)
- 1 zi: 110 lei adulți / 90 lei copii
- 3 zile: 310 lei adulți / 250 lei copii
- 6 zile: 600 lei adulți / 490 lei copii
- Abonamente pe puncte: între 60 și 450 lei
- Baby ski: 50 lei/zi
- Garanție cartelă: 20 lei
Pârtiile de schi de la Arieșeni – Vârtop (Alba / Bihor)
Una dintre cele mai populare zone din Apuseni, potrivită pentru familiile cu copii
Pârtii
- Vârtop 1, Vârtop 2 (Alba)
- Piatra Grăitoare (Bihor)
- Lungime totală: aprox. 3 km
- Altitudine maximă: 1.400 m
- Nocturnă și tunuri de zăpadă: da
Acces auto
- Alba Iulia – Abrud – Câmpeni – Albac – Arieșeni
- Aproximativ 2h30
Tarife
- Teleschi: 3,5 – 6 lei/urcare
- Abonamente multiple: până la 300 lei adulți
Piatra Grăitoare:
- 1 urcare telescaun: 10 lei adulți / 5 lei copii
- Abonament zi: 250 lei (luni–joi), 290 lei (weekend)
- Garanție cartelă: 10 lei
- Tarifele sunt identice cu cele din sezonul precedent.
Domeniul schiabil Păltiniș Arena (județul Sibiu)
Este cea mai accesibilă stațiune de schi din zonă pentru turiștii din Alba Iulia și Sebeș.
Păltiniș Arena: Date generale
- Altitudine: 1.400 m
- Pârtii ușoare și medii, toate cu nocturnă
- Tunuri de zăpadă, școală de schi, fun park
- Nocturnă
Acces
- Alba Iulia – Sibiu ( autostradă) – Orlat – Păltiniș (drum asfaltat)
- 80 km, aproximativ 1h20
Tarife schi Păltiniș Arena
Tarife vârf sezon
- 20 Decembrie 2025 - 11 Ianuarie 2026
- 9 februarie - 1 martie 2026
Tarife extrasezon
- 29 Noiembrie - 19 Decembrie 2025 /
- 12 Ianuarie - 8 Februarie 2026
- 2 - 15 Martie 2026
Skipass 1 zi:
- 70 lei adulți
- 50 lei copii (7–11 ani)
- Weekend: până la 90 lei/zi
- Abonamente pe mai multe zile: până la 315 lei
- Prețurile sunt aceleași ca în sezonul trecut.
- Skipass online: AICI
Pârtiile de schi din județul Cluj: Băișoara, Buscat, Feleacu, Mărișel
Buscat Ski Resort
- 6 pârtii (ușor – negru)
- Altitudine maximă: 1.676 m
Tarife
- 1 urcare telescaun: 10 lei
- All day: 120 lei adulți
- 2 zile: 200 lei
- Garanție cartelă: 10 lei
Feleacu Ski Resort
La 12 km de Cluj-Napoca
Tarife:
- 1 urcare: 5 lei
- 20 urcări: 80 lei
Mărișel Ski Resort
4 pârtii + săniuș
Abonament zi:
- 135 lei adulți (luni–vineri)
- 160 lei adulți (weekend)
Pârtiile de schi din județul Hunedoara: Straja și Parâng
Straja
- Aproximativ 26 km de pârtii
- 4 telescaune, 6 teleschiuri, telegondolă
Tarife
- 1 zi: 110 lei
- 2 zile: 200 lei
- 4 ore: 60 lei
- Puncte: 10 puncte – 30 lei
Parâng
- 9 pârtii
- Altitudine: până la 1.800 m
Tarife
- De la 14,5 lei/urcare
- Abonament 1 zi: până la 60 lei adulți
Partiile de schi din județul Vâlcea: Transalpina Ski Resort – Vidra
Domeniul schiabil de la Lacul Vidra rămâne dependent de condițiile de operare și de deciziile administratorului.
- 7 pârtii
- Altitudine: 1.350 – 2.000 m
Acces din Petroșani sau Voineasa
Tarifele și programul sunt anunțate sezonier, în funcție de deschiderea oficială.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.