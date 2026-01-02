Site-ul Ghiseul.ro a căzut vineri, de mai multe ori. Siteul permite calcularea noilor taxe pe 2026, pe care trebuie să le plătească românii.

Mai mulți utilizatori au raportat nefuncționarea siteului către downdetector. Vineri după amiază, siteul era complet nefuncțional.

După câteva minute, a revenit, pentru ca apoi să fie din nou imposibil de utilizat. După o perioadă, a fost din nou funcțional.

Nu este clar momentan care este motivul pentru care (nu) funcționează în acest mod. Mai multe publicații au scris că ar fi vorba despre un număr prea mare de accesări.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit nici o explicație.

