Connect with us

Economie

Explicații din partea unor primari din Alba, legate de creșterea taxelor locale: Dacă nu o făceam, se majorau automat cu 300%

Publicat

acum 23 de secunde

Explicații din partea unor primari din Alba, legate de creșterea taxelor locale: mai mulți reprezentanți ai administrațiilor locale din județ au precizat că hotărârile de CL adoptate în luna decembrie a anului trecut au fost adoptate pentru a evita o majorare cu 300% a impozitelor. 

Dacă administrațiile nu ar fi votat creșterea, ar fi intrat în vigoare prevederea automată de majorare de trei ori a acestora. În plus, nu ar mai fi avut acces la o serie de fonduri, cum ar fi cotele defalcate din TVA.

Taxele locale au crescut din ianuarie: majorarea impozitului la locuințe este substanțială, fiind corelat cu valoarea de piață a imobilului.

Nivelul exact al majorării taxelor variază de la o localitate la alta, în funcție de hotărârile consiliilor locale, transmite Radio România Actualități, însă obligația vine de la nivel central.

De menționat totuși că banii rămân la nivel local și intră în bugetele administrațiilor locale.

Majorările de taxe au fost trecute prin consiliile locale, la sfârșit de an. Mai mulți primari din Alba au explicat ce s-ar fi întâmplat dacă nu votau o hotărâre în acest sens.

”Vedem în online cum unii dintre colegii consilieri AUR și PSD ne acuză ca am votat creșterea impozitelor pentru comuna Meteș!

Am votat creșterea impozitelor cu MINIMUL coeficientului cât ne-a permis legea și ordonanța dată acum la final de an.

În cazul în care nu aprobam ceea ce guvernul a dat , de la 1 ianuarie aveam impozite crescute cu aprox 300 %, la coeficienți maximi.

În plus dacă nu aprobăm taxele și impozitele impuse prin lege ne alegeam și cu sancțiuni prin care nu mai primeam cote defalcate din TVA, asta însemnând ca nu mai puteam face nici un proiect pt comuna Metes!” se arată într-un mesaj transmis pe Facebook, de un consilier local.

”Locuitori ai comunei Almașu Mare, vă rog să mă înțelegeți, am explicat consilierilor locali în ședința din data de 29.12.2025, dacă nu aprobați taxele și împozitele pentru anul 2026, până la data de 31.12.2025, propuse de mine ca și primar, MINIME, conform legii, NU VA MAI FI NEVOIE DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL.

Începând de la 01.01.2026 acestea vor fi majorate cu 300%. Dăcă reușiți să îî lămuriți pe consilieri locali, care vă reprezintă, spuneți-le că au depus un jurământ pentru binele locuitorilor comunei.

Un exemplu vă dau, dacă aprobă proiectul de hotărâre, taxele și impozitele, propus de mine, se vor măjora la minimul dat de lege, dacă nu aprobă consiliul local, taxele și impozitele pe anul 2026, acestea vor crește cu 300%, adică, cine a avut 1000 lei în 2025 va plăti 3000 lei în anul 2026.

Mai menționez faptul, că în ce privește comuna Almașu Mare, în cazul în care vor fi aprobate, taxele și impozitele, nu veți simți mult” a precizat și primarul din Almașu Mare, Aron Zaharie.

Și primarul din Câmpeni, Cristian Dan Pașca, a reacționat.

”Am văzut mai multe postări și comentarii pe rețelele sociale pe acest subiect și consider că cetățenii au dreptul să fie informați corect.

Codul fiscal și Legea 239/2025 prevăd că nivelurile impozitelor pentru 2026 trebuie stabilite prin HCL până la 31 decembrie 2025.

Am propus Consiliului local spre adoptare NIVELUL MINIM permis de lege pentru impozite și taxe locale.

Dacă acestea nu se vor aproba până la 31 decembrie 2025, riscăm sancțiuni drastice, pierderea unor fonduri importante de la stat și în plus, cel mai important pentru cetățenii orașului Câmpeni este faptul că începând cu 1 ianuarie 2026, nivelul acestor impozite și taxe locale se va calcula automat la valoarea maximă prevăzută de lege.

Adică dublu față de ce am propus pentru ședința din 30 decembrie 2025” a precizat Cristian Dan Pașca.

Pe lângă aceștia, și alți primari din județ au încercat să le explice oamenilor că, dacă nu ar fi votat hotărârea de majorare la finalul anului, impozitele ar fi crescut automat de 3 ori.

Alte taxe și impozite din 2026

Impozitul auto este calculat de la 1 ianuarie în funcție de capacitatea cilindrică și de norma de poluare, conform principiului, poluatorul plătește.

Antreprenorii vor plăti un impozit pe dividende de 16% și carburanții, țigările și alcoolul s-au scumpit în urma majorării accizelor cu 10%.

Fiecare colet cu valoare sub 150 de euro venit din afara Uniunii Europene este supus de la 1 ianuarie unei taxe de 25 de lei.

Aceste măsuri decise de guvern se adaugă celor luate deja în cursul anului trecut pentru a reduce deficitul bugetar, creșterea TVA, înghețarea veniturilor și eliminarea unor sporuri.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 23 de secunde

Explicații din partea unor primari din Alba, legate de creșterea taxelor locale: Dacă nu o făceam, se majorau automat cu 300%
Evenimentacum O oră

Superluna Lupului va domina cerul României. Este prima lună plină din 2026
Evenimentacum 2 ore

Hotărâre a CJ pentru Situații de Urgență Alba, ca urmare a codului portocaliu din județ. Lista măsurilor adoptate
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

LIVE VIDEO: Ultima ședintă a Consiliului Local Alba Iulia, în 2025. Consilierii au de aprobat 44 de hotărâri. Lista proiectelor
Administrațieacum 4 zile

Planurile Primăriei Alba Iulia: reamenajare parcări în Piața Iuliu Maniu și zona Consiliul Europei și alte proiecte de modernizare
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 23 de secunde

Explicații din partea unor primari din Alba, legate de creșterea taxelor locale: Dacă nu o făceam, se majorau automat cu 300%
Economieacum 2 ore

Ghiseul.ro a căzut, vineri, de mai multe ori. Siteul permite calcularea noilor taxe pe 2026
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Evenimentacum 4 zile

Cum s-au schimbat intențiile de vot ale românilor la finalul anului 2025 față de 2024. Sondaj IRES
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

Pârtii de schi din Alba, Cluj, Hunedoara, Sibiu și Vâlcea. Acces, tarife și facilități în Șureanu, Păltiniș, Apuseni și Parâng
Evenimentacum 6 zile

Miriam Bulgaru s-a înscris în calificări la Australian Open. Sportiva din Alba Iulia a avut un an foarte bun
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

petrecere sampanie
Actualitateacum 2 zile

MESAJE de SFÂNTUL VASILE 2026. Urări pe care le poți trimite familiei, prietenilor sau colegilor, în ziua numelui
Evenimentacum 2 zile

La mulți ani 2026! LIVE VIDEO: Revelion în Piața Cetății din Alba Iulia
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 5 zile

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Actualitateacum 6 zile

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 22 de ore

Schimbări pentru medicii de familie, în 2026. Guvernul a redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații
Evenimentacum 2 zile

Schimbări majore în ambulatoriile de specialitate: Ministrul Sănătății: devin puncte de acces rapid la diagnostic și tratament
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 11 ore

Vacanța de schi 2026: Când sunt programate zilele libere pentru elevii din Alba și din țară
Educațieacum o săptămână

Programa de limba și literatura română clasa a IX-a, varianta finală. Care sunt principalele modificări
Mai mult din Educatie