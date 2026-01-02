Explicații din partea unor primari din Alba, legate de creșterea taxelor locale: Dacă nu o făceam, se majorau automat cu 300%

Explicații din partea unor primari din Alba, legate de creșterea taxelor locale: mai mulți reprezentanți ai administrațiilor locale din județ au precizat că hotărârile de CL adoptate în luna decembrie a anului trecut au fost adoptate pentru a evita o majorare cu 300% a impozitelor.

Dacă administrațiile nu ar fi votat creșterea, ar fi intrat în vigoare prevederea automată de majorare de trei ori a acestora. În plus, nu ar mai fi avut acces la o serie de fonduri, cum ar fi cotele defalcate din TVA.

Taxele locale au crescut din ianuarie: majorarea impozitului la locuințe este substanțială, fiind corelat cu valoarea de piață a imobilului.

Nivelul exact al majorării taxelor variază de la o localitate la alta, în funcție de hotărârile consiliilor locale, transmite Radio România Actualități, însă obligația vine de la nivel central.

De menționat totuși că banii rămân la nivel local și intră în bugetele administrațiilor locale.

Majorările de taxe au fost trecute prin consiliile locale, la sfârșit de an. Mai mulți primari din Alba au explicat ce s-ar fi întâmplat dacă nu votau o hotărâre în acest sens.

”Vedem în online cum unii dintre colegii consilieri AUR și PSD ne acuză ca am votat creșterea impozitelor pentru comuna Meteș!

Am votat creșterea impozitelor cu MINIMUL coeficientului cât ne-a permis legea și ordonanța dată acum la final de an.

În cazul în care nu aprobam ceea ce guvernul a dat , de la 1 ianuarie aveam impozite crescute cu aprox 300 %, la coeficienți maximi.

În plus dacă nu aprobăm taxele și impozitele impuse prin lege ne alegeam și cu sancțiuni prin care nu mai primeam cote defalcate din TVA, asta însemnând ca nu mai puteam face nici un proiect pt comuna Metes!” se arată într-un mesaj transmis pe Facebook, de un consilier local.

”Locuitori ai comunei Almașu Mare, vă rog să mă înțelegeți, am explicat consilierilor locali în ședința din data de 29.12.2025, dacă nu aprobați taxele și împozitele pentru anul 2026, până la data de 31.12.2025, propuse de mine ca și primar, MINIME, conform legii, NU VA MAI FI NEVOIE DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL.

Începând de la 01.01.2026 acestea vor fi majorate cu 300%. Dăcă reușiți să îî lămuriți pe consilieri locali, care vă reprezintă, spuneți-le că au depus un jurământ pentru binele locuitorilor comunei.

Un exemplu vă dau, dacă aprobă proiectul de hotărâre, taxele și impozitele, propus de mine, se vor măjora la minimul dat de lege, dacă nu aprobă consiliul local, taxele și impozitele pe anul 2026, acestea vor crește cu 300%, adică, cine a avut 1000 lei în 2025 va plăti 3000 lei în anul 2026.

Mai menționez faptul, că în ce privește comuna Almașu Mare, în cazul în care vor fi aprobate, taxele și impozitele, nu veți simți mult” a precizat și primarul din Almașu Mare, Aron Zaharie.

Și primarul din Câmpeni, Cristian Dan Pașca, a reacționat.

”Am văzut mai multe postări și comentarii pe rețelele sociale pe acest subiect și consider că cetățenii au dreptul să fie informați corect.

Codul fiscal și Legea 239/2025 prevăd că nivelurile impozitelor pentru 2026 trebuie stabilite prin HCL până la 31 decembrie 2025.

Am propus Consiliului local spre adoptare NIVELUL MINIM permis de lege pentru impozite și taxe locale.

Dacă acestea nu se vor aproba până la 31 decembrie 2025, riscăm sancțiuni drastice, pierderea unor fonduri importante de la stat și în plus, cel mai important pentru cetățenii orașului Câmpeni este faptul că începând cu 1 ianuarie 2026, nivelul acestor impozite și taxe locale se va calcula automat la valoarea maximă prevăzută de lege.

Adică dublu față de ce am propus pentru ședința din 30 decembrie 2025” a precizat Cristian Dan Pașca.

Pe lângă aceștia, și alți primari din județ au încercat să le explice oamenilor că, dacă nu ar fi votat hotărârea de majorare la finalul anului, impozitele ar fi crescut automat de 3 ori.

Alte taxe și impozite din 2026

Impozitul auto este calculat de la 1 ianuarie în funcție de capacitatea cilindrică și de norma de poluare, conform principiului, poluatorul plătește.

Antreprenorii vor plăti un impozit pe dividende de 16% și carburanții, țigările și alcoolul s-au scumpit în urma majorării accizelor cu 10%.

Fiecare colet cu valoare sub 150 de euro venit din afara Uniunii Europene este supus de la 1 ianuarie unei taxe de 25 de lei.

Aceste măsuri decise de guvern se adaugă celor luate deja în cursul anului trecut pentru a reduce deficitul bugetar, creșterea TVA, înghețarea veniturilor și eliminarea unor sporuri.

