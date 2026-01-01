Connect with us

Schimbări pentru medicii de familie, în 2026. Guvernul a redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații

acum 51 de secunde

Modul de distribuire a fondurilor pentru asistența medicală primară a fost modificat semnificativ în ultima ședință a Guvernului din 2025. Astfel de la 1 ianuarie 2025, doar 25% din fondul alocat asistenței medicale primare să fie direcționat către plata per capita (în funcție de numărul de pacienți înscriși pe listă), în timp ce 75% va merge către plata pe serviciu medical efectiv prestat.

Prin OUG a fost reglementată posibilitatea încheierii a două contracte de furnizare de servicii de către medicii din ambulatoriu în cadrul unei norme și jumătate, pentru a asigura atât funcționarea ambulatoriului integrat al spitalelor, cât și posibilitate unui acces crescut al asiguraților la astfel de servicii. Astfel, medicii din ambulatoriul de specialitate vor avea dreptul să își împartă norma de lucru în două contracte cu casa de asigurări de sănătate.

Pentru anul 2026 distribuția fondului alocat asistenței medicale primare este de 25% pentru plata per capita și de 75% pentru plata pe serviciu medical, astfel cum s-a stabilit prin Legea nr. 163/2025, cu încadrarea în fondul alocat asistenței medicale primare pentru anul 2026, care se menține la nivelul aprobat pentru anul 2025 prin Legea bugetului de stat.

În 2025, fondul alocat asistenței medicale primare a fost repartizat astfel:

  • 35% - pentru plata per capita;
  • 65% - pentru plata per serviciu medical.

„Noua distribuție 25% - 75% a bugetului aprobat în anul 2026 cu destinația asistență medicală primară se transpune prin diminuarea valorii punctului per capita și creșterea valorii punctului pe serviciu medical, care reprezintă tocmai utilizarea eficientă a fondurilor pentru a deconta servicii medicale necesare și efectiv prestate asiguraților.

Această nouă distribuție are ca efect diminuarea valorii punctului per capita și creșterea valorii punctului pe serviciu medical, în cadrul aceluiași buget global”, se precizează în nota de fundamentare.

Modificarea valorii punctelor de decontare

Schimbarea distribuției bugetare a adus modificări și modificări ale valorii punctelor de decontare:

  • În anul 2025:
    • 12 lei pentru plata per capita;
    • 8 lei pentru plata per serviciu medical.
  • Din 1 ianuarie 2026:
    • 8,2 lei pentru plata per capita (scădere de aproape 32%);
    • 10,3 lei pentru plata per serviciu medical (creștere de circa 29%).

Noile valori au fost confirmate recent de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), într-un comunicat.

Măsurile sunt prevăzute într-un ordin comun al ministrului Sănătății și al președintelui CNAS (nr. 2.339/2.015/2025), publicat miercuri, 31 decembrie 2025, în Monitorul Oficial.

Potrivit documentului, programul săptămânal de activitate al cabinetului medical individual, precum și al fiecărui medic de familie cu listă proprie care încheie contract cu casa de asigurări de sănătate în vederea acordării serviciilor medicale în asistența medicală primară este de minimum 35 de ore pe săptămână și minimum 5 zile pe săptămână. Programul de lucru zilnic la domiciliu este de cel puțin o oră pe zi.

Pentru cabinetele medicale individuale cu puncte de lucru secundare, medicul de familie titular sau medicul/medicii angajat/angajați al/ai acestuia trebuie să asigure un program de lucru de minimum 5 ore pe săptămână în norma de bază sau peste norma de bază a cabinetului, fără ca numărul de ore de program de la punctul de lucru să îl depășească pe cel
corespunzător normei de bază.

Ordonanța de urgență aprobată de Guvernul României prevede și o nouă ajustare a distribuției fondurilor în 2027. Astfel, doar 20% din bugetul pentru asistența medicală primară va mai fi alocat plății per capita, în timp ce 80% va fi direcționat către plata pe serviciu medical.

