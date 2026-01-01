Uncategorized
ACCIDENT de ATV în comuna Arieșeni. Intervin salvatorii montani de la Vârtop
Un accident de ATV s-a produs joi seara, în jurul orei 18:00, în zona satului Islaz din comuna Arieșeni. Potrivit reprezentanților Salvamont Alba, din primele informații, în urma evenimentul ar fi rezultat două victime.
La fața locului intervine echipa de salvatori montani de la Vârtop.
Intervenție în derulare, revenim cu detalii.
foto: arhivă
