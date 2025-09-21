Accident la Aiud. Bărbat rănit după ce a căzut cu trotineta electrică. Se afla sub influența alcoolului

Un bărbat a fost rănit după ce a căzut cu trotineta electrică, pe o stradă din Aiud. Polițiștii au descoperit că acesta se afla sub influența alcoolului.

Potrivit IPJ Alba, sâmbătă, 20 septembrie, în jurul orei 18.40, polițiștii rutieri din municipiul Aiud au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Tudor Vladimirescu, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din municipiul Aiud, în timp ce se deplasa pe o trotinetă electrică, pe strada Tudor Vladimirescu, s-ar fi dezechilibrat și a căzut pe partea carosabilă.

În urma evenimentului rutier, bărbatul a suferit leziuni corporale ușoare. A fost transportat la Spitalul Municipal Aiud, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

