Tarife reduse de roaming între țările UE și Republica Moldova din 2026. Apeluri, mesaje și internet fără costuri suplimentare

Din 1 ianuarie 2026, utilizatorii de servicii mobile beneficiază de tarife mai mici de roaming între țări UE, Republica Moldova și Ucraina.

Valoarea maximă a suprataxei pentru serviciile de date în roaming în SEE a fost redusă. Republica Moldova și Ucraina sunt incluse în sistemul de tarifare „Roaming ca acasă”.

Roaming ca acasă în Republica Moldova și Ucraina

Republica Moldova și Ucraina s-au alăturat sistemului de tarifare „Roaming ca acasă” al Uniunii Europene (RLAH – Roam Like at Home), potrivit ANCOM. Această extindere face parte din integrarea economică graduală a celor două state în piața internă a Uniunii Europene, în baza acordurilor individuale de asociere.

Utilizatorii din Republica Moldova și Ucraina care călătoresc în Uniunea Europeană, precum și utilizatorii din Uniunea Europeană aflați în cele două state vor putea efectua sau primi apeluri, trimite mesaje și utiliza servicii de internet și date mobile fără costuri suplimentare, în aceleași condiții ca în țara de origine.

Suprataxă redusă

ANCOM precizează că utilizatorii din România care au avut, în anumite cazuri, tarife chiar și de peste 8.000 euro/GB, vor achita, de la 1 ianuarie 2026, cel mult o suprataxă de maxim 1,33 euro/GB (1,10 euro fără TVA) în plus față de tarifele naționale, după depășirea limitei de utilizare rezonabilă.

„Roamingul ca acasă” garantează, de asemenea, dreptul utilizatorilor la aceeași calitate a serviciilor mobile ca în țara de origine, precum și acces gratuit la apelarea serviciilor de urgență.

Furnizorii de servicii de comunicații electronice din România au obligația de a-și informa clienții despre noile condiții de utilizare a serviciilor de roaming în Republica Moldova și Ucraina.

Cum se aplică sistemul de tarifare ”Roaming ca acasă”

Sistemul de tarifare „Roaming ca acasă” pentru Republica Moldova și, respectiv, pentru Ucraina se aplică obligatoriu doar în relația lor directă cu state din Uniunea Europeană, și nu între cele două state sau în relația cu celelalte țări din Spațiul Economic European (Islanda, Liechtenstein și Norvegia).

Spațiul Economic European (SEE) cuprinde statele membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda (inclusiv insulele Åland), Franța (inclusiv Guyana Franceză și insulele Guadelupa, Martinica, Mayotte, Reunion și Saint-Martin), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia (inclusiv insulele Azore și Madeira), România, Slovacia, Slovenia, Spania (inclusiv Insulele Canare), Suedia și Ungaria, la care se adaugă Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

Valoarea maximă a suprataxei pentru datele în roaming în SEE

Tot de la 1 ianuarie 2026, scade valoarea maximă a suprataxei aplicabilă în cazul depășirii limitelor de utilizare rezonabilă a serviciilor de date în roaming în SEE.

Fiecare furnizor de servicii de roaming poate stabili o politică de utilizare rezonabilă în legătură cu consumul serviciului de roaming în SEE cu scopul de a preveni folosirea abuzivă sau anormală a acestui serviciu, de exemplu, pentru a preveni roamingul permanent în SEE. După depășirea limitelor de utilizare rezonabilă a serviciului de roaming în SEE, furnizorul poate percepe clientului, în plus, anumite suprataxe (ale căror valori sunt plafonate).

În cazul serviciilor de date, valoarea maximă a suprataxei va fi de 1,10 euro/GB (fără TVA) în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2026.

Începând cu 1 ianuarie 2027, aceasta va scădea la 1 euro/GB (fără TVA).

În cazul planurilor tarifare (cartele preplătite, abonamente, (extra)opțiuni) cu date (cvasi)nelimitate, se poate aplica o limită de consum rezonabil al datelor în roaming în SEE, într-o perioadă de facturare. În aceste cazuri, volumul de date disponibil în roaming se calculează conform formulei:

2 x prețul pentru servicii mobile într-o perioadă de facturare (fără TVA) /1,10 euro (pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026).

De regulă, prețul serviciilor îl reprezintă valoarea abonamentului lunar și a eventualelor extraopțiuni, efectiv plătit după aplicarea reducerilor promoționale.

Pentru a facilita estimarea volumului de date care poate fi consumat în roaming în SEE fără suprataxă, ANCOM a dezvoltat o aplicație de tip widget, accesibilă aici. Aplicația oferă rezultate relevante pentru toți utilizatorii de planuri tarifare cu acces la roaming și va fi actualizată la 1 ianuarie 2026 cu tariful de 1,10 euro/GB.

Obligații de informare pentru furnizori

Furnizorii de servicii de comunicații electronice au obligații de informare a utilizatorilor cu privire la:

volumul de date disponibil în roaming SEE în cadrul contractului încheiat, inclusiv în fișa de sinteză și prin mesajul de informare transmis la momentul conectării la o rețea dintr-un stat SEE, Moldova și Ucraina;

consumarea volumului de date inclus în abonament sau opțiune care poate fi utilizat fără aplicarea suprataxei.

