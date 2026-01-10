FOTO: Alpinistul hunedorean Adrian Ahrițculesei a reușit să ajungă la Polul Sud. Premieră românească și performanță uriașă

Alpinistul hunedorean Adrian Ahrițculesei a reușit să ajungă, pe 9 ianuarie, la Polul Sud, fapt care îi permite să bifeze o performanță unică pentru un român în Antarctica, în condițiile în care pe 6 ianuarie a cucerit cel mai înalt vârf de pe continent - Mount Vinson (4.892 metri), iar pe 17 ianuarie 2023 cel mai înalt vulcan de acolo - Mount Sidley (4.285 metri), a anunțat sâmbătă managerul sportivului, Ștefan Adrian Jurca.

”Adrian Ahrițculesei a prins o oportunitate de vreme bună, care i-a permis să abordeze și Polul Sud, în cadrul expediției pe care o desfășoară în Antarctica.

Este o premieră românească faptul că Adrian a reușit să ajungă pe toate cele trei puncte importante ale continentului alb: Polul Sud pe 9 ianuarie, Mount Vinson pe 6 ianuarie - cel mai înalt vârf de pe continent - și Mount Sidley (4.285 metri) pe 17 ianuarie 2023 - cel mai înalt vulcan inactiv de pe continent”, a declarat, pentru AGERPRES, managerul sportivului.

El a arătat că, în acest fel, alpinistul din Petroșani poate spune că a reușit ”o triplă” pe care Adrian Ahrițculesei a denumit-o 'Triplul Arctic”.

În urmă cu patru zile, alpinistul Adrian Ahrițculesei a cucerit, pe 6 ianuarie, Mount Vinson (4.892 metri), cel mai înalt din Antarctica, ascensiunea desfășurându-se la temperaturi de minus 30 de grade Celsius.

În prezent, alpinistul din Petroșani și-a propus să finalizeze Circuitul Seven Summits, ce include cele mai înalte vârfuri de pe fiecare continent.

El a cucerit până acum șase dintre aceste vârfuri, inclusiv Everestul (8.848 metri), iar reușita din Antarctica îl apropie de punctul final al acestui circuit dificil.

Sportivul mai are de escaladat cel mai înalt vârf din America de Nord, Mount McKinley (6.194 metri), care se află în Alaska.

Adrian Ahrițculesei mai are în portofoliu finalizarea ”Circuitului celor 7 vulcani”, în ianuarie 2023, devenind astfel primul bărbat din România care își înscrie în palmares o asemenea performanță.

În vârstă de 42 de ani, absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport din Timișoara, alpinistul lucrează ca optometrist la o firmă din Petroșani.

Foto: Ștefan Adrian Jurca

