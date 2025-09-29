Connect with us

Eveniment

Accident la Alba Iulia: O femeie a fost lovită de o mașină, pe trecerea de pietoni

Publicat

acum 2 ore

Un accident de circulație, soldat cu rănirea unei femei, s-a produs luni dimineață pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Alba Iulia.

Potrivit IPJ Alba, o femeie de 57 de ani, din municipiu, care traversa regulamentar strada pe trecerea de pietoni, a fost surprinsă și accidentată de un autoturism condus de un bărbat de 62 de ani, din comuna Ighiu.

Victima a suferit leziuni corporale ușoare și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

haine contrafacute
Economieacum 9 minute

Amenzi uriașe pentru bunuri contrafăcute, aplicate de polițiștii din Alba. 48 de firme, verificate în 2 zile
Blajacum 23 de minute

LIVE VIDEO: Înmormântarea cardinalului Lucian Mureșan, la Blaj. Președintele Nicușor Dan, prezent la ceremonie
Evenimentacum 34 de minute

Anunț Primăria Sebeș: Ședința publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. Ordinea de zi a proiectelor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 zile

Modernizarea DJ 762 Vidrișoara ”Drumul Iancului”. Câți bani sunt cheltuiți din bugetul Consiliului Județean Alba pentru cei 6 km
Administrațieacum 4 zile

Comunicat PSD Alba: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

haine contrafacute
Economieacum 9 minute

Amenzi uriașe pentru bunuri contrafăcute, aplicate de polițiștii din Alba. 48 de firme, verificate în 2 zile
Economieacum 46 de minute

Taxa pe lux pentru casele cu valoare mare: Expiră termenul până la care se poate depune declarația 216
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

Ședință CSAT, joi, la Palatul Cotroceni. Procedura de doborâre a dronelor, pe ordinea de zi
Evenimentacum 5 zile

LIVE Ilie Bolojan: Am convenit ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB. Precizări despre rectificarea bugetară
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 20 de ore

2-4 octombrie: Cupa Blajului 2025. Programul meciurilor de volei la turneul de pregătire
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Regal de kickbox și MMA la Alba Iulia. Sportivi din Alba, Sibiu și Cluj au făcut spectacol în cușca de lupte
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

FOTO: 11 actori au recitat sonete shakespeariene, pe scena teatrului Prichindel din Alba Iulia. Atelier realizat de UNITER
Evenimentacum 22 de ore

Ora de iarnă 2025 – când se schimbă ceasul în această toamnă. Ce efecte are asupra organismului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Evenimentacum 7 zile

Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. RAR a creat o secțiune specială pe site
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum O oră

O doctoriță care a vaccinat peste 900 de persoane, anti-covid ”la chiuvetă”, judecată la Tribunalul Alba. Dosarul a fost strămutat
Actualitateacum 18 ore

Studiu: Persoanele organizate și responsabile trăiesc mai mult. Care este trăsătura cea mai puternic asociată cu longevitatea
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 19 ore

Ce notă acordă românii, școlii. Un studiu al Edge Institute arată așteptările legate de digitalizare și percepția privind Educația
Educațieacum o zi

Protest al studenților la Alba Iulia și în alte orașe din țară, la începutul anului universitar. Care sunt nemulțumirile
Mai mult din Educatie