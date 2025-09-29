Accident la Alba Iulia: O femeie a fost lovită de o mașină, pe trecerea de pietoni

Un accident de circulație, soldat cu rănirea unei femei, s-a produs luni dimineață pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Alba Iulia.

Potrivit IPJ Alba, o femeie de 57 de ani, din municipiu, care traversa regulamentar strada pe trecerea de pietoni, a fost surprinsă și accidentată de un autoturism condus de un bărbat de 62 de ani, din comuna Ighiu.

Victima a suferit leziuni corporale ușoare și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

