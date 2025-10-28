ACCIDENT la Alba Iulia. Un șofer băut, din Berghin, nu a păstrat distanța în trafic și a lovit cu mașina un alt autoturism

Un accident rutier s-a produs luni după-amiaza, pe o stradă din Alba Iulia, după ce un șofer băut nu a păstrat distanța corespunzătoare și a lovit cu mașina un alt autoturism.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 octombrie 2025, în jurul orei 18:20, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați cu privire la faptul că, pe Bulevardul Republicii din municipiu, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din localitatea Berghin, în timp ce conducea un autoturism, pe Bulevardul Republicii, nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare față de autoturismul condus de un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din localitatea Galda de Jos, intrând în coliziune față-spate cu acesta, rezultând pagube materiale.

În cazul bărbatului de 54 de ani, testarea cu aparatul etilotest a indicat valoarea de 0,64 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

