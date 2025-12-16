Connect with us

ACCIDENT la Cugir. O fetiță de 11 ani a fost lovită de o mașină. Șoferul, un tânăr de 18 ani, a părăsit locul evenimentului

acum O oră

O minoră în vârstă 11 ani din Cugir a ajuns la spital luni după-amiaza, după ce a fost lovită de o mașină condusă de un tânăr de 18 ani. După producerea evenimentului rutier, șoferul a părăsit locul evenimentului, fiind identificat de polițiști la scurt timp. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 decembrie 2025, în jurul orei 16.00, polițiștii din orașul Cugir au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 64 de ani, din Cugir, cu privire la faptul că nepoata sa, în vârstă de 11 ani, ar fi fost surprinsă și accidentată, pe strada George Coșbuc, de un autoturism al cărui conducător auto a părăsit locul producerii evenimentului.

Polițiștii au identificat, la scurt timp, un tânăr de 18 ani, din Cugir, care a condus autoturismul implicat în evenimentul rutier.

Minora a suferit leziuni corporale și a fost transportată la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

