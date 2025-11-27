Connect with us

Accident pe DJ 10F Lunca Mureșului: un șofer a lovit cu mașina o căruță și a fugit de la locul faptei. Un bărbat a fost rănit

politie noaptea

Publicat

acum 48 de secunde

Un accident între o mașină și o căruță a avut loc miercuri seara pe DJ 10F, în apropiere de Lunca Mureșului. Șoferul a fugit de la locul faptei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 26 noiembrie 2025, în jurul orei 21.50, polițiștii din Ocna Mureș au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, în apropierea comunei Lunca Mureșului.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la aceeași dată, în jurul orei 19.00, un bărbat de 54 de ani, din comuna Lunca Mureșului, în timp ce se deplasa cu un atelaj hipo, pe DJ 107 F, ar fi fost surprins și accidentat de un autoturism al cărui conducător nu a oprit după producerea coliziunii.

În urma evenimentului, bărbatul de 54 de ani a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

La scurt timp, polițiștii au identificat autoturismul în cauză și conducătorul acestuia, un bărbat de 35 de ani, din comuna Unirea, județul Alba.

Cercetările sunt continuate pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

