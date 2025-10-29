FOTO: Accident rutier între Șard și Bucerdea Vinoasă. Un autoturism a ieșit în decor. Intervenție a pompierilor

Accident rutier între Șard și Bucerdea Vinoasă. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine miercuri pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Alba, în eveniment este implicat un singur autoturism, fără persoane încarcerate.

La fața locului acționează o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul ISU Alba, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Foto: ISU Alba

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News