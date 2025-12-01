Connect with us

Eveniment

Accident rutier la Alba Iulia, pe Bulevardul Revoluției: trei mașini s-au lovit. Trafic îngreunat

Publicat

acum 5 secunde

Un accident rutier s-a petrecut luni seara la Alba Iulia, pe Bulevardul Revoluției, în apropierea sediului spitalului județean. Trei mașini au fost avariate.

Din primele date, nu au fost persoane rănite.

”Traficul rutier este îngreunat pe Bulevardul Revoluției 1989 din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier. Au fost implicate trei autoturisme, iar evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale”, a anunțat Poliția Alba.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 5 secunde

Accident rutier la Alba Iulia, pe Bulevardul Revoluției: trei mașini s-au lovit. Trafic îngreunat
Evenimentacum 7 minute

Bazinul acoperit de înot de la Sebeș. Consiliul Județean Alba și Primăria s-au asociat pentru administrarea locației
Evenimentacum 37 de minute

VIDEO: Reprezentație de Ziua Națională în Alba Iulia. ”Retragere cu torțe” în Cetatea Alba Carolina
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Claudiu Florea și Marius Grindeanu, noi șefi în cadrul Poliției Rutiere Alba. Cei doi au obținut posturile prin concurs
Administrațieacum 3 zile

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum o zi

Ultima ediție Fidelis din acest an începe săptămâna viitoare pe 5 decembrie. Ce dobânzi are și ce avantaje au donatorii de sânge
magazin ppc energie alba iulia
Economieacum o zi

PPC Energie deschide un magazin la Alba Iulia și își întregește prezența în toate județele României (P)
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Editorial Dan Lungu: Dacă urli și huidui în timpul Imnului Național, nu ești patriot, ești idiot
Evenimentacum 10 ore

FOTO-VIDEO UPDATE: Marșul Unirii organizat de George Simion la Alba Iulia. Mii de oameni pe traseu spre Cetate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

29 noiembrie: Prima ediție a Campionatului de handbal „Florin Fleșeriu” la Sebeș, în preambulul Zilei Naționale a României
Evenimentacum o săptămână

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 37 de minute

VIDEO: Reprezentație de Ziua Națională în Alba Iulia. ”Retragere cu torțe” în Cetatea Alba Carolina
Evenimentacum 3 ore

LIVE VIDEO: Spectacol folcloric extraordinar ”Alba unește România”, de 1 Decembrie la Alba Iulia, în Piața Cetății
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 2 ore

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Evenimentacum 2 zile

VIDEO DOCUMENTAR Alba24: De la ”dosar cu șină”, la nativi digitali. Cum se adaptează generațiile de români la tehnologie
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 zile

Interesul românilor pentru vaccinuri crește. Ce tipuri de imunizare preferă și cât plătește statul
dr.Teodor Holhos oftalmologie oftalmolog smile pro
Evenimentacum 5 zile

Dr. Teodor Holhoș, primul chirurg oftalmolog din România acreditat internațional pentru intervenții minim invazive
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 zile

Zilele Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia: 101 de ani de existență a unității de învățământ
Administrațieacum 4 zile

Modernizarea și extinderea școlii generale din Micești, aprobate în Consiliul Local Alba Iulia. Când vor începe lucrările
Mai mult din Educatie