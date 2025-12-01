Accident rutier la Alba Iulia, pe Bulevardul Revoluției: trei mașini s-au lovit. Trafic îngreunat

Un accident rutier s-a petrecut luni seara la Alba Iulia, pe Bulevardul Revoluției, în apropierea sediului spitalului județean. Trei mașini au fost avariate.

Din primele date, nu au fost persoane rănite.

”Traficul rutier este îngreunat pe Bulevardul Revoluției 1989 din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier. Au fost implicate trei autoturisme, iar evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale”, a anunțat Poliția Alba.

