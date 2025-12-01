Eveniment
Accident rutier la Alba Iulia, pe Bulevardul Revoluției: trei mașini s-au lovit. Trafic îngreunat
Un accident rutier s-a petrecut luni seara la Alba Iulia, pe Bulevardul Revoluției, în apropierea sediului spitalului județean. Trei mașini au fost avariate.
Din primele date, nu au fost persoane rănite.
”Traficul rutier este îngreunat pe Bulevardul Revoluției 1989 din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier. Au fost implicate trei autoturisme, iar evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale”, a anunțat Poliția Alba.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.