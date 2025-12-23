Economie
Locuri de muncă în Alba: 586 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 23 decembrie. Sunt vacante 586 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.
Locuri de muncă / angajări ALBA IULIA
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email
- ALBA OFFICE SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0790674667
- ALBA OFFICE SRL - operator introducere, validare si prelucrare date - 1 - 0790674667
- ALBA OFFICE SRL - consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economica - 1 - 0790674667
- ALTEX ROMANIA SRL - tehnician echipamente de calcul si retele - 2 - recrutare@altex.ro
- ALTEX ROMANIA SRL - tehnician echipamente de calcul si retele - 2 - 4021319993
- ARDEALUL ART ECOLOGY SRL - îngrijitor spatii verzi - 1 - 0728108116
- ARDEALUL ART ECOLOGY SRL - inginer constructii civile, industriale si agricole - 1 - 0728108116
- ARDEALUL ART ECOLOGY SRL - inginer horticultor - 1 - 0728108116
- AȘK PRETZEL SRL - lucrator bucatarie (spalator vase mari) - 2 - 0759643342
- AȘK PRETZEL SRL - îngrijitor cladiri - 2 - 0759643342
- AZ BUILDER SRL - lacatus - montator - 3 - 0725693725
- AZ BUILDER SRL - sudor - 3 - 0725693725
- CARBONDIS - sef santier - 1 - 0745766240
- CARBONDIS - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0745766240
- CINIX VISION SRL Bărăbanț - administrator societate comerciala - 1 - 0753347585
- CINIX VISION SRL Bărăbanț - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 1 - 0753347585
- CMC BEST CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 – 0792201625
- DALEA DEVELOPMENT SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 2 - 0767982881
- DAPAO SRL - ajutor bucatar - 1 - 0742659825
- DAPAO SRL - lucrator comercial - 1 - 0742659825
- DESIGN STUDIO 31 SRL - tehnician constructor - 1 - 0755380910
- DESIGN STUDIO 31 SRL - desenator tehnic - 1 - 0755380910
- DGA ROUTE SRL - pizzar - 2 - 0723218149
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. - conducător auto transport rutier de mărfuri - 1 - 0264205069
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. - electrician exploatare centrale si statii electrice - 2 - 0264205069
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL - medic stomatolog - 1 - 0744961976
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL - asistent medical generalist - 1 - 0744961976
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL - secretar administrativ - 1 - 0744961976
- EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA - agent de vânzari - 1 - 0749045642
- ECO PACK SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0771103953
- ECO PACK SRL - ambalator manual - 3 - 0771103953
- FIRMAMENTUM SRL - mecanic utilaj - 1 - 0766448772
- FMS PLAY SRL - creator de continut online - 2 - 0748397260
- FMS PLAY SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0748397260
- FMS PLAY SRL - receptionist - 1 - 0748397260
- FMS PLAY SRL - îngrijitor de copii - 1 - 0748397260
- GIORDI TRANS SRL Micești - conducător auto transport rutier de mărfuri - 2 - 0731317232
- HERMES BM - receptioner de hotel - 1 - contabilitate.hermes@yahoo.com
- HERMES BM - femeie de serviciu - 1 - contabilitate.hermes@yahoo.com
- IMSAT - ALBA SA - electrician în constructii - 2 - 0258816103
- IMSAT - ALBA SA - tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu - 1 - 0258816103
- IMSAT - ALBA SA - tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces - 1 - 0258816103
- INNOVADENT WHITE SRL - asistent de medicină dentară - 1 - 0754260103
- IOLAN STONE SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 1 - 0743671934
- IOLAN STONE SRL - zidar pietrar - 1 - 0743671934
- IOLAN STONE SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 1 - 0743671934
- JUSTICE SECURITY SERVICES SRL - agent de securitate - 1 - 0365404203
- LIVIODARIO SRL - conducator auto transport rutier de persoane - 1 - 0731900600
- MES BULDO SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0790674663
- MES BULDO SRL - consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economica - 1 - 0790674663
- MES BULDO SRL - agent de vânzari - 1 - 0790674663
- MES BULDO SRL - secretara - 1 - 0790674663
- NEW START ALBA SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0745204051
- NEW START ALBA SRL - pedagog scolar - 3 - 0745204051
- NURA BEAUTY GLOW SRL - cosmetician - 1 - 0743487262
- NURA BEAUTY GLOW SRL - manichiurist - 1 - 0743487262
- NURA BEAUTY GLOW SRL - coafor - 1 - 0743487262
- NURA BEAUTY GLOW SRL - femeie de serviciu - 1 - 0743487262
- NURA BEAUTY GLOW SRL - receptionist - 1 - 0743487262
- ORGANIC BAKERY SRL - femeie de serviciu - 1 - 0740195810
- ORGANIC BAKERY SRL - lucrator gestionar - 1 - 0740195810
- ONE DESIGN STUDIO SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0746882084
- PATIPAN GRUP SRL - ambalator manual - 1 - 0740171899
- PEMONT LENJERIE SRL - confectioner - asamblor articole din textile - 5 - 0258811646
- PERLA MEX SRL - finisor - asamblator obiecte din mase plastice - 1 - 0733672739
- PRO CLEANER KOVACS SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0728156706
- PRO CLEANER KOVACS SRL - femeie de serviciu - 1 - 0728156706
- PROFI ROM FOOD SRL - controlor tezaur - 1 - 0372568911
- PROFI ROM FOOD SRL - casier - 2 - 0372568911
- PROFI ROM FOOD SRL - vânzator - 2 - 0372568911
- PROFI ROM FOOD SRL - manager de zona - 1 - 0372568911
- RESTART MARKET SOCIAL SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0752962088
- RESTART MARKET SOCIAL SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0752962088
- RESTART MARKET SOCIAL SRL - agent comercial - 1 - 0752962088
- RESTART MARKET SOCIAL SRL - tehnician/tehnician responsabil afacere, metode gestiune mijloace si utilaje - 1 - 0752962088
- REWORK ONE - manager de intreprindere sociala - 1 - 0762118072
- REWORK ONE - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 2 - 0762118072
- RO.DE.X FASHION SRL - confectioner produse textile - 3 - 0740195535
- RO.DE.X FASHION SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 3 - 0740195535
- ROMCEA DENT SRL - asistent medical generalist - 1 - cristinaandreica@yahoo.com
- SERALY KEB SRL - ajutor bucatar - 1 - 0747188167
- SIK STONE SRL Oarda - ucenic - 5 - 0740867068
- SKI ŞURIANU SA - bucatar - 2 - 0720000004
- SKI ŞURIANU SA - ajutor bucatar - 3 - 0720000004
- SOLID WOOD ALBA SRL Bărăbanț - constructor - montator de structuri metalice - 1 - 0767647371
- SOLID WOOD ALBA SRL Bărăbanț - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 3 - 0767647371
- TARTAN ECO SRL - operator la prelucrarea cauciucului - 2 - 0730608242
- TECHSMART LABS SRL - tehnician resurse umane - 1 - 0749140261
- TED ELECTRO SRL - inginer instalatii pentru constructii - 1 - 0744357709
- TED ELECTRO SRL - electrician în constructii - 1 - 0744357709
- TOP HR BUSINESS SRL - consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economica - 1 - 0358103516
- TOP HR BUSINESS SRL - specialist resurse umane - 1 - 0358103516
- TOP HR BUSINESS SRL - asistent manager - 1 - 0358103516
- TOTO RICCO SRL - ajutor bucatar - 2 - 0723146931
- URBAN BITES BISTRO & CAFE - barman - 1 - 0755182724
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 2 - 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0745645001
- VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL - operator la masini - unelte cu comanda numerica - 5 - 0372133794
- WAGONS MAINTENANCE SRL - programator de sistem informatic - 1 - contabilitate@wagon.ro
- WEB HELP SRL - specialist marketing online - 1 - 0759621762
- YASIN SIMSEK TRANS SRL - sofer de autoturisme si camionete - 2 - 0774015582
- YASIN SIMSEK TRANS SRL - conducător auto transport rutier de mărfuri - 2 - 0774015582
Locuri de muncă / angajări SEBEȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email
- ALTEX ROMANIA SRL - tehnician echipamente de calcul si retele - 1 - 4021319993
- ALTEX ROMANIA SRL - tehnician echipamente de calcul si retele - 1 - 4021319993
- BELLA ARTE ADDA SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 2 - 0745580122
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 3 - 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - operator la masini - unelte cu comanda numerica - 3 - 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - sef formatie - 2 - 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - lacatus mecanic - 5 - 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - sudor - 5 - 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - inginer mecanic - 2 - 0358401269
- DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL - sofer de autoturisme si camionete - 2 - 0756064618
- DROKER SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 5 - 0747559604
- DROKER SRL - confectioner articole din piele si înlocuitori - 5 - 0747559604
- DROKER SRL - mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte - 1 - 0747559604
- EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA - agent de vânzari - 1 - 0749045642
- GOOD FOOD & HOSTING SRL - ajutor bucatar - 2 - office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL - ospatar (chelner) - 2 - office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL - camerista hotel - 2 - office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL - ajutor bucatar - 2 - office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL - lucrator pentru salubrizare spatii verzi - 1 - office@daciahotel.ro
- KLOOS DEAL SRL - manipulant marfuri - 2 - 0747635467
- KROMSA TOTAL CONSTRUCT - ajutor bucatar - 1 - 0743199310
- LASH AN CO SRL - stilist extensii gene - 1 – 0740478675
- LASH AN CO SRL - coafor stilist - 1 - 0740478675
- LASH AN CO SRL - specialist marketing - 1 - 0740478675
- LASH AN CO SRL - femeie de serviciu - 1 - 0740478675
- LIBRA GUARD SRL - agent de securitate - 2 - 0745619243
- LIBRARIA DANIELA SRL - grafician - 1 - 0743199310
- OPRIŢA BUSINESS SRL - ajutor bucatar - 1 - 0747807111
- RADIANCE CORNER SRL - coafor - 2 - 0755520048
- RADIANCE CORNER SRL - manichiurist - 1 - 0755520048
- RADIANCE CORNER SRL - cosmetician - 1 - 0755520048
- RADIANCE CORNER SRL - machior - 1 - 0755520048
- RADIANCE CORNER SRL - receptionist - 1 - 0755520048
- STAR COMPANY SRL - operator la masini - unelte cu comanda numerica - 1 - 0748806367
- TRANS AVRAM SRL - conducător auto transport rutier de mărfuri - 1 - 0258730779
- TRANS AVRAM SRL - paznic - 1 - 0258730779
- ZG TIMBER SEBES SRL - ungator - gresor - 1 - 0724232863
- ZG TIMBER SEBES SRL - lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale - 2 - 0724232863
- ZG TIMBER SEBES SRL - electrician de întretinere si reparatii - 1 - 0724232863
- ZG TIMBER SEBES SRL - muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide - 2 - 0724232863
Locuri de muncă / angajări AIUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email
- ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA - infirmier/infirmiera - 1 - 0771294102
- ECOTURA VERDE SRL - agent de asistenta turistica - 1 - 0748913764
- GRADINA URBANA - peisagist - 1 - 0745538169
- GRADINA URBANA - îngrijitor spatii verzi - 2 - 0745538169
- GEORGIA CATERING SRL - femeie de serviciu - 2 - 0743016221
- GEORGIA CATERING SRL - lucrator comercial - 1 - 0743016221
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - izolator termic - 1 - 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - tehnician constructor - 1 - 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - maistru constructii civile, industriale si agricole - 1 - 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - zidar rosar - tencuitor - 1 - 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - zugrav - 1 - 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - faiantar - 1 - 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - inginer constructii civile, industriale si agricole - 1 - 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - zugrav - 1 - 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - sef santier - 1 - 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - zidar pietrar - 1 - 0734567031
- MIOMAR UNIVERSAL SRL - lucrator comercial - 3 - 0742212343
- PREBET AGGREGATES SRL - muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje - 5 - resurseumane@prebet.ro
- THOMAS FOOD SRL - lucrator comercial - 2 - anca_stoica2005@yahoo.com
Locuri de muncă / angajări BLAJ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon / email
- BOSCH AUTOMOTIVE SRL - inginer mecanic - 1 - 0356737927
- EVENTCRIS SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0751399077
- EVENTCRIS SRL - administrator - 1 - 0751399077
- EVENTCRIS SRL - lucrator comercial - 1 - 0751399077
- EVENTCRIS SRL - sef departament logistica - 1 - 0751399077
- I.A.M.U. SA - lacatus mecanic - 2 - 0258711907
- I.A.M.U. SA - operator la masini - unelte cu comanda numerica - 5 - 0258711907
- I.A.M.U. SA - electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice - 2 - 0258711907
- I.A.M.U. SA - electromecanic masini si echipamente electrice - 1 - 0258711907
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - sef santier - 1 - 0734567031
- ROCKGYM - manager - 1 - 0753915245
- ROCKGYM - receptionist - 1 - 0753915245
- ROCKGYM - femeie de serviciu - 1 - 0753915245
- ROCKGYM - antrenor - 1 - 0753915245
- TOPDIAGNOSTIC LABORATORY SRL - biolog - 1 - 0740242956
- TOPDIAGNOSTIC LABORATORY SRL - asistent medical generalist - 1 - 0740242956
Locuri de muncă / angajări ABRUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email
- GOLDEN FLOWER RETREAT SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0742448364
- GOLDEN FLOWER RETREAT SRL - receptionist - 1 - 0742448364
- GOLDEN FLOWER RETREAT SRL - femeie de serviciu - 1 - 0742448364
- GOLDEN FLOWER RETREAT SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0742448364
- SILINEL TURIST SRL - lucrator comercial - 1 - 0743863233
- SUN INDUSTRY SRL - asistent manager - 2 - 0744544137
Locuri de muncă / angajări BAIA de ARIEȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email
- DAN BEAUTY SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0754864246
- DAN BEAUTY SRL - frizer - 2 - 0754864246
- DAN BEAUTY SRL - telefonist - 1 - 0754864246
- DAN BEAUTY SRL - femeie de serviciu - 1 - 0754864246
Locuri de muncă / angajări CÂMPENI
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email
- BALEA MEDIA SRL - colator publicitar - 1 - 0745655201
- FIIND YOURSELF SRL - manager proiect - 1 - 0748484842
- FIIND YOURSELF SRL - analist - 1 - 0748484842
- FIIND YOURSELF SRL - specialist în relatii publice - 2 - 0748484842
- FIIND YOURSELF SRL - specialist marketing - 1 - 0748484842
- RIVALY C.H. SRL - ospatar (chelner) - 3 - 0744612264
- RIVALY C.H. SRL - lucrator gestionar - 3 - 0744612264
- RIVALY C.H. SRL - brutar - 1 - 0744612264
- ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. - bucatar - 1 - 0735417292
- ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. - ajutor bucatar - 1 - 0735417292
Locuri de muncă / angajări CUGIR
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL - maseur de întretinere si relaxare - 1 - 0762399560
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0762399560
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL - terapeut în terapii complementare - 1 - 0762399560
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL - kinetoterapeut - 2 - 0762399560
- GREEN VELVET SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0731163879
- GREEN VELVET SRL - organizator evenimente - 1 - 0731163879
- GREEN VELVET SRL - receptioner de hotel - 1 - 0731163879
- GREEN VELVET SRL - ospatar (chelner) - 1 - 0731163879
- GREEN VELVET SRL - lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale - 1 - 0731163879
- GREEN VELVET SRL - lucrator pentru salubrizare - 1 - 0731163879
- GUST URBAN TRUCK SRL - bucatar - 1 - 0769415564
- GUST URBAN TRUCK SRL - vânzator ambulant de produse alimentare - 2 - 0769415564
- IVET SRL - manipulant marfuri - 2 - 0735845720
- KEVIN DESIGN SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 3 - 0762147301
- KLETT CAR SRL - mecanic auto - 1 - 0760324378
- KLETT CAR SRL - inspector tehnic - 1 - 0760324378
- KLETT CAR SRL - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0760324378
- KLETT HAIR SRL - coafor stilist - 1 - 0765477427
- KLETT HAIR SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0765477427
- LIBRA GUARD SRL - agent de securitate - 2 - 0745619243
- MOTORHELP SERVICE - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 2 - 0761133811
- MOTORHELP SERVICE - manager de intreprindere sociala - 2 - 0761133811
- MOTORHELP SERVICE - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0761133811
- MOTORHELP SERVICE - vopsitor auto - 1 - 0761133811
- OFFROAD & RELOAD SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0766630863
- OFFROAD & RELOAD SRL - organizator activitate turism (studii medii) - 1 - 0766630863
- OFFROAD & RELOAD SRL - organizator evenimente - 1 - 0766630863
- OFFROAD & RELOAD SRL - director tehnic - 1 - 0766630863
- OFFROAD & RELOAD SRL - lacatus amc - 1 - 0766630863
- SERVPARTS IT SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0767675048
- SERVPARTS IT SRL - tehnician electronica - 2 - 0767675048
- SERVPARTS IT SRL - lucrator comercial - 2 - 0767675048
Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. - bucatar - sef - 1 - office@bailesarateocnamures.ro
- BORING PATH SRL - manager general - 1 - 0750272515
- DDR DENT SRL - medic stomatolog - 1 - 0743886666
- DDR DENT SRL - asistent medical radiologie - 1 - 0743886666
- DDR DENT SRL - registrator medical - 1 - 0743886666
- EUROSIT IMPEX SRL - vânzator - 1 - 0744605733
- STOIA DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generala - 2 - 0744162644
Locuri de muncă / angajări TEIUȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- NEXT LEVEL SECURITY SRL - paznic - 1 - 0724312176
Locuri de muncă / angajări ZLATNA
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- BEST BOTTLING SRL - operator la masini de amestecare (produse chimice) - 2 - 0746124695
- BEST BOTTLING SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0746124695
- MOGUŢ JUNIOR SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0741073148
Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ
Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail
- ARIESENI - NEAG OFFROAD SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0757722074
- ARIESENI - NEAG OFFROAD SRL - organizator prestari servicii - 2 - 0757722074
- ARIESENI - SPALATORIA VISUL TAU SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0749886815
- ARIESENI - SPALATORIA VISUL TAU SRL - spalatoreasa lenjerie - 1 - 0749886815
- ARIESENI - SPALATORIA VISUL TAU SRL - calcatoreasa lenjerie - 1 - 0749886815
- AVRAM IANCU - ADRIPAN EUGEN SRL - operator la fabricarea produselor fainoase - 1 - 0763295873
- AVRAM IANCU - ADRIPAN EUGEN SRL - agent de vânzari - 1 - 0763295873
- AVRAM IANCU - DOBRA SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0742987685
- AVRAM IANCU - DOBRA SRL - receptioner de hotel - 1 - 0742987685
- AVRAM IANCU - NIS CAZARE SRL - organizator activitate turism (studii medii) - 1 - 0742180629
- AVRAM IANCU - NIS CAZARE SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0742180629
- BENIC - SMART START BENIC SRL - ajutor bucatar - 1 - 0730254245
- BISTRA - HANUL DACILOR DIN APUSENI SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0747113344
- BISTRA - HANUL DACILOR DIN APUSENI SRL - receptionist - 1 - 0747113344
- BISTRA - HANUL DACILOR DIN APUSENI SRL - femeie de serviciu - 1 - 0747113344
- BISTRA - CRAFT WOOD ACASA SRL - tâmplar universal - 1 - 0746481868
- BISTRA - DELI CHOUX SRL - director cofetarie, patiserie - 1 - 0752085645
- BISTRA - DELI CHOUX SRL - lucrator bucatarie (spalator vase mari) - 1 - 0752085645
- BRADEANA - TOPO APUSENI SRL - manipulant marfuri - 1 - 0744766080
- BUCERDEA VINOASA - FISH AND CHILL SOCIAL SRL - manager - 1 - 0742277587
- BUCERDEA VINOASA - FISH AND CHILL SOCIAL SRL - bucatar - 1 - 0742277587
- BUCERDEA VINOASA - FISH AND CHILL SOCIAL SRL - ospatar (chelner) - 1 - 0742277587
- BUCERDEA VINOASA - FISH AND CHILL SOCIAL SRL - ajutor bucatar - 1 - 0742277587
- CAPALNA - DOMENIILE ZAMORA SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0762832800
- CAPALNA - DOMENIILE ZAMORA SRL - camerista hotel - 2 - 0762832800
- CAPALNA - DOMENIILE ZAMORA SRL - îngrijitor spatii hoteliere - 1 - 0762832800
- CIUMBRUD - RESPIRO HUB SRL - lucrator prin arte combinate - 1 - 0751366128
- COCESTI - JOANA & KEVIN SRL - lucrator pensiune turistica - 1 - 0766311862
- CRACIUNELU DE JOS - PIZZERIA CRACIUNEL SRL - pizzar - 1 - 0749535535
- CRACIUNELU DE JOS - PIZZERIA CRACIUNEL SRL - ajutor bucatar - 1 - 0749535535
- CULDESTI - DOR DE MUNTE SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0747681863
- CULDESTI - DOR DE MUNTE SRL - organizator activitate turism (studii medii) - 2 - 0747681863
- CULDESTI - DOR DE MUNTE SRL - femeie de serviciu - 1 - 0747681863
- CULDESTI - DOR DE MUNTE SRL - îngrijitor spatii verzi - 1 - 0747681863
- DOBRA - A N SERV TIME SRL - lucrator comercial - 1 - 0766451968
- DOSTAT - CLASA DE DANS VALEA TARNAVELOR - administrator societate comerciala - 1 - 0728244035
- DOSTAT - CLASA DE DANS VALEA TARNAVELOR - instructor de dans - 1 - 0728244035
- DOSTAT - CLASA DE DANS VALEA TARNAVELOR - femeie de serviciu - 1 - 0728244035
- DOSTAT - CLASA DE DANS VALEA TARNAVELOR - operator introducere, validare si prelucrare date - 1 - 0728244035
- DRAMBAR - CRYSTAL GROUP SRL - electrician de întretinere si reparatii - 2 - 0720517964
- FATA LAPUSULUI - TINY SMART SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0742461006
- FATA LAPUSULUI - TINY SMART SRL - îngrijitor spatii verzi - 1 - 0742461006
- FATA LAPUSULUI - TINY SMART SRL - femeie de serviciu - 1 - 0742461006
- GALDA DE JOS - ALBANI FOREX SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 3 - 0744693292
- GALDA DE JOS - ALBANI FOREX SRL - tâmplar universal - 3 - 0744693292
- GALDA DE JOS - ALBANI FOREX SRL - cusator piese din piele si înlocuitori - 5 - 0744693292
- GALDA DE JOS - ANNE BEATRICD BISTRO SRL - bucatar - 1 - 0762862090
- GALDA DE JOS - ANNE BEATRICD BISTRO SRL - ajutor bucatar - 1 - 0762862090
- GALDA DE JOS - ANNE BEATRICD BISTRO SRL - femeie de serviciu - 1 - 0762862090
- GALDA DE JOS - STREET FOOD EVENTS BY ANNE SRL - manager aprovizionare - 1 - 0764702594
- GALDA DE JOS - STREET FOOD EVENTS BY ANNE SRL - ajutor bucatar - 3 - 0764702594
- GARBOVA DE JOS - THAIMAY SPA SRL - maseur de întretinere si relaxare - 2 - 0749225290
- GARBOVA DE JOS - AYO SPEED AUTO SRL - dispecer - 1 - 0743393812
- GARDA DE SUS - PROFI ROM FOOD SRL - vânzator - 2 - 0372568911
- IGHIU - DIEMMORA SRL - manager - 1 - 0755405786
- IGHIU - DIEMMORA SRL - femeie de serviciu - 1 - 0755405786
- IGHIU - KLAUS RUSTIC COTTAGES SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0775231457
- IGHIU - KLAUS RUSTIC COTTAGES SRL - îngrijitor cladiri - 3 - 0775231457
- IGHIU - ADL SERVICE SRL - manager - 1 - 0759060501
- IGHIU - ADL SERVICE SRL - mecanic auto - 1 - 0759060501
- IGHIU - ADL SERVICE SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0759060501
- IGHIU - COCO TEST SRL - manager - 1 - 0752266996
- IGHIU - COCO TEST SRL - mecanic auto - 1 - 0752266996
- IGHIU - COCO TEST SRL - electrician auto - 1 - 0752266996
- IGHIU - COCO TEST SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0752266996
- IGHIU - DIGMASTER - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0787784150
- IGHIU - DIGMASTER - administrator societate comerciala - 1 - 0787784150
- IGHIU - DIGMASTER - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 2 - 0787784150
- IGHIU - UTIL RURAL CONSTRUCT SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0733829115
- IGHIU - UTIL RURAL CONSTRUCT SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0733829115
- IGHIU - UTIL RURAL CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0733829115
- JIDVEI - JIDVEI SRL FILIALA ALBA - inginer horticultor - 1 - 0258/88188
- LANCRAM - SERVICII FUNERARE DENDIU SRL - tanatopractor - 1 - dendiu.raluca@gmail.com
- LAZ - VERO MOL CAFFE SRL - manipulant marfuri - 1 - 0725392759
- LUNCA - SELMAR WASH SRL - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0754228083
- LUNCA BISERICII - POPASUL IANCULUI VIDRA SRL - ospatar (chelner) - 2 - 0754228083
- LUNCA BISERICII - POPASUL IANCULUI VIDRA SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0754228083
- LUNCA BISERICII - POPASUL IANCULUI VIDRA SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0754228083
- LUNCA BISERICII - TRADITIE SI BUN GUST SRL - îngrijitor spatii verzi - 2 - 0742889302
- LUNCA BISERICII - TRADITIE SI BUN GUST SRL - programator productie - 1 - 0742889302
- MIHALT - LINDEEA SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0768896832
- MIRASLAU - ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA - manipulant marfuri - 1 - 0744572894
- MODOLESTI - ECOTERM INSTAL SRL - manager - 1 - 0775231457
- MODOLESTI - ECOTERM INSTAL SRL - montator aparate aer conditionat - 1 - 0775231457
- MODOLESTI - ECOTERM INSTAL SRL - instalator ventilare si conditionare apa - 1 - 0775231457
- MODOLESTI - ECOTERM INSTAL SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0775231457
- NECSESTI - ESTETISTA SRL - cosmetician - 1 - 0748626626
- NECSESTI - ESTETISTA SRL - femeie de serviciu - 1 - 0748626626
- NECSESTI - ESTETISTA SRL - receptionist - 1 - 0748626626
- NECSESTI - ESTETISTA SRL - operator intretinere corporala - 1 - 0748626626
- NEMESI - KATAM SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0728878911
- NEMESI - KATAM SRL - camerista hotel - 1 - 0728878911
- NEMESI - KATAM SRL - lucrator pensiune turistica - 1 - 0728878911
- NEMESI - KATAM SRL - asistent relatii publice si comunicare (studii medii) - 1 - 0728878911
- PIANU DE JOS - ECO SOBE SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 1 - 0755724501
- PIANU DE JOS - ECO SOBE SRL - manager - 1 - 0755724501
- PIANU DE JOS - ECO SOBE SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0755724501
- POIANA GALDEI - NN ECLAT EVENTS SRL - secretara - 1 - 0754357096
- POIANA GALDEI - NN ECLAT EVENTS SRL - femeie de serviciu - 1 - 0754357096
- SALISTEA - TOBOGANUL CU ZAMBETE SRL - manipulant marfuri - 1 - 0764471910
- SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - cofetar - 1 - 0765563209
- SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0765563209
- SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0765563209
- SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - lucrator bucatarie (spalator vase mari) - 1 - 0765563209
- SANTIMBRU - TRANSAVIA S.A. - electrician de întretinere si reparatii - 5 - 0748200044
- SANTIMBRU - TRANSAVIA S.A. - electromecanic - 5 - 0748200044
- SANTIMBRU - TRANSAVIA S.A. - lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale - 3 - 0748200044
- SANTIMBRU - TRANSAVIA S.A. - stivuitorist - 5 - 0748200044
- SANTIMBRU - BEA S SWEET EVENT SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0753484141
- SANTIMBRU - BEA S SWEET EVENT SRL - cofetar - 1 - 0753484141
- SANTIMBRU - BEA S SWEET EVENT SRL - patiser - 1 - 0753484141
- SANTIMBRU - BEA S SWEET EVENT SRL - ambalator manual - 1 - 0753484141
- SANTIMBRU - NOVA INFRA CONSTRUCT SRL - director tehnic - 1 - 0754540111
- SANTIMBRU - NOVA INFRA CONSTRUCT SRL - manager resurse umane - 1 - 0754540111
- SANTIMBRU - NOVA INFRA CONSTRUCT SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0754540111
- SANTIMBRU - NOVA INFRA CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje - 1 - 0754540111
- SARD - ATELIER MENSWEAR SRL - director general societate comerciala - 1 - 0748947917
- SARD - ATELIER MENSWEAR SRL - specialist marketing - 1 - 0748947917
- SARD - ATELIER MENSWEAR SRL - croitor - 2 - 0748947917
- SARD - STAY CONCEPT SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0731096480
- SARD - STAY CONCEPT SRL - femeie de serviciu - 2 - 0731096480
- SARD - STAY CONCEPT SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0731096480
- SARD - ANNA PARK SRL - îngrijitor de copii - 2 - 0742656587
- SARD - ANNA PARK SRL - manager - 1 - 0742656587
- SARD - ANNA PARK SRL - femeie de serviciu - 1 - 0742656587
- SARD - RELAX WITH US SRL - administrator - 1 - 0748077340
- SARD - RELAX WITH US SRL - agent curatenie cladiri si mijloace de transport - 1 - 0748077340
- SARD - RELAX WITH US SRL - specialist marketing - 1 - 0748077340
- SARD - RELAX WITH US SRL - specialist mentenanta mecanica echipamente industriale - 1 - 0748077340
- SASCIORI - ANVA INN SRL - receptioner de hotel - 1 - 0742010363
- SASCIORI - ANVA INN SRL - gradinar - 1 - 0742010363
- SASCIORI - ANVA INN SRL - îngrijitor spatii hoteliere - 1 - 0742010363
- SASCIORI - ANVA INN SRL - camerista hotel - 1 - 0742010363
- SEBESEL - PD GLOBAL SRL - administrator - 1 - 0748112063
- SEBESEL - PD GLOBAL SRL - spalator vehicule - 3 - 0748112063
- SEBESEL - PD GLOBAL SRL - functionar administrativ - 1 - 0748112063
- SEBESEL - DOLCE MELISON SRL - cofetar - 1 - 0752531054
- SEBESEL - DOLCE MELISON SRL - decorator produse cofetarie - 1 - 0752531054
- SEBESEL - DOLCE MELISON SRL - lucrator bucatarie (spalator vase mari) - 1 - 0752531054
- SIBOT - TARGUL LEMNARULUI SRL - manager - 1 - 0769723344
- SIBOT - TARGUL LEMNARULUI SRL - tâmplar mecanic la rindeluit - 1 - 0769723344
- SIBOT - TARGUL LEMNARULUI SRL - muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide - 1 - 0769723344
- SOHODOL - TERRABERINEX SRL - operator introducere, validare si prelucrare date - 3 - 0753375071
- SOHODOL - FOODPACK SRL - manager - 1 - 0770369265
- SOHODOL - FOODPACK SRL - bucatar - 1 - 0770369265
- SOHODOL - FOODPACK SRL - ajutor bucatar - 1 - 0770369265
- SOHODOL - FOODPACK SRL - manager aprovizionare - 1 - 0770369265
- STRUNGARI - ECOSTRUCTAI EXPERT SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0751877994
- STRUNGARI - ECOSTRUCTAI EXPERT SRL - responsabil de mediu - 1 - 0751877994
- STRUNGARI - ECOSTRUCTAI EXPERT SRL - responsabil al managementului responsabilitatii sociale - 1 - 0751877994
- SUGAG - TRANSALPINA CARN SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0744597101
- SUGAG - TRANSALPINA CARN SRL - operator la fabricarea mezelurilor - 3 - 0744597101
- SUGAG - ARDEALU DAN SRL - lucrator comercial - 1 - 769237063
- SUGAG - AUTO CLEAN ALPINA SRL - spalator vehicule - 1 - 0743199310
- TARTARIA - V.I.I.S. LUX CARS SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0749281888
- TARTARIA - V.I.I.S. LUX CARS SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0749281888
- TARTARIA - V.I.I.S. LUX CARS SRL - spalator vehicule - 1 - 0749281888
- TELNA - GEO SERVICE SRL - ucenic - 1 - 0728379591
- TELNA - TAT AUTO HUB SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0752864677
- TELNA - TAT AUTO HUB SRL - femeie de serviciu - 1 - 0752864677
- TELNA - TAT AUTO HUB SRL - mecanic auto - 1 - 0752864677
- TIBRU - RER DESIGN SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 1 - 0746569123
- TIBRU - RER DESIGN SRL - manager - 1 - 0746569123
- TURDAS - OPTIM MNMARKET SRL - lucrator comercial - 3 - 0751631980
- TURDAS - OPTIM MNMARKET SRL - operator introducere, validare si prelucrare date - 2 - 0751631980
- VAMA SEACA - Grozav Home SRL - manager - 1 - 0749484737
- VAMA SEACA - Grozav Home SRL - responsabil cazare - 1 - 0749484737
- VAMA SEACA - Grozav Home SRL - lucrator social - 1 - 0749484737
- VAMA SEACA - Grozav Home SRL - menajera - 1 - 0749484737
- VINTU DE JOS - CONTI IMPEX SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0744602188
- VINTU DE JOS - ALPINA TEAM CONSULTING SRL - confectioner cablaje auto - 5 - 0720085887
- VLADESTI - RASFAT DE POVESTE SRL - bucatar - 1 - 0748913764
- VURPAR - COSMINA & FLORIN SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0744661187
- VURPAR - COSMINA & FLORIN SRL - lucrator comercial - 2 - 0744661187
