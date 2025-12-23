Locuri de muncă în Alba: 586 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 23 decembrie. Sunt vacante 586 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

Locuri de muncă / angajări ALBA IULIA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email

ALBA OFFICE SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0790674667

ALBA OFFICE SRL - operator introducere, validare si prelucrare date - 1 - 0790674667

ALBA OFFICE SRL - consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economica - 1 - 0790674667

ALTEX ROMANIA SRL - tehnician echipamente de calcul si retele - 2 - recrutare@altex.ro

ALTEX ROMANIA SRL - tehnician echipamente de calcul si retele - 2 - 4021319993

ARDEALUL ART ECOLOGY SRL - îngrijitor spatii verzi - 1 - 0728108116

ARDEALUL ART ECOLOGY SRL - inginer constructii civile, industriale si agricole - 1 - 0728108116

ARDEALUL ART ECOLOGY SRL - inginer horticultor - 1 - 0728108116

AȘK PRETZEL SRL - lucrator bucatarie (spalator vase mari) - 2 - 0759643342

AȘK PRETZEL SRL - îngrijitor cladiri - 2 - 0759643342

AZ BUILDER SRL - lacatus - montator - 3 - 0725693725

AZ BUILDER SRL - sudor - 3 - 0725693725

CARBONDIS - sef santier - 1 - 0745766240

CARBONDIS - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0745766240

CINIX VISION SRL Bărăbanț - administrator societate comerciala - 1 - 0753347585

CINIX VISION SRL Bărăbanț - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 1 - 0753347585

CMC BEST CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 – 0792201625

DALEA DEVELOPMENT SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 2 - 0767982881

DAPAO SRL - ajutor bucatar - 1 - 0742659825

DAPAO SRL - lucrator comercial - 1 - 0742659825

DESIGN STUDIO 31 SRL - tehnician constructor - 1 - 0755380910

DESIGN STUDIO 31 SRL - desenator tehnic - 1 - 0755380910

DGA ROUTE SRL - pizzar - 2 - 0723218149

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. - conducător auto transport rutier de mărfuri - 1 - 0264205069

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. - electrician exploatare centrale si statii electrice - 2 - 0264205069

DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL - medic stomatolog - 1 - 0744961976

DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL - asistent medical generalist - 1 - 0744961976

DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL - secretar administrativ - 1 - 0744961976

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA - agent de vânzari - 1 - 0749045642

ECO PACK SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0771103953

ECO PACK SRL - ambalator manual - 3 - 0771103953

FIRMAMENTUM SRL - mecanic utilaj - 1 - 0766448772

FMS PLAY SRL - creator de continut online - 2 - 0748397260

FMS PLAY SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0748397260

FMS PLAY SRL - receptionist - 1 - 0748397260

FMS PLAY SRL - îngrijitor de copii - 1 - 0748397260

GIORDI TRANS SRL Micești - conducător auto transport rutier de mărfuri - 2 - 0731317232

HERMES BM - receptioner de hotel - 1 - contabilitate.hermes@yahoo.com

HERMES BM - femeie de serviciu - 1 - contabilitate.hermes@yahoo.com

IMSAT - ALBA SA - electrician în constructii - 2 - 0258816103

IMSAT - ALBA SA - tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu - 1 - 0258816103

IMSAT - ALBA SA - tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces - 1 - 0258816103

INNOVADENT WHITE SRL - asistent de medicină dentară - 1 - 0754260103

IOLAN STONE SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 1 - 0743671934

IOLAN STONE SRL - zidar pietrar - 1 - 0743671934

IOLAN STONE SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 1 - 0743671934

JUSTICE SECURITY SERVICES SRL - agent de securitate - 1 - 0365404203

LIVIODARIO SRL - conducator auto transport rutier de persoane - 1 - 0731900600

MES BULDO SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0790674663

MES BULDO SRL - consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economica - 1 - 0790674663

MES BULDO SRL - agent de vânzari - 1 - 0790674663

MES BULDO SRL - secretara - 1 - 0790674663

NEW START ALBA SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0745204051

NEW START ALBA SRL - pedagog scolar - 3 - 0745204051

NURA BEAUTY GLOW SRL - cosmetician - 1 - 0743487262

NURA BEAUTY GLOW SRL - manichiurist - 1 - 0743487262

NURA BEAUTY GLOW SRL - coafor - 1 - 0743487262

NURA BEAUTY GLOW SRL - femeie de serviciu - 1 - 0743487262

NURA BEAUTY GLOW SRL - receptionist - 1 - 0743487262

ORGANIC BAKERY SRL - femeie de serviciu - 1 - 0740195810

ORGANIC BAKERY SRL - lucrator gestionar - 1 - 0740195810

ONE DESIGN STUDIO SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0746882084

PATIPAN GRUP SRL - ambalator manual - 1 - 0740171899

PEMONT LENJERIE SRL - confectioner - asamblor articole din textile - 5 - 0258811646

PERLA MEX SRL - finisor - asamblator obiecte din mase plastice - 1 - 0733672739

PRO CLEANER KOVACS SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0728156706

PRO CLEANER KOVACS SRL - femeie de serviciu - 1 - 0728156706

PROFI ROM FOOD SRL - controlor tezaur - 1 - 0372568911

PROFI ROM FOOD SRL - casier - 2 - 0372568911

PROFI ROM FOOD SRL - vânzator - 2 - 0372568911

PROFI ROM FOOD SRL - manager de zona - 1 - 0372568911

RESTART MARKET SOCIAL SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0752962088

RESTART MARKET SOCIAL SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0752962088

RESTART MARKET SOCIAL SRL - agent comercial - 1 - 0752962088

RESTART MARKET SOCIAL SRL - tehnician/tehnician responsabil afacere, metode gestiune mijloace si utilaje - 1 - 0752962088

REWORK ONE - manager de intreprindere sociala - 1 - 0762118072

REWORK ONE - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 2 - 0762118072

RO.DE.X FASHION SRL - confectioner produse textile - 3 - 0740195535

RO.DE.X FASHION SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 3 - 0740195535

ROMCEA DENT SRL - asistent medical generalist - 1 - cristinaandreica@yahoo.com

SERALY KEB SRL - ajutor bucatar - 1 - 0747188167

SIK STONE SRL Oarda - ucenic - 5 - 0740867068

SKI ŞURIANU SA - bucatar - 2 - 0720000004

SKI ŞURIANU SA - ajutor bucatar - 3 - 0720000004

SOLID WOOD ALBA SRL Bărăbanț - constructor - montator de structuri metalice - 1 - 0767647371

SOLID WOOD ALBA SRL Bărăbanț - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 3 - 0767647371

TARTAN ECO SRL - operator la prelucrarea cauciucului - 2 - 0730608242

TECHSMART LABS SRL - tehnician resurse umane - 1 - 0749140261

TED ELECTRO SRL - inginer instalatii pentru constructii - 1 - 0744357709

TED ELECTRO SRL - electrician în constructii - 1 - 0744357709

TOP HR BUSINESS SRL - consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economica - 1 - 0358103516

TOP HR BUSINESS SRL - specialist resurse umane - 1 - 0358103516

TOP HR BUSINESS SRL - asistent manager - 1 - 0358103516

TOTO RICCO SRL - ajutor bucatar - 2 - 0723146931

URBAN BITES BISTRO & CAFE - barman - 1 - 0755182724

URS CONSTRUCT ALBA SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 2 - 0745645001

URS CONSTRUCT ALBA SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0745645001

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL - operator la masini - unelte cu comanda numerica - 5 - 0372133794

WAGONS MAINTENANCE SRL - programator de sistem informatic - 1 - contabilitate@wagon.ro

WEB HELP SRL - specialist marketing online - 1 - 0759621762

YASIN SIMSEK TRANS SRL - sofer de autoturisme si camionete - 2 - 0774015582

YASIN SIMSEK TRANS SRL - conducător auto transport rutier de mărfuri - 2 - 0774015582

Locuri de muncă / angajări SEBEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email

ALTEX ROMANIA SRL - tehnician echipamente de calcul si retele - 1 - 4021319993

ALTEX ROMANIA SRL - tehnician echipamente de calcul si retele - 1 - 4021319993

BELLA ARTE ADDA SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 2 - 0745580122

CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 3 - 0358401269

CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - operator la masini - unelte cu comanda numerica - 3 - 0358401269

CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - sef formatie - 2 - 0358401269

CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - lacatus mecanic - 5 - 0358401269

CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - sudor - 5 - 0358401269

CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - inginer mecanic - 2 - 0358401269

DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL - sofer de autoturisme si camionete - 2 - 0756064618

DROKER SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 5 - 0747559604

DROKER SRL - confectioner articole din piele si înlocuitori - 5 - 0747559604

DROKER SRL - mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte - 1 - 0747559604

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA - agent de vânzari - 1 - 0749045642

GOOD FOOD & HOSTING SRL - ajutor bucatar - 2 - office@daciahotel.ro

GOOD FOOD & HOSTING SRL - ospatar (chelner) - 2 - office@daciahotel.ro

GOOD FOOD & HOSTING SRL - camerista hotel - 2 - office@daciahotel.ro

GOOD FOOD & HOSTING SRL - ajutor bucatar - 2 - office@daciahotel.ro

GOOD FOOD & HOSTING SRL - lucrator pentru salubrizare spatii verzi - 1 - office@daciahotel.ro

KLOOS DEAL SRL - manipulant marfuri - 2 - 0747635467

KROMSA TOTAL CONSTRUCT - ajutor bucatar - 1 - 0743199310

LASH AN CO SRL - stilist extensii gene - 1 – 0740478675

LASH AN CO SRL - coafor stilist - 1 - 0740478675

LASH AN CO SRL - specialist marketing - 1 - 0740478675

LASH AN CO SRL - femeie de serviciu - 1 - 0740478675

LIBRA GUARD SRL - agent de securitate - 2 - 0745619243

LIBRARIA DANIELA SRL - grafician - 1 - 0743199310

OPRIŢA BUSINESS SRL - ajutor bucatar - 1 - 0747807111

RADIANCE CORNER SRL - coafor - 2 - 0755520048

RADIANCE CORNER SRL - manichiurist - 1 - 0755520048

RADIANCE CORNER SRL - cosmetician - 1 - 0755520048

RADIANCE CORNER SRL - machior - 1 - 0755520048

RADIANCE CORNER SRL - receptionist - 1 - 0755520048

STAR COMPANY SRL - operator la masini - unelte cu comanda numerica - 1 - 0748806367

TRANS AVRAM SRL - conducător auto transport rutier de mărfuri - 1 - 0258730779

TRANS AVRAM SRL - paznic - 1 - 0258730779

ZG TIMBER SEBES SRL - ungator - gresor - 1 - 0724232863

ZG TIMBER SEBES SRL - lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale - 2 - 0724232863

ZG TIMBER SEBES SRL - electrician de întretinere si reparatii - 1 - 0724232863

ZG TIMBER SEBES SRL - muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide - 2 - 0724232863

Locuri de muncă / angajări AIUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email

ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA - infirmier/infirmiera - 1 - 0771294102

ECOTURA VERDE SRL - agent de asistenta turistica - 1 - 0748913764

GRADINA URBANA - peisagist - 1 - 0745538169

GRADINA URBANA - îngrijitor spatii verzi - 2 - 0745538169

GEORGIA CATERING SRL - femeie de serviciu - 2 - 0743016221

GEORGIA CATERING SRL - lucrator comercial - 1 - 0743016221

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - izolator termic - 1 - 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - tehnician constructor - 1 - 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - maistru constructii civile, industriale si agricole - 1 - 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - zidar rosar - tencuitor - 1 - 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - zugrav - 1 - 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - faiantar - 1 - 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - inginer constructii civile, industriale si agricole - 1 - 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - zugrav - 1 - 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - sef santier - 1 - 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - zidar pietrar - 1 - 0734567031

MIOMAR UNIVERSAL SRL - lucrator comercial - 3 - 0742212343

PREBET AGGREGATES SRL - muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje - 5 - resurseumane@prebet.ro

THOMAS FOOD SRL - lucrator comercial - 2 - anca_stoica2005@yahoo.com

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon / email

BOSCH AUTOMOTIVE SRL - inginer mecanic - 1 - 0356737927

EVENTCRIS SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0751399077

EVENTCRIS SRL - administrator - 1 - 0751399077

EVENTCRIS SRL - lucrator comercial - 1 - 0751399077

EVENTCRIS SRL - sef departament logistica - 1 - 0751399077

I.A.M.U. SA - lacatus mecanic - 2 - 0258711907

I.A.M.U. SA - operator la masini - unelte cu comanda numerica - 5 - 0258711907

I.A.M.U. SA - electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice - 2 - 0258711907

I.A.M.U. SA - electromecanic masini si echipamente electrice - 1 - 0258711907

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - sef santier - 1 - 0734567031

ROCKGYM - manager - 1 - 0753915245

ROCKGYM - receptionist - 1 - 0753915245

ROCKGYM - femeie de serviciu - 1 - 0753915245

ROCKGYM - antrenor - 1 - 0753915245

TOPDIAGNOSTIC LABORATORY SRL - biolog - 1 - 0740242956

TOPDIAGNOSTIC LABORATORY SRL - asistent medical generalist - 1 - 0740242956

Locuri de muncă / angajări ABRUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email

GOLDEN FLOWER RETREAT SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0742448364

GOLDEN FLOWER RETREAT SRL - receptionist - 1 - 0742448364

GOLDEN FLOWER RETREAT SRL - femeie de serviciu - 1 - 0742448364

GOLDEN FLOWER RETREAT SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0742448364

SILINEL TURIST SRL - lucrator comercial - 1 - 0743863233

SUN INDUSTRY SRL - asistent manager - 2 - 0744544137

Locuri de muncă / angajări BAIA de ARIEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email

DAN BEAUTY SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0754864246

DAN BEAUTY SRL - frizer - 2 - 0754864246

DAN BEAUTY SRL - telefonist - 1 - 0754864246

DAN BEAUTY SRL - femeie de serviciu - 1 - 0754864246

Locuri de muncă / angajări CÂMPENI

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email

BALEA MEDIA SRL - colator publicitar - 1 - 0745655201

FIIND YOURSELF SRL - manager proiect - 1 - 0748484842

FIIND YOURSELF SRL - analist - 1 - 0748484842

FIIND YOURSELF SRL - specialist în relatii publice - 2 - 0748484842

FIIND YOURSELF SRL - specialist marketing - 1 - 0748484842

RIVALY C.H. SRL - ospatar (chelner) - 3 - 0744612264

RIVALY C.H. SRL - lucrator gestionar - 3 - 0744612264

RIVALY C.H. SRL - brutar - 1 - 0744612264

ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. - bucatar - 1 - 0735417292

ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. - ajutor bucatar - 1 - 0735417292

Locuri de muncă / angajări CUGIR

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

ARMONIA HEALTH CENTER SRL - maseur de întretinere si relaxare - 1 - 0762399560

ARMONIA HEALTH CENTER SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0762399560

ARMONIA HEALTH CENTER SRL - terapeut în terapii complementare - 1 - 0762399560

ARMONIA HEALTH CENTER SRL - kinetoterapeut - 2 - 0762399560

GREEN VELVET SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0731163879

GREEN VELVET SRL - organizator evenimente - 1 - 0731163879

GREEN VELVET SRL - receptioner de hotel - 1 - 0731163879

GREEN VELVET SRL - ospatar (chelner) - 1 - 0731163879

GREEN VELVET SRL - lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale - 1 - 0731163879

GREEN VELVET SRL - lucrator pentru salubrizare - 1 - 0731163879

GUST URBAN TRUCK SRL - bucatar - 1 - 0769415564

GUST URBAN TRUCK SRL - vânzator ambulant de produse alimentare - 2 - 0769415564

IVET SRL - manipulant marfuri - 2 - 0735845720

KEVIN DESIGN SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 3 - 0762147301

KLETT CAR SRL - mecanic auto - 1 - 0760324378

KLETT CAR SRL - inspector tehnic - 1 - 0760324378

KLETT CAR SRL - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0760324378

KLETT HAIR SRL - coafor stilist - 1 - 0765477427

KLETT HAIR SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0765477427

LIBRA GUARD SRL - agent de securitate - 2 - 0745619243

MOTORHELP SERVICE - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 2 - 0761133811

MOTORHELP SERVICE - manager de intreprindere sociala - 2 - 0761133811

MOTORHELP SERVICE - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0761133811

MOTORHELP SERVICE - vopsitor auto - 1 - 0761133811

OFFROAD & RELOAD SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0766630863

OFFROAD & RELOAD SRL - organizator activitate turism (studii medii) - 1 - 0766630863

OFFROAD & RELOAD SRL - organizator evenimente - 1 - 0766630863

OFFROAD & RELOAD SRL - director tehnic - 1 - 0766630863

OFFROAD & RELOAD SRL - lacatus amc - 1 - 0766630863

SERVPARTS IT SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0767675048

SERVPARTS IT SRL - tehnician electronica - 2 - 0767675048

SERVPARTS IT SRL - lucrator comercial - 2 - 0767675048

Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. - bucatar - sef - 1 - office@bailesarateocnamures.ro

BORING PATH SRL - manager general - 1 - 0750272515

DDR DENT SRL - medic stomatolog - 1 - 0743886666

DDR DENT SRL - asistent medical radiologie - 1 - 0743886666

DDR DENT SRL - registrator medical - 1 - 0743886666

EUROSIT IMPEX SRL - vânzator - 1 - 0744605733

STOIA DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generala - 2 - 0744162644

Locuri de muncă / angajări TEIUȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

NEXT LEVEL SECURITY SRL - paznic - 1 - 0724312176

Locuri de muncă / angajări ZLATNA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

BEST BOTTLING SRL - operator la masini de amestecare (produse chimice) - 2 - 0746124695

BEST BOTTLING SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0746124695

MOGUŢ JUNIOR SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0741073148

Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

ARIESENI - NEAG OFFROAD SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0757722074

ARIESENI - NEAG OFFROAD SRL - organizator prestari servicii - 2 - 0757722074

ARIESENI - SPALATORIA VISUL TAU SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0749886815

ARIESENI - SPALATORIA VISUL TAU SRL - spalatoreasa lenjerie - 1 - 0749886815

ARIESENI - SPALATORIA VISUL TAU SRL - calcatoreasa lenjerie - 1 - 0749886815

AVRAM IANCU - ADRIPAN EUGEN SRL - operator la fabricarea produselor fainoase - 1 - 0763295873

AVRAM IANCU - ADRIPAN EUGEN SRL - agent de vânzari - 1 - 0763295873

AVRAM IANCU - DOBRA SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0742987685

AVRAM IANCU - DOBRA SRL - receptioner de hotel - 1 - 0742987685

AVRAM IANCU - NIS CAZARE SRL - organizator activitate turism (studii medii) - 1 - 0742180629

AVRAM IANCU - NIS CAZARE SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0742180629

BENIC - SMART START BENIC SRL - ajutor bucatar - 1 - 0730254245

BISTRA - HANUL DACILOR DIN APUSENI SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0747113344

BISTRA - HANUL DACILOR DIN APUSENI SRL - receptionist - 1 - 0747113344

BISTRA - HANUL DACILOR DIN APUSENI SRL - femeie de serviciu - 1 - 0747113344

BISTRA - CRAFT WOOD ACASA SRL - tâmplar universal - 1 - 0746481868

BISTRA - DELI CHOUX SRL - director cofetarie, patiserie - 1 - 0752085645

BISTRA - DELI CHOUX SRL - lucrator bucatarie (spalator vase mari) - 1 - 0752085645

BRADEANA - TOPO APUSENI SRL - manipulant marfuri - 1 - 0744766080

BUCERDEA VINOASA - FISH AND CHILL SOCIAL SRL - manager - 1 - 0742277587

BUCERDEA VINOASA - FISH AND CHILL SOCIAL SRL - bucatar - 1 - 0742277587

BUCERDEA VINOASA - FISH AND CHILL SOCIAL SRL - ospatar (chelner) - 1 - 0742277587

BUCERDEA VINOASA - FISH AND CHILL SOCIAL SRL - ajutor bucatar - 1 - 0742277587

CAPALNA - DOMENIILE ZAMORA SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0762832800

CAPALNA - DOMENIILE ZAMORA SRL - camerista hotel - 2 - 0762832800

CAPALNA - DOMENIILE ZAMORA SRL - îngrijitor spatii hoteliere - 1 - 0762832800

CIUMBRUD - RESPIRO HUB SRL - lucrator prin arte combinate - 1 - 0751366128

COCESTI - JOANA & KEVIN SRL - lucrator pensiune turistica - 1 - 0766311862

CRACIUNELU DE JOS - PIZZERIA CRACIUNEL SRL - pizzar - 1 - 0749535535

CRACIUNELU DE JOS - PIZZERIA CRACIUNEL SRL - ajutor bucatar - 1 - 0749535535

CULDESTI - DOR DE MUNTE SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0747681863

CULDESTI - DOR DE MUNTE SRL - organizator activitate turism (studii medii) - 2 - 0747681863

CULDESTI - DOR DE MUNTE SRL - femeie de serviciu - 1 - 0747681863

CULDESTI - DOR DE MUNTE SRL - îngrijitor spatii verzi - 1 - 0747681863

DOBRA - A N SERV TIME SRL - lucrator comercial - 1 - 0766451968

DOSTAT - CLASA DE DANS VALEA TARNAVELOR - administrator societate comerciala - 1 - 0728244035

DOSTAT - CLASA DE DANS VALEA TARNAVELOR - instructor de dans - 1 - 0728244035

DOSTAT - CLASA DE DANS VALEA TARNAVELOR - femeie de serviciu - 1 - 0728244035

DOSTAT - CLASA DE DANS VALEA TARNAVELOR - operator introducere, validare si prelucrare date - 1 - 0728244035

DRAMBAR - CRYSTAL GROUP SRL - electrician de întretinere si reparatii - 2 - 0720517964

FATA LAPUSULUI - TINY SMART SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0742461006

FATA LAPUSULUI - TINY SMART SRL - îngrijitor spatii verzi - 1 - 0742461006

FATA LAPUSULUI - TINY SMART SRL - femeie de serviciu - 1 - 0742461006

GALDA DE JOS - ALBANI FOREX SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 3 - 0744693292

GALDA DE JOS - ALBANI FOREX SRL - tâmplar universal - 3 - 0744693292

GALDA DE JOS - ALBANI FOREX SRL - cusator piese din piele si înlocuitori - 5 - 0744693292

GALDA DE JOS - ANNE BEATRICD BISTRO SRL - bucatar - 1 - 0762862090

GALDA DE JOS - ANNE BEATRICD BISTRO SRL - ajutor bucatar - 1 - 0762862090

GALDA DE JOS - ANNE BEATRICD BISTRO SRL - femeie de serviciu - 1 - 0762862090

GALDA DE JOS - STREET FOOD EVENTS BY ANNE SRL - manager aprovizionare - 1 - 0764702594

GALDA DE JOS - STREET FOOD EVENTS BY ANNE SRL - ajutor bucatar - 3 - 0764702594

GARBOVA DE JOS - THAIMAY SPA SRL - maseur de întretinere si relaxare - 2 - 0749225290

GARBOVA DE JOS - AYO SPEED AUTO SRL - dispecer - 1 - 0743393812

GARDA DE SUS - PROFI ROM FOOD SRL - vânzator - 2 - 0372568911

IGHIU - DIEMMORA SRL - manager - 1 - 0755405786

IGHIU - DIEMMORA SRL - femeie de serviciu - 1 - 0755405786

IGHIU - KLAUS RUSTIC COTTAGES SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0775231457

IGHIU - KLAUS RUSTIC COTTAGES SRL - îngrijitor cladiri - 3 - 0775231457

IGHIU - ADL SERVICE SRL - manager - 1 - 0759060501

IGHIU - ADL SERVICE SRL - mecanic auto - 1 - 0759060501

IGHIU - ADL SERVICE SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0759060501

IGHIU - COCO TEST SRL - manager - 1 - 0752266996

IGHIU - COCO TEST SRL - mecanic auto - 1 - 0752266996

IGHIU - COCO TEST SRL - electrician auto - 1 - 0752266996

IGHIU - COCO TEST SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0752266996

IGHIU - DIGMASTER - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0787784150

IGHIU - DIGMASTER - administrator societate comerciala - 1 - 0787784150

IGHIU - DIGMASTER - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 2 - 0787784150

IGHIU - UTIL RURAL CONSTRUCT SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0733829115

IGHIU - UTIL RURAL CONSTRUCT SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0733829115

IGHIU - UTIL RURAL CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0733829115

JIDVEI - JIDVEI SRL FILIALA ALBA - inginer horticultor - 1 - 0258/88188

LANCRAM - SERVICII FUNERARE DENDIU SRL - tanatopractor - 1 - dendiu.raluca@gmail.com

LAZ - VERO MOL CAFFE SRL - manipulant marfuri - 1 - 0725392759

LUNCA - SELMAR WASH SRL - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0754228083

LUNCA BISERICII - POPASUL IANCULUI VIDRA SRL - ospatar (chelner) - 2 - 0754228083

LUNCA BISERICII - POPASUL IANCULUI VIDRA SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0754228083

LUNCA BISERICII - POPASUL IANCULUI VIDRA SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0754228083

LUNCA BISERICII - TRADITIE SI BUN GUST SRL - îngrijitor spatii verzi - 2 - 0742889302

LUNCA BISERICII - TRADITIE SI BUN GUST SRL - programator productie - 1 - 0742889302

MIHALT - LINDEEA SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0768896832

MIRASLAU - ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA - manipulant marfuri - 1 - 0744572894

MODOLESTI - ECOTERM INSTAL SRL - manager - 1 - 0775231457

MODOLESTI - ECOTERM INSTAL SRL - montator aparate aer conditionat - 1 - 0775231457

MODOLESTI - ECOTERM INSTAL SRL - instalator ventilare si conditionare apa - 1 - 0775231457

MODOLESTI - ECOTERM INSTAL SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0775231457

NECSESTI - ESTETISTA SRL - cosmetician - 1 - 0748626626

NECSESTI - ESTETISTA SRL - femeie de serviciu - 1 - 0748626626

NECSESTI - ESTETISTA SRL - receptionist - 1 - 0748626626

NECSESTI - ESTETISTA SRL - operator intretinere corporala - 1 - 0748626626

NEMESI - KATAM SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0728878911

NEMESI - KATAM SRL - camerista hotel - 1 - 0728878911

NEMESI - KATAM SRL - lucrator pensiune turistica - 1 - 0728878911

NEMESI - KATAM SRL - asistent relatii publice si comunicare (studii medii) - 1 - 0728878911

PIANU DE JOS - ECO SOBE SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 1 - 0755724501

PIANU DE JOS - ECO SOBE SRL - manager - 1 - 0755724501

PIANU DE JOS - ECO SOBE SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0755724501

POIANA GALDEI - NN ECLAT EVENTS SRL - secretara - 1 - 0754357096

POIANA GALDEI - NN ECLAT EVENTS SRL - femeie de serviciu - 1 - 0754357096

SALISTEA - TOBOGANUL CU ZAMBETE SRL - manipulant marfuri - 1 - 0764471910

SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - cofetar - 1 - 0765563209

SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0765563209

SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0765563209

SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - lucrator bucatarie (spalator vase mari) - 1 - 0765563209

SANTIMBRU - TRANSAVIA S.A. - electrician de întretinere si reparatii - 5 - 0748200044

SANTIMBRU - TRANSAVIA S.A. - electromecanic - 5 - 0748200044

SANTIMBRU - TRANSAVIA S.A. - lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale - 3 - 0748200044

SANTIMBRU - TRANSAVIA S.A. - stivuitorist - 5 - 0748200044

SANTIMBRU - BEA S SWEET EVENT SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0753484141

SANTIMBRU - BEA S SWEET EVENT SRL - cofetar - 1 - 0753484141

SANTIMBRU - BEA S SWEET EVENT SRL - patiser - 1 - 0753484141

SANTIMBRU - BEA S SWEET EVENT SRL - ambalator manual - 1 - 0753484141

SANTIMBRU - NOVA INFRA CONSTRUCT SRL - director tehnic - 1 - 0754540111

SANTIMBRU - NOVA INFRA CONSTRUCT SRL - manager resurse umane - 1 - 0754540111

SANTIMBRU - NOVA INFRA CONSTRUCT SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0754540111

SANTIMBRU - NOVA INFRA CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje - 1 - 0754540111

SARD - ATELIER MENSWEAR SRL - director general societate comerciala - 1 - 0748947917

SARD - ATELIER MENSWEAR SRL - specialist marketing - 1 - 0748947917

SARD - ATELIER MENSWEAR SRL - croitor - 2 - 0748947917

SARD - STAY CONCEPT SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0731096480

SARD - STAY CONCEPT SRL - femeie de serviciu - 2 - 0731096480

SARD - STAY CONCEPT SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0731096480

SARD - ANNA PARK SRL - îngrijitor de copii - 2 - 0742656587

SARD - ANNA PARK SRL - manager - 1 - 0742656587

SARD - ANNA PARK SRL - femeie de serviciu - 1 - 0742656587

SARD - RELAX WITH US SRL - administrator - 1 - 0748077340

SARD - RELAX WITH US SRL - agent curatenie cladiri si mijloace de transport - 1 - 0748077340

SARD - RELAX WITH US SRL - specialist marketing - 1 - 0748077340

SARD - RELAX WITH US SRL - specialist mentenanta mecanica echipamente industriale - 1 - 0748077340

SASCIORI - ANVA INN SRL - receptioner de hotel - 1 - 0742010363

SASCIORI - ANVA INN SRL - gradinar - 1 - 0742010363

SASCIORI - ANVA INN SRL - îngrijitor spatii hoteliere - 1 - 0742010363

SASCIORI - ANVA INN SRL - camerista hotel - 1 - 0742010363

SEBESEL - PD GLOBAL SRL - administrator - 1 - 0748112063

SEBESEL - PD GLOBAL SRL - spalator vehicule - 3 - 0748112063

SEBESEL - PD GLOBAL SRL - functionar administrativ - 1 - 0748112063

SEBESEL - DOLCE MELISON SRL - cofetar - 1 - 0752531054

SEBESEL - DOLCE MELISON SRL - decorator produse cofetarie - 1 - 0752531054

SEBESEL - DOLCE MELISON SRL - lucrator bucatarie (spalator vase mari) - 1 - 0752531054

SIBOT - TARGUL LEMNARULUI SRL - manager - 1 - 0769723344

SIBOT - TARGUL LEMNARULUI SRL - tâmplar mecanic la rindeluit - 1 - 0769723344

SIBOT - TARGUL LEMNARULUI SRL - muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide - 1 - 0769723344

SOHODOL - TERRABERINEX SRL - operator introducere, validare si prelucrare date - 3 - 0753375071

SOHODOL - FOODPACK SRL - manager - 1 - 0770369265

SOHODOL - FOODPACK SRL - bucatar - 1 - 0770369265

SOHODOL - FOODPACK SRL - ajutor bucatar - 1 - 0770369265

SOHODOL - FOODPACK SRL - manager aprovizionare - 1 - 0770369265

STRUNGARI - ECOSTRUCTAI EXPERT SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0751877994

STRUNGARI - ECOSTRUCTAI EXPERT SRL - responsabil de mediu - 1 - 0751877994

STRUNGARI - ECOSTRUCTAI EXPERT SRL - responsabil al managementului responsabilitatii sociale - 1 - 0751877994

SUGAG - TRANSALPINA CARN SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0744597101

SUGAG - TRANSALPINA CARN SRL - operator la fabricarea mezelurilor - 3 - 0744597101

SUGAG - ARDEALU DAN SRL - lucrator comercial - 1 - 769237063

SUGAG - AUTO CLEAN ALPINA SRL - spalator vehicule - 1 - 0743199310

TARTARIA - V.I.I.S. LUX CARS SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0749281888

TARTARIA - V.I.I.S. LUX CARS SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0749281888

TARTARIA - V.I.I.S. LUX CARS SRL - spalator vehicule - 1 - 0749281888

TELNA - GEO SERVICE SRL - ucenic - 1 - 0728379591

TELNA - TAT AUTO HUB SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0752864677

TELNA - TAT AUTO HUB SRL - femeie de serviciu - 1 - 0752864677

TELNA - TAT AUTO HUB SRL - mecanic auto - 1 - 0752864677

TIBRU - RER DESIGN SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 1 - 0746569123

TIBRU - RER DESIGN SRL - manager - 1 - 0746569123

TURDAS - OPTIM MNMARKET SRL - lucrator comercial - 3 - 0751631980

TURDAS - OPTIM MNMARKET SRL - operator introducere, validare si prelucrare date - 2 - 0751631980

VAMA SEACA - Grozav Home SRL - manager - 1 - 0749484737

VAMA SEACA - Grozav Home SRL - responsabil cazare - 1 - 0749484737

VAMA SEACA - Grozav Home SRL - lucrator social - 1 - 0749484737

VAMA SEACA - Grozav Home SRL - menajera - 1 - 0749484737

VINTU DE JOS - CONTI IMPEX SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0744602188

VINTU DE JOS - ALPINA TEAM CONSULTING SRL - confectioner cablaje auto - 5 - 0720085887

VLADESTI - RASFAT DE POVESTE SRL - bucatar - 1 - 0748913764

VURPAR - COSMINA & FLORIN SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0744661187

VURPAR - COSMINA & FLORIN SRL - lucrator comercial - 2 - 0744661187

