ACCIDENT rutier la Alba Iulia, pe strada Tudor Vladimirescu. Două mașini s-au lovit, în zona Liceului Dorin Pavel

Un accident rutier s-a produs marți dimineața la Alba Iulia, în jurul orei 07:50, pe strada Tudor Vladimirescu. Două mașini s-au lovit, în zona Liceului „Dorin Pavel”.

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs în municipiu Alba Iulia str. Tudor Vladimirescu, în zona Liceului Tehnologic „Dorin Pavel”.

Este vorba despre două autovehicule implicate în accident, fără persoane încarcerate.

Salvatorii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

