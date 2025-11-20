FOTO: ACCIDENT la Alba Iulia. Două persoane rănite după un impact între două mașini, pe strada Calea Moților, în zona Micești

Un accident rutier s-a produs joi, în jurul orei 17:00, în zona cartierului Micești din Alba Iulia. În evenimentul rutier au fost implicate două mașini, un autoturism marca Volkswagen și un altul marca Dacia.

Accidentul s-a produs pe strada Calea Moților, în zona intersecției cu strada Arieșeni. Cel mai probabil, evenimentul rutier s-a produs după ce unul dintre șoferi nu ar fi acordat prioritate.

Actualizare: Potrivit ISU Alba, ca urmare a accidentului rutier, două persoane au fost asistate medical, una dintre ele fiind transportată la spital de către echipajul SAJ.

Știrea inițială: Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în municipiul Alba Iulia, zona Micești.

Potrivit ISU Alba, salvatorii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor si o ambulanță SAJ.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News