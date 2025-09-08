Accident rutier la Gârda de Sus. O persoană rănită. Acționează echipaj SMURD

Un accident rutier s-a petrecut luni seara la Gârda de Sus pe strada Principală. Din primele date, este implicat un autoturism, iar o persoană este rănită.

Potrivit ISU Alba, la sosirea forțelor de intervenție la locul producerii accidentului, persoana ieșise din mașină.

Aceasta este asistată medical de către echipajul SMURD.

