Eveniment

ACCIDENT RUTIER pe Autostrada A10 sensul Aiud-Unirea: Două autoturisme implicate

Publicat

acum 3 minute

Un accident rutier a avut loc vineri, 23 ianuarie, în jurul orei 23.35, pe Autostrada A10, sensul de mers Aiud-Unirea. 

Potrivit ISU Alba, accidentul s-a produs la kilometrul 51. Din primele informații transmise de pompierii militari, în accidentul rutier sunt implicate două autoturisme.

La fața locului intervin pompierii din Aiud cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

