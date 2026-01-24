Cum s-a produs accidentul de pe autostrada A10 în Alba: femeie rănită după ce un autoturism a fost lovit de o autoutilitară

Poliția Alba a făcut precizări referitoare la accidentul rutier petrecut vineri seara pe autostrada A10, pe sensul Aiud-Turda.

O femeie a fost rănită după ce autoturismul pe carel-l conducea a fost lovit de o autoutilitară. În urma impactului, mașina a fost proiectată în parapetul median al autostrăzii.

Potrivit IPJ Alba, vineri, 23 ianuarie, în jurul orei 23.10, polițiștii Biroului Poliție Autostrăzi A1 Râmnicu Vâlcea- Deva au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe autostrada A10.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că un tânăr de 22 de ani, din municipiul Târgu Mureș, în timp ce conducea o autoutilitară, pe sensul de mers Sebeș- Turda, la kilometrul 51+ 800 de metri, ar fi pierdut controlul asupra acesteia.

A intrat în coliziune cu un autoturism care era condus de o femeie, în vârstă de 56 de ani, din județul Vâlcea.

În urma coliziunii, autoturismul condus de femeie a fost proiectat în parapetul median al autostrăzii.

Conducătoarea autoturismului a suferit leziuni corporale și a fost transportată la spital, în vederea acordării îngrijirilor medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News