ACCIDENT rutier pe DN 67C - Transalpina, în comuna Săsciori. O mașină s-a răsturnat

Un accident rutier s-a produs luni dimineața, în jurul orei 08:00, pe drumul național DN 67 C, în comuna Săsciori. Din primele informații, o mașină s-a răsturnat.

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DN 67C, în comuna Săsciori.

Este vorba despre un autoturism răsturnat, fără persoane încarcerate.

Salvatorii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

