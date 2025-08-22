Câmpeni
UPDATE FOTO: Accident rutier pe DN 74, zona Bucium Cerbu. O mașină s-a răsturnat în afara șoselei. Intervine ISU și ambulanța
Un accident rutier s-a petrecut vineri dimineața pe DN 74 în zpna Bucium Cerbu. Potrivit iSU Alba, din primele date, este implicat un autoturism.
Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea măsurilor specifice si prim ajutor medical.
La fața locului s-au deplasat două echipaje de pompieri și unul de ambulanță.
foto: ISU Alba
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.