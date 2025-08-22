UPDATE FOTO: Accident rutier pe DN 74, zona Bucium Cerbu. O mașină s-a răsturnat în afara șoselei. Intervine ISU și ambulanța

Un accident rutier s-a petrecut vineri dimineața pe DN 74 în zpna Bucium Cerbu. Potrivit iSU Alba, din primele date, este implicat un autoturism.

Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea măsurilor specifice si prim ajutor medical.

La fața locului s-au deplasat două echipaje de pompieri și unul de ambulanță.

foto: ISU Alba

