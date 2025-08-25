FOTO: ACCIDENT rutier pe DN 75, la Albac. Două mașini s-au lovit

Un accident rutier s-a produs luni dimineața, în jurul orei 11:10, pe drumul național DN 75, la Albac. Două mașini s-au lovit.

Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DN 75, pe raza localității Albac.

În accident ar fi implicate două autoturisme, fără persoane încarcerate.

Salvatorii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

foto: ISU Alba

