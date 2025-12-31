Cum se spune ”La Mulți Ani 2026” și ”An Nou Fericit” în peste 50 de limbi. Urările care unesc lumea la intrarea în 2026

Trecerea în noul an este însoţită de urări, mesaje și felicitări de anul nou 2026, în toate colţurile lumii. Noaptea de Anul Nou este momentul în care fiecare dintre noi ne facem planuri pentru următoarea perioadă şi ne împărtăşim speranțele cu cei dragi.

La miezul nopții dintre ani, lumea vorbește aceeași limbă: speranța. Indiferent de fus orar, cultură sau continent, trecerea în 2026 este marcată de același gest simplu și universal – urarea de „An Nou Fericit” și ” La mulți ani!”. De la miliardele de mesaje trimise în Asia până la felicitările rostite în familie, în Europa sau America, începutul unui nou an unește planeta prin cuvinte rostite diferit, dar cu același sens.

Cele mai multe urări sunt transmise de populaţia din India care încă din anul 2023 a depășit-o pe cea chineză cu câteva milioane. „Un Nou An Fericit” vor spune şi peste 1,4 miliarde de indieni vorbitori de hindustani (variantă a limbilor indiene), la fel de mulţi fiind şi vorbitorii de limbă engleză.

Intrarea în 2026 va fi sărbătorită cum se cuvine, iar cuvintele cele mai des auzite, oriunde ai fi pe planetă vor fi acestea: „An Nou Fericit”. Iată cum sună în diverse limbi ale Pământului:

Cum se spune ”An Nou Fericit” în mai multe limbi

Albaneză - Nje vit i lumtur i ri!

Arabă - Antum Salimoun!

Armeană: Shnorhavor nor tari!

Afgană - Saale Nao Mubbarak!

Bielorusă: Z novym hodam!

Bosniacă - Sretan Bozic i sretna nova godina!

Bulgară - Chestita nova godina!

Cehă - Stastny novy rok!

Chineză - Gùng héi faat chōi!

Coreeană - Seh heh bok mani bat uh seyo! Saehae Bock Mani ba deu sei yo!

Croată - Sretna nova godina!

Daneză - Glædelig jul og godt nytår! Et godt nytar!

Ebraică - Shana tova!

Engleză - Happy new year!

Finlandeză - Onnellista uutta vuota!

Flamandă - Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar!

Franceză - Bonne annee! Heureuse nouvelle annee!

Galeză - Blwyddyn Newydd Dda!

Germană - Ein frohes neues Jahr! Ein gutes neues Jahr! Prost Neujahr!

Germană (Elveţia): Es guets Nöis!

Greacă - Kali chronia!

Hindi (indiană) - Nav varsh ki subhkamna!

Irlandeză - Bliain nua fe mhaise dhuit!

Italiană - Felice Anno Nuovo! Cento di questi giorni! Possano tutti i tuoi desideri avverarsi in questo giorno. Auguri!

Islandeză - Farsaelt Komandi ar!

Japoneză - Akemashite omedeto gozaimasu!

Letonă – Laimigu Jauno gadu!

Maghiară - Boldog új évet!

Malteză - Sena gdida kuntenti!

Mongolă - Shine jiliin bayriin mend hurgeye!

Norvegiană - Godt Nyttår!

Olandeză - Gelukkig Nieuwjaar!

Poloneză - Szczęśliwego nowego roku!

Portugheză - Feliz ano novo!

Rusă - S novim godom!

Sârbă - Sreena nova godina!

Scoţiană – Co ‘ latha breith sona dhuidh!

Slovacă: Šťastný nový rok!

Slovenă: Srečno novo leto!

Somaleză - Iyo Sanad Cusub Oo Fiican!

Spaniolă - Feliz año nuevo!

Suedeză - Gott nytt år!

Thailandeză – Sawatdii pimaï! Sawadee Pee Mai!

Turcă - Yeni yiliniz kutlu olsun!

Ucraineană - Z novym rokom! Shchastlyvoho Novoho Roku!

Urdu - Naya Saal Mubbarak Ho!

Vietnameză - Chuc Mung Tan Nien!

Latină: Felix sit annus novus!

Tibetană: Tashi délek!

Taal (dialect olandez vorbit in Africa de Sud) - Gelukkige nuwe jaar!

Cum se scrie și se pronunță ”La mulți ani” în 40 de limbi

Limba engleză este, de altfel, una dintre cele mai utilizate pentru urările de Anul Nou, fiind limbă oficială sau secundară în zeci de state și principala limbă de comunicare internațională. „Happy New Year” este mesajul care circulă cel mai rapid pe rețelele sociale, în e-mailuri, SMS-uri și aplicații de mesagerie, mai ales în primele ore ale noului an.

În Europa, urările sunt strâns legate de tradițiile locale. În multe țări, mesajele de Anul Nou sunt însoțite de ritualuri specifice: focuri de artificii, mese festive, clopote, cântece sau obiceiuri populare care simbolizează norocul, belșugul și sănătatea. Chiar dacă forma diferă, sensul rămâne comun: speranța că anul care vine va fi mai bun decât cel care se încheie.

În epoca digitală, modul în care transmitem urările s-a schimbat radical. Dacă în trecut felicitările erau scrise de mână sau rostite față în față, astăzi miliarde de mesaje sunt trimise instantaneu, în câteva secunde, către orice colț al lumii. Cu toate acestea, valoarea simbolică a urării nu s-a pierdut: ea rămâne un gest de apropiere, de atenție și de legătură umană.

Indiferent de limbă sau de formulare, urarea de Anul Nou concentrează aceleași idei universale: sănătate, pace, împlinire și speranță. De aceea, chiar și traduse diferit, aceste cuvinte sunt recunoscute și înțelese peste tot pe glob. Iată mai jos cum se spune și cum se citește ”La mulți ani” în 40 de limbi:

