FOTO: Accident de ATV cu două victime în zona Galbena - Arieșeni. A intervenit Salvamont Salvaspeo Alba

Publicat

acum O oră

Accident de ATV cu două victime în zona Galbena: Salvatorii montani ai SPJ SALVAMONT-SALVASPEO Alba aflați de serviciu la baza din Arieșeni-Vârtop a fost solicitată să intervină la un accident de ATV în zona Galbena (Arieșeni).

Potrivit acestora, la fața locului au fost identificate două victime, care după evaluare si acordare a măsurilor de prim ajutor, au fost predați ambulanței SMURD trimisă în sprijin.

”În zonele montane s-a așternut un strat proaspăt de zăpadă, care a adus în zonele montane un număr semnificativ de turiști, în contextul zilelor libere de care beneficiază cu ocazia trecerii între ani.

În lipsa unui strat semnificativ de zăpadă, care să permită practicarea sporturilor de iarnă, o mare parte din turiștii aflați în zonele montane au adus cu ei ATV-uri, sau le închiriază din zonă, fapt care crește riscul de accidente în zona montană.

Atragem atenția turiștilor, pe această cale, că ATV-urile pe roți, în contextul stratului superficial de zăpadă (sau gheață), sunt extrem de instabile și greu de controlat, fapt care duce la accidente , de multe ori în zone greu accesibile.

Totodată, în zona înaltă a munților Șureanu a căzut strat proaspăt de zăpadă, care poate fi instabil în primele zile ale anului nou.

Rugăm turiștii din zona montană să se informeze temeinic înaintea turelor pe munte și să fie echipați corespunzător pentru frig aacentuat și viscol la altitudini mari” au precizat reprezentanții Salvamont Alba.

Salvatorii montani ai Serviciului Public Județean SALVAMONT-SALVASPEO Alba sunt prezenți în punctele de lucru de la Domeniul schiabil Șureanu și pârtiile de la Arieșeni-Vârtop pe perioada deschiderii pârtiilor.

Foto: Salvamont Alba

