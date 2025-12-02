FOTO: Accident rutier pe raza localității Cricău: Un autoturism a intrat într-un stâlp

Un accident rutier a avut loc marți, 2 decembrie, în jurul orei 18.40, pe raza localității Cricău, județul Alba.

Din primele informații un autoturism a intrat într-un stâlp.

La fața locului intervin pompierii din Alba Iulia cu o autospecială de stingere și un echipaj de prim ajutor.

Reprezentanți ISU Alba au mai precizat că în urma accidentului nu ar fi persoane încarcerate între fiarele mașinii.

Misiunea pompierilor este în dinamică, știre în curs de actualizare.

O persoană transportată la spital

UPDATE 19.20: Potrivit ISU Alba, în urma accidentului rutier două persoane au fost asistate medical, una dintre aceasta fiind transportată la spital, conștientă și cooperantă, au transmis reprezentanții ISU Alba.

